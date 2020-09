Charlotte L’amour est dans le pré victime d’accusations au sujet de sa sincérité avec Laurent, elle réplique

Les fans de L’amour est dans le pré ont enfin pu retrouver leur programme préféré. Ce lundi 14 septembre, le premier épisode de la nouvelle saison était enfin diffusé sur les écrans après une très longue attente pour les inconditionnels du programme.

En effet à cause de la pandémie de covid-19, la célèbre présentatrice Karine Le Marchand avait annoncé il y a quelques mois que l’émission allait prendre un peu de retard. Pendant la période du confinement, beaucoup de questions s’étaient posées. Serait-il possible de produire le programme cette année ? Et si oui, dans quelles conditions ? Finalement, les tournages avaient enfin repris après une longue période de doute. Et l’animatrice et les équipes de production ont travaillé d’arrache-pied pour pouvoir présenter juste après l’été, l’un des programmes préférés des Français.

Dès l’annonce du début de cette nouvelle saison, les téléspectateurs avaient réagi en masse pour célébrer l’événement. Des réactions qui présageaient de belles audiences pour L’amour est dans le pré, toujours présenté par la belle Karine Le Marchand. Une animatrice que l’on pourra également retrouver cette saison à la tête de La France a un incroyable talent sur M6 et également chaque samedi en radio à côté de son ami Laurent Baffie sur RTL .

Charlotte

La 15e saison de L’amour est dans le pré est donc enfin lancée. Cette année encore, ce sont 13 agriculteurs qui tenteront de rencontrer l’amour après des speed-dating qui exceptionnellement cette année ont eu lieu à Paris. En raison des mesures particulières dues à la crise du covid-19, le scénario de l’émission a été revu cette année. Une des particularités de cette saison a été la suppression de l’épisode de l’ouverture des courriers. La découverte des lettres s’est donc faite directement chez les agriculteurs et les agricultrices. Une séquence réalisée à l’abri des regards indiscrets. Un choix qu’expliquait Karine Le Marchand, il y a quelques jours, dans la presse : ” Pour être tout à fait honnête, cette idée est née d’une lassitude qu’on pouvait avoir. Il y avait toujours des agriculteurs qui, quand ils avaient fini de lire le courrier, venaient mettre leur grain de sel et déconcentrer les autres “. Autre nouveauté de cette saison, Karine Le Marchand est présente lors des speed-dating. On peut donc la voir réagir en direct lors de la rencontre des candidats.

La saison 15 pouvait donc commencer. Et le premier épisode de L’amour est dans le pré a déjà créé la polémique. La présence de l’une des candidates ne semble pas du tout plaire à quelques téléspectateurs. Une prétendante s’est tout simplement fait clasher par les fans du programme qui trouvaient son attitude étrange. En effet, quelques fans se demandaient ce qu’elle faisait bien là.

Charlotte est une maman célibataire de 29 ans, une jeune femme qui aime prendre soin d’elle et de son apparence. Vendeuse dans une boutique de vêtements, la presque trentenaire avoue être très attentive à la manière dont elle se coiffe ou comment elle s’habille. Elle affirme faire très attention à son apparence : ” J’aime bien prendre soin de moi, être bien habillée. Ça fait partie de mon bien-être personnel. J’ai ce besoin d’avoir une maison propre et ordonnée. Je trouve que c’est important de vivre dans un lieu sain “ expliquait la jeune femme. Un style de vie qui selon certains amateurs de L’amour est dans le pré ne serait pas compatible avec la vie à la ferme. Des accusations auxquelles la jeune femme aura rapidement répondu sur Twitter.

Pour rappel, Charlotte a été sélectionnée par Laurent, un éleveur de vaches allaitantes en Normandie. Après les speed-dating, l’agriculteur avait porté son choix sur Émilie une maman célibataire de 39 ans, et Charlotte qui travaille dans le prêt-à-porter et est originaire des hauts de France. Si le public trouve Émilie très sympathique, pour Charlotte, ce fut un peu plus compliqué. Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux affirment que la jeune femme n’est pas sincère dans sa démarche. Des accusations qui viennent de sa différence d’âge avec Laurent. Mais aussi de son goût pour la vie en ville et son plaisir de longues séances shopping. Des activités à mille lieues d’une existence campagnarde. Et selon certains fans de l’émission, incompatible avec une vie à la ferme.

Un autre reproche qui lui a été fait, c’est de simplement vouloir se mettre en avant. Un internaute l’a interpellée, car, selon lui, elle regarde trop la caméra. Une manière, selon son détracteur, de vouloir se faire connaître. Mais là également, Charlotte avait décidé de répondre. “ Tu ne penses pas qu’ils aient pu me demander de me tourner afin de ne pas m’avoir de dos ? C’est une possibilité à envisager “ explique la jeune femme pour tenter de se justifier.

Pour moi Charlotte est juste là pour passé à la télé.Elle vient pas pour Laurent 16 ans de +. On voit c est la 1ere à se tourné vers le caméraman dans la voiture adp adp2020 — Atchil (@Atchil1) September 14, 2020

Mais malgré ces critiques, Laurent semble sûr de lui. Pour l’agriculteur, la sincérité de Charlotte ne peut pas être remise en doute. Et dès le départ, il avait souhaité que la jeune femme vienne chez lui : ” J’en ai reçu beaucoup (des candidates NDLR), mais il y en a une qui m’est tout de suite rester dans la tête, avec laquelle ça a matché, c’est celle de Charlotte. Ces mots me parlaient bien, c’était bref, concis, précis. Je voulais une relation sans prise de tête. Dès la lecture de sa lettre, pour moi, c’était sûr, il fallait qu’elle vienne à la ferme “ explique l’éleveur, très ému par cette rencontre.

Mais malgré les explications de l’agriculteur et les messages de Charlotte, certains commentaires sur Twitter affirment que la jeune femme pourrait ne pas être tout à fait sincère : ” Je pense que Laurent a fait le mauvais choix avec Charlotte… Je n’arrive pas à savoir si elle est sincère ” déclare une internaute. Alors qu’un autre était encore plus virulent ” Pour moi Charlotte est juste là pour passer à la télé. Elle ne vient pas pour Laurent 16 ans de plus. On voit, c’est la première à se tourner vers le cameraman dans la voiture “, ” Charlotte elle a rien à faire là “, ” Charlotte est pétillante certes, mais (je le redis) Charlotte s’est trompée d’endroit/d’émission “.

Des avis bien tranchés envers la jeune maman célibataire. Mais Charlotte ne semble pas prête à se laisser faire. Et elle a décidé de répondre systématiquement à ses détracteurs. Il faudra donc attendre les prochains épisodes pour découvrir la suite des événements. Et voir si les deux candidats peuvent aller plus loin dans cette relation malgré leurs différences.