Charlotte (L’amour est dans le pré) le nez cassé, elle commence très mal l’année

Charlotte, candidate de L’amour est dans le pré, donne de ses nouvelles à ses abonnés sur Instagram. Et malheureusement, moins de 15 jours en 2021 et la jeune maman a déjà beaucoup à faire. L’année 2020 ne sera pas pour elle celle où elle a enfin trouvé l’amour et elle est heureuse de pouvoir laisser le passé derrière elle pour aller de l’avant. En revanche, c’est avec un déménagement éprouvant et un nez cassé que Charlotte entame 2021. LDPeople vous raconte tout.

Charlotte démarre l’année 2021 pleine de bonne volonté

Charlotte a repris en main son compte Instagram. Elle a supprimé toutes ses anciennes publications pour repartir sur du neuf. Il ne reste qu’une publication d’elle et de sa fille à l’heure actuelle. Une publication dans laquelle elle récapitule les points marquants de 2021. Elle entre dans sa trentième année, elle a déménagé et elle a le nez cassé. Cela fait déjà beaucoup pour moins de 15 jours. Elle souhaite effacer les années précédentes pour repartir du bon pied. Ses abonnés l’y encourage mais ils la mettent également en garde. En effet, impossible d’effacer le passé. Il nous accompagne toujours mais il ne tient qu’à nous de regarder vers le futur en vivant dans le présent.

La jeune maman reste optimiste en l’avenir. Pas évident dans le contexte actuel. C’est donc avec courage, comme toujours, que Charlotte affronte le quotidien. Et c’est assez impressionnant pour le souligner. Charlotte semble bien décidée à faire de 2021 une belle année mais elle reste lucide sur les aléas de la vie. Aussi, la candidate de L’amour est dans le pré, prétendante de Laurent, souhaite faire une petite précision quant à son nez. Certains ont commencé à répandre la rumeur qu’elle avait subi une opération de chirurgie esthétique. Alors qu’elle a en réalité été contrainte de subir une réparation chirurgicale. Elle prend le temps de l’expliquer à ses abonnés en story, avant que les rumeurs ne prennent trop d’ampleur.

L’amour est dans le pré : Son nez brisé, elle est bien obligée de faire avec

Le nez de Charlotte mettra du temps à se remettre en état. Heureusement, elle peut compter sur son “assistante” à la maison. Sa fille lui vient en aide comme elle le peut du haut de son jeune âge. Toutes les forment un duo qui saura affronter toutes les épreuves de la vie. En effet, la fille de Charlotte n’est pas étrangère à son grand optimiste et sa capacité à garder espoir en l’avenir. Si passer de 2020 à 2021 est équivalent à tourner une page, Charlotte en a encore bien d’autres à tourner pour écrire le livre de sa vie. Certains chapitres seront plus agréables que d’autres et elle ne peut nier que rien ne s’efface vraiment. Néanmoins, il ne peut pas lui faire de mal de vouloir repartir à neuf.

Les abonnés Instagram de Charlotte, enfin, lui souhaitent bien du courage pour sa convalescence. Et évidement une très bonne année 2021. Et ils tiennent à lui affirmer qu’ils seront toutous présents pour lui envoyer des petits mots d’encouragement et de soutien. Finalement, participer à L’amour est dans le pré n’aura pas eu que des aspects négatifs, bien au contraire.