Chasseurs d’appart: C’est la fin pour Stéphane Plaza, M6 supprime l’émission. Adieu Stéphane…

Chasseurs d’appart’ a fait le succès de M6 depuis 2015. Mais aujourd’hui, la chaîne semble mettre cette émission au placard. Stéphane Plaza et M6, ça y est, c’est fini ?

Dans Chasseurs d’appart’, Stéphane Plaza met en compétition trois agents immobiliers. Le concept, pour gagner, est très simple. Ces trois agents immobiliers doivent remporter le plus grand nombre de coups de cœur et d’offres de la part de particuliers.

Encore récemment, M6 programmait cette émission mais un peu à la hâte et dans des circonstances bien particulières. En effet, c’était pendant l’été 2020, quand les dirigeants de la chaîne ont été confrontés à un cuisant échec de 5 hommes à la maison !

Le bide terrible de 5 hommes à la maison

Dans 5 hommes à la maison, des femmes célibataires doivent tenter une aventure inédite. En effet ces candidates invitent des prétendants chez elle… et ce pendant une semaine ! C’est l’occasion pour elles de découvrir leur personnalité et de vivre avec eux au quotidien. Oui mais voilà, pendant l’été 2020, les téléspectateurs n’ont pas du tout accroché avec ce concept d’émission. M6 a donc aussitôt remanié sa grille de programme : la chaîne a ainsi déprogrammé 5 hommes à la maison au bout de deux semaines seulement. Et elle a ensuite fait appel en urgence à Chasseurs d’appart.

Cette stratégie s’est révélée gagnante puisque Stéphane Plaza su reconquérir des parts d’audience. Pourtant, M6 proposait alors des épisodes de Chasseurs d’appart en rediffusion.Mais dès que la rentrée des classes a pointé le bout de son nez, exit Chasseurs d’appart ! Stéphane Plaza a dû disparaître au profit de Tous en cuisine, saison 2. M6 a ainsi trouvé une place pour Stéphane Plaza mais le samedi après-midi, ce qui est beaucoup moins prestigieux qu’en access pendant la semaine.

La dure loi de l’audience !

Puis Cyril Lignac a laissé sa place à Philippe Etchebest avec Objectif Top Chef. Enfin, pour les fêtes de fin d’année, M6 a programmé Tous en cuisine. Tout porte à croire que les téléspectateurs ont envie de divertissement culinaire en access, et pas d’immobilier. Au sein de

e, on regrette que Stéphane Plaza ait tant de mal à trouver sa place. C’est la dure loi de l’audience !

En tous cas, M6 mettra bien encore l’eau à la bouche à son public. La chaîne programme en effet la 8ème saison de La meilleure boulangerie de France dès le samedi 23 janvier. Norbert Tarayre et Bruno Cormerais officieront au manettes de ce programme. Quant à Chasseurs d’appart, il va donc devoir s’éclipser des grilles de la chaîne.

L’émission Chasseurs d’appart va-t-elle revenir un jour à l’antenne ? Pour le moment, Stéphane Plaza a suspendu les tournages en raison de la crise sanitaire. Impossible donc de proposer aux téléspectateurs des épisodes inédits. Mais il semblerait que M6 ne tire pas une croix sur ce programme pour autant. Elle aurait ainsi commandé de nouveaux épisodes inédits attendus en access prime time courant 2021. Nous voilà rassurés !