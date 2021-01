Charlotte (L’amour est dans le pré): agressée et défigurée, elle montre les photos!

Pour l’ancienne prétendante Charlotte, l’année 2021 ne commence vraiment pas bien ! Cette candidate de la saison 15 a en effet dévoilé des photos de son visage plâtré suite à une agression. Elle raconte avoir carrément le nez fracturé !

Vendeuse en prêt-à-porter, Charlotte de l’amour est dans le pré avait eu un coup de cœur pour Laurent, l’éleveur normand de la saison 15. Le speed dating s’était bien passé. Charlotte de l’amour est dans le pré et Laurent s’étaient ensuite mis en couple pendant trois mois. Mais au moment du bilan, la maman de 30 ans a fait faux bon à l’agriculteur. C’était le 14 décembre dernier et Laurent la regrette encore. “Elle est partie. Je ne lui ai pas dit de partir, mais je ne l’ai pas retenue non plus.”, a-t-il ainsi expliqué. “Je pense que ça a été difficile. J’ai beaucoup d’admiration pour le courage qu’elle a eu. On était tellement différents… Ça faisait trois mois qu’on était ensemble. Elle avait besoin de m’avoir avec elle, mais je n’étais pas toujours là”, avait-il en effet déclaré en effet devant les caméras de M6.

“Un nouvel appartement. Un nez cassé.. Et nous sommes que le 12 janvier.”

Quelques semaines plus tard, les internautes ont été surpris de découvrir le post de Charlotte de l’amour est dans le pré sur Instagram, en date du 12 janvier. “Le temps de tourner la page, de mettre un point final. Un nouveau départ, une nouvelle année. 2020 une année que je ne pourrais oublier..”, commence-t-elle ainsi par légender. “Une aventure de plusieurs mois très intense. @adpm6 @m6officiel On efface tout, et 2021 est la. 30 ans.. Un nouvel appartement. Un nez cassé.. Et nous sommes que le 12 janvier. Elle s’annonce encore bien mouvementée cette année. 😂 Mais de belles choses nous attendent je le sais.”

Source : Instagram @char_lottecmbz

Heureusement, Charlotte de l’amour est dans le pré a pu compter sur le soutien de nombreux internautes. “Bon rétablissement et surtout bonne année 2021 pour repartir sur de bon pied”, “T’étais ma préférée de toute la dernière saison ! Tu es authentique et franche, bref j’adore”, Vous aurez bien l’occasion de vous rouler de nouveau dans la paille avec ces fous rires interminables et que l’avenir peut réserver quelquefois des surprises. Bonne année 2021”, pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires.

L’amour est dans le pré : “Je suis outrée par ce qui vous est arrivé.”

Si elle n’a pas donné plus de détails sur son agression, des membres de sa communauté n’ont quand même pas caché leur indignation face à un tel acte de violence. Au sein de la rédaction de LDpeople, cette violence physique nous a également fait froid dans le dos. “Bon rétablissement et j’espère que la personne qui vous a fait cela sera puni comme elle le mérite” a par exemple déploré un internaute. Un autre a également commenté : “Je suis outrée par ce qui vous est arrivé comment peut on faire cela ? Vous êtes belle jeune et pleine de vie. Vous étiez ma candidate favorite de l’amour est dans le pré 😀 restez forte et prenez soin de vous.”, a-t-il ainsi ajouté.

Source : Instagram @char_lottecmbz

Dans une Story, la belle brune de l’amour est dans le pré a ensuite tenu à préciser que son plâtre servait juste à réparer sa fracture. “Pour éviter les malentendus, je n’ai pas fait une rhinoplastie esthétique. Il y a maintenant une semaine, j’ai subi une agression avec une fracture du nez d’où ma réparation chirurgicale.

En tous cas, tous les messages qu’elle a reçus lui ont quand même remonté le moral. “Un grand merci à tous pour vos messages. Je vais bien, dans quelques jours ce sera oublié. mille bisous.” Allez courage Charlotte, l’année vient juste de commencer !