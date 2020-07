Charlotte Koh-Lanta: quitte ses vêtements, fait tout tomber, on voit tout. La température monte !

Charlotte, participante de l’édition 2020 de Koh-Lanta, continue de faire parler d’elle. En effet, malgré la fin de l’aventure, les fans de Koh-Lanta retrouvent Charlotte et les autres sur les réseaux sociaux. Et c’est sur Instagram que la jeune femme fait le buzz avec des clichés qui sentent bon l’été. Au bord de l’eau, en 2 pièces ou sans, Charlotte fait réagir les internautes. En effet, elle a récemment publié un cliché d’elle sans haut qu’elle s’est ensuite empressé de supprimer. Ce n’est effectivement pas toujours évident de se montrer dans le plus simple appareil lorsque l’on est suivi par plus de 100 000 personnes sur Instagram. Contrairement à Inès, Charlotte n’aura pas souhaité conserver cette photo d’elle.

Charlotte restera dans l’histoire de Koh-Lanta grâce à une anecdote lors de son élimination

Charlotte était une candidate appréciée du public de Koh-Lanta. Dans l’aventure, elle s’est montrée à la fois amicale et performante sur les épreuves du jeu. En binôme avec Teheiura, un des candidats les plus craints de l’aventure, elle a été éliminée lorsque les aventuriers ont choisit de se libérer de la menace qu’il représentait. Mais le comble pour ce duo, c’est qu’ils savaient tous les deux un collier d’immunité qu’ils n’ont pas mis en jeu. Un fait jamais vu dans Koh-Lanta. Ce n’est bien pas un mais deux colliers que possédait le duo. Et cela ne les aura pas sauvé pour autant. Un rebondissement auquel le public de Koh-Lanta ne s’attendait pas. Même Denis Brogniart, qui présente Koh-Lanta depuis 18 ans n’avait jamais vu ça.

Charlotte évoquait cette anecdote unique sous la photo d’elle qui n’est plus disponible. Car elle est préfère aujourd’hui rire plutôt que d’avoir des regrets. En effet, elle aurait pu aller plus loin dans le jeu en jouant son collier. De même si Teheiura s’était souvenu en avoir un lui aussi. Mais avec des « si », il est facile de refaire l’histoire. Cependant, elle ne changera pas pour autant. Et c’est bien Claude, Inès et Naoil qui s’affrontent sur l’épreuve finale des poteaux. Ensuite, ce sont Inès et Naoil qui se soumettent aux votes de leurs camarades d’aventure. Et c’est Naoil qui remporte la victoire.

Koh-Lanta 2020 restera une des meilleures saisons du show

Là aussi les fans de Koh-Lanta aurait aimé voir l’histoire changé. Claude était effectivement le grand favori de Koh-Lanta cette année. Avec sa participation à Koh-Lanta 2020, cela fait donc trois fois que l’aventurier se retrouve en finale. De quoi laisser imaginer aux fans qu’il reviendra prendre sa revanche tôt ou tard. Mais pour Charlotte, il s’agissait de sa première participation à Koh-Lanta. Et elle n’oubliera jamais cette aventure hors du commun qui marque une vie. Surtout que sa mésaventure avec les colliers d’immunité restera dans l’histoire de Koh-Lanta comme ion fait unique. Alors, lorsqu’elle posait sans haut, elle inscrivait en description avoir oublié quelque chose. Charlotte faisait ainsi référence à son haut de son 2 pièces et au collier d’immunité.

La photo de Charlotte faisait le tour d’internet, elle a supprimé le cliché de son compte

La photo sans haut de la jeune femme n’est plus disponible sur son compte Instagram. En effet, il semble qu’elle n’aura pas apprécié l’attention que les internautes ont porté à cette photo. Trop de commentaires ? Trop de visibilité ? La médiatisation des aventuriers de Koh-Lanta peut être difficile à vivre. Et poser sans haut de son 2 pièces peut s’avérer délicat pour les personnes comme Charlotte qui semblent être assez pudiques. Mais cela n’empêche pas la jeune femme de se mettre en avant dans des 2 pièces au bord de sa piscine. En effet, si Charlotte retire de son compte Instagram la photo d’elle sans haut, elle laisse celles qui la montre dans des ensembles deux pièces très belle.

Voir cette publication sur Instagram Ma tête quand je prépare une grosse bêtise 😁 Une publication partagée par Charlotte_kohlanta (@charlotte_kohlanta) le 18 Juin 2020 à 1 :15 PDT

De quoi faire grimper le thermomètre alors que l’été arrive. Car Charlotte est une belle jeune femme qui sait entretenir son corps. Plus besoin de filtres Instagram pour apparaître très belle dans ses photos. En effet, l’aventure Koh-Lanta aura mis le corps de Charlotte à rude épreuve. Les fans savent bien que dans Koh-Lanta, les aventuriers perdent rapidement du poids. La production veille à ce que les candidats ne se mettent pas en danger. Mais ils peuvent perdre jusqu’à 20 kilos pendant l’émission. Entre les repas rares et légers et les épreuves physiques éprouvantes, pas étonnant que les aventuriers retrouvent un corps sculpté à la sortie de l’émission.

D’autres photos de Charlotte restent pour mettre en valeur son corps sculpté par Koh-Lanta

Cependant, ils sont suivis par des spécialistes qui leur prescrivent une alimentation simple et saine. Car il pourrait être dangereux qu’ils se jettent sur la nourriture en quittant Koh-Lanta. Au contraire, ils doivent réapprendre à s’alimenter tout en douceur pour ne pas brusquer leurs organismes. Charlotte semble donc s’être faite parfaitement à son retour dans la « vie normale ». Elle est resplendissante, souriante et semble épanouie. De quoi faire rêver ses abonnés sur Instagram qui raffolent de toutes ses photos.

Voir cette publication sur Instagram Quand j’attends le café du matin 🦩 Une publication partagée par Charlotte_kohlanta (@charlotte_kohlanta) le 10 Juin 2020 à 1 :49 PDT

À l’Hôtel Les Arnelles, aux Saintes-Marie-de-la-Mer, Charlotte semble passer un excellent moment. Une détente bien méritée pour la jeune femme qui profite de la nature, du soleil et de la piscine. Entourée par les champs de blé, les photos de Charlotte sont encore plus belles. Et ce ne sont pas ses fans qui diront le contraire. Charlotte reçoit de multiples messages qui n’ont de cesse de lui faire des compliments. Car elle est une très belle jeune femme mais elle est également respectée et saluée pour ses performances dans Koh-Lanta. Cette émission qui permet aux aventuriers de se révéler dans des conditions extrêmes de survie n’est effectivement pas des plus simples. Et Charlotte laisse un souvenir impérissable d’elle au public de Koh-Lanta.