Cheveux: 3 Trois grosses erreurs que nous faisons tous pour se laver les cheveux à éviter impérativement!

Cheveux: Le lavage de vos cheveux fait partie de notre routine beauté. C’est un geste réalisé presque de manière machinale. Pour certains, il se réalise plusieurs fois par semaine, et pour d’autres, ce sera quotidiennement suivant le type de cheveux, l’environnement, les activités effectuées. Le shampouinage est une étape qui paraît très simple, mais qui est pourtant si importante pour la beauté des cheveux. Mais êtes-vous sûr de le réaliser correctement ? Et êtes-vous certain de connaître les étapes importantes ? Voici quelques astuces et conseils pour vous garantir d’avoir de beaux cheveux bien brillants.

Cheveux

La manière dont vous réalisez votre lavage peut avoir des conséquences sur le résultat final. Le type de shampoing que vous utilisez est évidemment essentiel. Tous ne s’adaptent pas à votre chevelure. Il vous faut d’abord déterminer quel type de cheveux vous avez. Et en fonction de ce critère, il vous faudra acheter le produit adéquat. Il existe une multitude de shampoings différents en magasin. Pensez donc à lire attentivement les informations sur l’emballage afin de choisir le bon produit. Celui qui sera parfaitement adapté à votre type de cheveux mais aussi au besoin de votre cheveux. Mais il ne s’agit pas du seul facteur vous assurant un résultat éclatant.

Premièrement, évitez de créer trop de mousse sur votre cuir chevelu. Une petite quantité de shampoing est généralement suffisante. Cela vous évitera d’ailleurs de devoir les rincer durant trop longtemps. Ne versez pas le shampoing directement sur le crâne. Sinon, il sera plus difficile à répartir. Le bon geste est de verser une noix de shampoing dans le creux de vos mains, et de les frotter énergiquement. Une généreuse mousse se formera rapidement notamment avec l’aide d’un peu d’eau. Et c’est seulement à ce moment, que vous apposerez la solution sur votre chevelure.

La température de l’eau que vous utilisez est très importante. Puisqu’une eau trop chaude va faire soulever les écailles de vos cheveux et donner un résultat avec beaucoup trop de volume. C’est ce qui rend généralement vos cheveux électriques. Un excès de lavage peut également avoir des conséquences néfastes. Car lors de cette opération, vous enlevez le sébum de vos cheveux. Or, ce sébum est utile pour la santé de votre cuir chevelu. Il est conseillé de se laver les cheveux aussi souvent que nécessaire, mais le moins possible. Les cheveux secs ou gras ne demandent évidemment pas la même fréquence.

Il n’est pas conseillé de masser trop longtemps et trop fort le cuir chevelu. Car cela génère de la graisse et favorise l’apparition de pellicules. Il est vivement recommandé de réaliser deux shampoings successifs. Car le nombre d’agents extérieurs et d’impuretés qui se déposent sur votre tête est impressionnant ! Que ce soit la pollution, la fumée de cigarette, la poussière, ou encore les émanations de la cuisine, votre chevelure est parsemée de différentes matières. Un seul lavage ne permet pas réellement d’enlever toute la saleté. Un deuxième shampoing est donc conseillé pour rassurer une propreté parfaite. Si cela s’avère nécessaire, vous pouvez également utiliser un après-shampoing. La nature de vos cheveux déterminera aussi ici votre choix. Il existe également une multitude de formules actives. Cheveux normaux, cheveux blonds, ou blanc, bouclés ou frisés ont tous un après-shampoing adapté. Et bien évidemment, le rinçage sera une fois de plus crucial.

Cheveux: Une fois, vos cheveux sont parfaitement rincés, vient la délicate étape du séchage. Et là encore, la délicatesse est conseillée. Il vous faut absolument éviter de frotter énergiquement votre tête avec votre serviette. Car cette friction entraîne une électrisation de vos cheveux. Il est donc recommandé de sécher votre chevelure en tamponnant votre serviette en coton de manière délicate. Vous pourrez ensuite enrouler le tissu autour de votre tête. Il vous restera alors attendre quelques minutes pour que toute l’humidité soit absorbée. Vous pouvez également simplement les laisser sécher à l’air libre. Il est, en tout cas, formellement déconseillé de brosser ou de peigner vos cheveux immédiatement après la sortie de la douche. Le cheveu mouillé est effectivement beaucoup plus fragile et risquerait d’être endommagé.

Lorsque vient l’étape du sèche-cheveux, il faut également être très attentif. Évitez absolument de réaliser cette étape avec une température trop chaude de l’air. Car comme pour l’eau, une chaleur excessive aura de mauvais résultats. Cela augmentera le risque de dessèchement, voir de dégâts sur vos cheveux. De plus, ils n’auront pas une finition nette. La structure d’un cheveu ressemble à un épi de maïs. Ce qui signifie que l’air trop chaud va faire se soulever les couches qui le composent. Votre brushing risque donc d’être complètement raté. Ce séchage doit donc se faire avec beaucoup de patience. Car vous risqueriez de fragiliser votre fibre capillaire. Pensez à utiliser un diffuseur si vous avez les cheveux bouclés. Et tenez le sèche-cheveux à environ 30 cm de votre tête. Restez toujours en mouvement. Une application prolongée sur un endroit déterminé risquerait d’avoir des conséquences désastreuses.

Et n’oubliez pas d’utiliser un souffle d’air froid pour terminer votre brushing. Cela permettra aux écailles de se fermer et de rendre le résultat plus brillant. Débutez votre brushing dans le sens où vous voulez placer vos cheveux. Le mouvement s’effectue des racines jusqu’à la pointe. Un embout permettra de concentrer l’air sur la région précise que vous voulez sécher. Descendez le long de la mèche en parallèle avec la brosse.

Il existe donc quelques règles à appliquer pour vous garantir un résultat idéal. Mais il est possible également d’utiliser d’autres méthodes pour le lavage. Comme notamment le shampoing sec. Il ne faut pas s’attendre à un miracle. Il ne remplacera jamais un vrai shampoing. Mais il peut être utilisé à l’occasion en cas de dépannage.

Une tendance est également née il y a quelques années aux États-Unis. Il s’agit du ” No-poo, qui signifie sans shampoing. Cette méthode a pour but de ne plus utiliser aucun savon. Les adeptes de cette technique privilégient des remèdes naturels et faits maison. Notamment un mélange de bicarbonate de soude, et de vinaigre de cidre. Les deux produits auraient des effets complémentaires. Le premier permet d’enlever les impuretés alors que le second donnera de la souplesse à vos cheveux. Ce mouvement commence à avoir de nombreux adeptes. Mais des dermatologues précisent qu’il y a quelques risques. Le bicarbonate de soude doit être dosé avec légèreté. Car il risque à terme, d’irriter le cuir chevelu. Ou de provoquer une décoloration de vos cheveux. Les professionnels du secteur déconseillent donc cette technique à moins d’être prudent. Ils recommandent plutôt d’utiliser un shampoing doux au ph neutre. C’est-à-dire se situant entre 4,7 et 5,5, sans parfum ni alcool.

Erreurs: Le lavage de vos cheveux vous donnera ainsi un résultat éclatant, à condition de respecter ces quelques astuces. Vous serez réellement étonnés du résultat. Il s’agit en effet de petits conseils simples à suivre et qui vous garantissent une chevelure toujours au top.