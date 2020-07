Charlotte Koh Lanta poste des photos où l’on voit tout, elle fait baver ses fans!

Charlotte, la jolie brunette de l’émission Koh-Lanta 2020, nous révèle sa prise de poids importante, après avoir été éliminée du jeu, vendredi dernier. Plus 10 kg en seulement 3 – 4 jours !

Charlotte, 27 ans, nouvelle candidate du jeu d’aventure Koh-Lanta 2020, l’île des héros, est une jeune femme qui travaille en tant qu’agent immobilier depuis trois ans.

La jolie brune, a beaucoup de charisme et de tempérament. Elle sait qu’elle a un fort caractère, et qu’il faut que ça avance comme elle l’a décidé : « Il faut que ça avance comme j’en ai envie. Si on ne fait pas comme je veux, ça peut vite partir au clash », prévenait elle avant sa participation à l’aventure. Charlotte se dit aussi très perfectionniste. Très coquette et féminine , elle comptait bien prouver dans sa nouvelle aventure qu’elle n’est pas seulement une princesse.

« Je veux montrer qu’il existe une part de combattante en moi. D’ailleurs si il faut mentir et manipuler, je le ferai », confiait elle.

Originaire de Seine Saint-Denis, Charlotte, s’était lancée un nouveau défi en participant au jeu d’aventure, dont le principe est de survivre pendant 40 jours sur une île non habitée. Les candidats doivent donc eux même se trouver de la nourriture, se construire un abri et maintenir le feu de camps.

Eliminée vendredi dernier du jeu, Charlotte n’a donc pas réussi à relever son défit et confie s’en vouloir « à vie »: « Je m’en voudrais à vie. On parle de Koh-Lanta, pas d’un Trivial Pursuit ! Je faisais Koh-Lanta pour aller sur les poteaux, on ne le vit qu’une fois. Mais c’est un jeu, il fallait que je fasse plus de stratégies, je me suis fait prendre par l’affect.

Elimination qu’elle semble donc très mal vivre, mais cette aventure lui laisse aussi d’autres traces qui lui sont peu agréables au premier abord… Et, notamment sur sa jolie silhouette!

Tous les candidats perdent quelques kilos durant de ce jeu d’aventure et de survie, et tous, les reprennent normalement dès qu’ils quittent le jeu et rentrent chez eux. Mais la jeune Charlotte fait un rebond extraordinaire en reprenant plus de 10 kg en 3 – 4 jours.

Et elle avoue : « Koh-Lanta a forcément laissé des traces sur mon corps. Pendant vingt-quatre jours, j’ai mangé très très peu et lorsque l’aventure se termine et qu’on a accès à toute la nourriture qu’on veut… En 3-4 jours, j’ai repris 10 kilos. ! »

Une prise de poids importante en si peu de temps prouve, aussi, les conditions assez difficiles que les candidats doivent vivre dans cette aventure de survie. Et Charlotte n’échappe pas à la règle.

Une transformation de son corps si rapide, qu’elle le vit au tout début très mal, et elle confiera ainsi: « Déjà, c’est plus que ce que j’avais perdu et en plus, quand on reprend aussi vite, ça donne un corps tout flasque. Je ne me reconnaissais plus du tout. Ce n’était plus moi et ça a été dur ».

Puis, la jeune femme qui prône le naturel finit par s’accepter telle qu’elle est, et assumer parfaitement son corps, même avec ses quelques bourrelets apparents. Elle profitera ainsi de sa nouvelle notoriété sur les réseaux sociaux, et postera sur son compte instagram un cliché d’elle même, au naturel, à la plage, en deux pièces noir avec une pose suggérant ces quelques petites imperfections.

Et, la jolie brune de Koh-Lanta en profitera pour faire passer un message fort à ses quelques 70 000 followers, et plus particulièrement aux femmes, sur l’acceptation de soi:

“L’ACCEPTATION DE SOI : c’est un gros sujet, on est toutes passées par ce sentiment « je ne suis pas bien dans mon corps » et pourtant tout se passe dans la tête. Commençons par arrêter de se comparer aux filles d’ IG, ce sont des photos bien souvent avec des pauses flatteuses (souvent retouchées) et surtout il y’aura toujours plus belle que nous et mieux faites que nous. Mais on a toutes des défauts et des qualités, le tout est de savoir sublimer nos qualités, le naturel restera votre meilleur atout ! «

Puis elle continue, souhaitant montrer l’exemple aux femmes ; Elle avoue n’avoir toujours pas été bien dans son corps, et comment elle a réussi à s’accepter telle qu’elle est :

« J’ai beaucoup de complexe mais j’ai appris à les accepter, et comment ? Cela a commencé quand j’en ai fait une force, une différenciation avec de l’auto dérision, de l’humour… Par exemple quand j’ai vu cette photo la première fois je me suis dit « mais je suis dégoutante avec ces bourrelets » des mots durs, aujourd’hui j’arrive à vous la poster. Pourquoi ? Parce que j’ai appris à accepter, même si ce n’est pas tous les jours faciles, Koh Lanta a laisser des traces. Ca sera un travail de longue haleine mais lâchez rien, acceptez-vous, aimez-vous »

Charlotte assume complètement son corps et ses formes !

Et, son message d’acceptation de soi est parfaitement perçu par ses fans! Ils adorent ! Et, non seulement les femmes mais aussi les hommes, réagissent de suite avec quelque plus de 200 commentaires élogieux qui ne se font pas attendre :

« L’important dans la vie c est d’être bien dans corps et de s’aimer soi-même! Il ne faut pas la validation de qui que ce soit pour dire si notre corps rentre ou non dans les normes… C est notre unicité qui fait notre force et notre beauté », «Bravo», «vous avez totalement raison», «votre commentaire résume parfaitement les choses», «exactement, tu as tout à fait raison ! Il faut s’accepter , même avec ptit ventre tu es sublime», «tu es très bien comme tu es le plus important de toute façon c’est la beauté intérieure», etc.



Charlotte aura parfaitement réussi à faire passer son message d’acceptation de soi !

Nous pourrons la retrouver lors de la grande finale à Paris, avec tous les autres candidats de cette aventure Koh-Lanta 2020. Emission qui sera diffusée par TF1 à la fin du mois.