Charlotte (L’amour est dans le pré) séparée de Laurent: Elle dévoile tout et confie des “non-dits”

Charlotte aura attendu le bilan de L’amour est dans le pré pour faire part de sa rupture avec Laurent. Sur Instagram, elle écrit de longues lignes pour rappeler que trouver une personne avec qui vivre sa vie est rare. Charlotte et Laurent ont essayé de s’aimer mais ils n’étaient pas faits pour être ensemble. C’est le cœur lourd qu’une page se tourne enfin et malgré la déception d’une aventure qui ne finit pas comme dans les contes de fées, elle reste persuadée que L’amour est dans le pré lui a apporté énormément. LDPeople vous rapporte les propos touchants de cette candidate qui a osé aller à la poursuite de l’amour.

Charlotte et Laurent ne sont plus en couple

Charlotte et Laurent se n’était pas une évidence dès le départ. Dans les passages qui les concernent dans l’émission, ils se sont souvent disputés et ont eu le sentiment d’être incompris. Malgré tout, ils ont tenté de vivre ensemble. Et au bout de trois mois de vie commune, Charlotte et sa fille ont laissé Laurent derrière elles. Comme l’agriculteur le raconte à Karine Le Marchand lors du bilan de cette saison de L’amour est dans le pré, ils étaient très différents, peut-être trop. C’est sans rancœur néanmoins que leurs chemins se séparent et ils sont fiers de leur histoire commune. En effet, il est courageux d’oser partir en quête de l’amour. Surtout à la télévision, devant le regard de milliers de téléspectateurs. Charlotte et Laurent n’ont pas de regrets et c’est l’essentiel dans ce genre d’histoire. LDPeople vous résume ce bilan bien triste mais honnête.

Un texte émouvant traduit la fin de cette idylle

Sur son compte Instagram, c’est loin du tournage du bilan de L’amour est dans le pré que Charlotte prend la parole. Ou plutôt la plume, pour écrire des longes lignes qui résument son aventure. Le tout adossé à une photo qui représente un moment de complicité entre sa fille de trois ans et Laurent. Charlotte écrit alors qu’ils se sont donné une chance de vivre pleinement leur romance. Le tout en dehors des caméras pour tenter d’être plus à l’aise. Ils ont donné l’un et l’autre tout autant de leurs forces et de leurs temps pour construire une belle histoire. Des projets ils en ont eu, des découvertes ils en ont faite et des beaux moments ils en ont partagé de nombreux. Mais cela n’aura pas suffit à sceller leurs destins. Charlotte précise aussi que Laurent et elle se sont aimés. Mais peut-être maladroitement.

Enfin, la jeune maman de 29 ans estime qu’il était trop tôt pour commencer une nouvelle vie. Que ce ne sont pas les obstacles ou les difficultés qui l’ont fait partir mais le poids des “non-dits” qui étaient insoutenables. De plus, elle ne cache pas avoir été bouleversée par la fin de cette romance. Et ne doute pas que cela soit le cas de Laurent aussi. En revanche, leur histoire était belle malgré tous ses défauts et elle ne regrette pas de l’avoir vécu. Et pour preuve, dans la publication suivant celle de ce discours émouvant, Charlotte invite les téléspectateurs à oser prendre part à l’aventure de L’amour est dans le pré.