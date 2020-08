Chasseurs d’appart: Cette blague super douteuse et choquante d’un participant sur sa compagne

Chasseurs d’appart: Bien que les vacances ne soient pas encore finies, de nombreuses chaînes ont déjà repris certaines de leurs émissions phares. Mais M6 de son côté avait déjà anticipé la rentrée en ayant mis à l’antenne, Stéphane Plaza et son célèbre programme Chasseurs d’appart.

Diffusée depuis juillet 2015, l’émission met en compétition pendant 5 jours, trois agents immobiliers qui proposent des biens à la vente. Les candidats visitent les trouvailles et l’agent immobilier ayant récolté le plus de coups de cœur et d’offres pour les biens proposés, remporte la somme de 1 000 ou 3 000 euros. Un concept qui fait un véritable carton depuis plus de 5 ans maintenant.

Ce mardi 18 août dernier, le meilleur ami de Karine Le Marchand, était donc encore à l’antenne, pour venir en aide à un jeune couple qui cherche leur nouveau nid d’amour. Si d’habitude, c’est l’humour décapant de Stéphane Plaza qui est au centre de toutes les attentions ainsi que ses nombreuses maladresses, cette fois-ci, il était dépassé par le candidat du jour.

Âgés de 25 et 26 ans, Mélissa et Romain ont comme projet d’acquérir un bien dans la région lyonnaise. Au vu des difficultés qu’ils rencontraient pour trouver le bien de leurs rêves, ils ont fait appel à Chasseurs d’appart et à Stéphane Plaza. En couple depuis plus de 6 ans, les deux tourtereaux se projettent dans le futur et cherchent un bien d’une superficie minimale de 90 mètres carrés. Trois agents immobiliers de la région se sont donc mis en chasse pour trouver la perle rare qui correspondrait en tout point à leurs critères. Un lieu dans lequel ils ont le projet d’agrandir leur famille et de passer de longues années heureuses.

Lors des visites, sont présents les candidats, les agents immobiliers et bien évidemment le présentateur de M6, et il n’est pas rare que Stéphane Plaza soit à l’initiative d’une catastrophe ou soit l’auteur une réflexion humoristique. Mais cette fois-ci, la vanne ne venait pas de lui, mais bien de Romain qui lui a volé la vedette.

Alors que tous visitaient une maison qui n’était pas loin de remplir toutes les conditions préalablement requises par le couple de candidats, Romain avait remarqué un problème dans le jardin. Et même si le jeune homme de 26 ans semblait trouver le bien à son goût, il y avait quand même ce petit souci : “ J’ai un seul petit bémol “ affirme-t-il. En effet, sur les images, on découvrait qu’à côté de la jolie maison, passent plusieurs lignes à haute tension. En bon vendeur, l’agent immobilier tenait à rassurer le couple avec de nombreux arguments. Mais le jeune électricien profitait de l’occasion pour plaisanter sur la situation. Une petite blague que Stéphane Plaza aurait été capable de faire également. ” C’est plus pour les ondes que pour les coups de foudre. Le coup de foudre, je l’ai déjà eu ” lançait-il fièrement en prenant sa compagne dans ses bras. Mélissa de son côté, elle, paraissait habituée au genre de vannes de son futur mari et ne semblait pas des plus amusées par sa plaisanterie.

Si on peut véritablement dire que cette blague est réellement tombée à plat, certaines plaisanteries de Stéphane Plaza ont déjà connu le même succès. En véritable boute-en-train, l’agent immobilier le plus célèbre de France est toujours partant pour raconter une petite plaisanterie à l’antenne. Que ce soit lorsqu’il est présent dans l’émission des Grosses têtes en radio, présentée par Laurent Ruquier, ou bien dans ses propres programmes comme Chasseurs d’appart, il ne se prive pas du moindre jeu de mots ou de la moindre plaisanterie.

On se rappelle d’ailleurs de plusieurs histoires dont certaines avaient fait rire et d’autres moins. Ce fut notamment le cas, il y a quelques mois, lorsque l’animateur découvrait dans un appartement à vendre, un jacuzzi installé dans la salle de bain. Stéphane Plaza s’était alors lancé dans une tirade pour expliquer d’où venait ce nom commun. ” Savez-vous d’où vient le nom jacuzzi ? Et bien, de son inventeur Candido Jacuzzi qui a créé ce système en… Attendez ? Attendez… C’est la date de naissance de Karine Le Marchand… 1956 ! “ s’exclamait Stéphane Plaza en se moquant ouvertement de son amie, qui bien sûr, n’est pas aussi âgée. Telle est donc le genre de plaisanterie et d’humour dont l’animateur de M6 est capable, et qui pourrait paraître dans le même style que celle effectué par son candidat il y a quelques jours.

Mais ce n’est pas le seul exemple du goût de la plaisanterie pour le présentateur et agent immobilier. On pourrait encore se souvenir d’une autre anecdote lorsqu’il y a quelques années, il venait d’être élu présentateur préféré des Français. Quelques jours après cette élection, l’une de ses agences parisiennes avait subi un incendie. Un sinistre qui avait heureusement pu être rapidement maîtrisé et qui n’avait fait aucune victime. Stéphane Plaza avait sauté sur l’occasion pour gentiment se moquer de l’un de ses collègues. Sur les réseaux sociaux, l’animateur avait posté un message en interpellant un autre animateur très célèbre en la personne de Nagui.

Dans ce texte, Stéphane Plaza lui disait que ce n’était pas nécessaire d’en arriver à de telles extrêmes et que si Nagui le souhaitait, il lui rendait sa place d’animateur préféré des Français sans problème. Une jalousie bien évidemment qui était totalement sans fondement, et des accusations basées uniquement sur l’humour. Car si Nagui met le feu, c’est seulement dans le cœur de son public et sur les plateaux de télévision, lors de ses célèbres émissions sur France 2.

Chasseurs d’appart: Mais l’emblématique Stéphane Plaza en matière d’humour est aussi capable de beaucoup d’auto dérision. On avait donc pu remarquer ce trait de caractère lors de son dernier anniversaire que l’homme de 50 ans n’avait pas souhaité fêter d’ailleurs. Son amie Karine Le Marchand avait publié pour l’occasion des photos du célèbre agent immobilier dans une tenue pour le moins décalé. Les internautes avaient pu découvrir l’homme de télévision, vêtu d’un très joli tutu rose. Preuve une fois de plus que si Stéphane Plaza peut rire des autres, il est capable également de rire de lui-même. Une publication de la présentatrice de l’Amour est dans le pré qui avait été suivie par un grand nombre de commentaires de ses fans hillares.