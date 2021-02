Cheveux courts: 12 coiffures très tendances qui vont vous donner envie de vous couper les Cheveux

Avoir les cheveux courts c’est souvent synonyme de moins d‘entretien dans les esprits. C’est aussi synonyme de moins de choix de coiffures à faire. Pourtant, les cheveux courts offrent eux aussi de nombreuses possibilités. Alors, LDpeople a pensé vous faire découvrir ces 12 coiffures tendances afin de vous donner des idées. En effet, avoir les cheveux courts est loin d’être une fatalité. Avec ce qu’il faut d’inspiration, vous pourrez changer de looks sans attendre la repousse. Et si vous n’avez pas encore les cheveux aussi courts, peut-être que cet article vous permettra d’imaginer sauter le pas.

Des cheveux courts en toute saison et pour tous les styles

Certes, avoir les cheveux plus courts permet de passer moins de temps à les soigner. Moins de produits aussi qu’il s’agisse de shampooings, de soins ou de produits coiffants. Pas la peine non plus de les démêler et de les casser à grands coups de brosse. C’est donc une économie certaine mais aussi un gain de temps considérable. Avec des cheveux courts, vous allez pouvoir passer beaucoup moins de temps pour vous apprêter le matin. Fini les longues heures à se débattre avec vos cheveux dans la salle de bain. Et bonjour les grandes économies sur les soins capillaires.

Enfin, les cheveux courts restent tendances en toute période. La mode va et vient, elle est cyclique. Ce qui était à la mode hier le sera de nouveau dans le futur. C’est une règle bien connue. Pour pour les cheveux courts, la règle ne s’applique pas. En effet, certaines coupes vont et viennent dans l’air du temps. Mais en général, avoir les cheveux courts et toujours synonyme de culot et de caractère. Il y a toujours une coiffure qui sera plus tendance que les autres sur cheveux courts. Mais tandis que les cheveux longs connaissent des périodes de mise en lumière et de mise au placard, les cheveux courts sont toujours à la mode.

Voici donc quelques idées de coiffure et de coupes afin de vous en inspirer. LDpeople vous confine que cette liste de 12 coiffures n’est pas exhaustive. Il existe une infinité de façon de s’accommoder de ses cheveux courts. Néanmoins, ces 12 coiffures suivantes sont incontournables. Allez-vous oser les porter ?

Coupe courte et cheveux ondulés comme Joey King

Avoir une coiffure définie sur des cheveux courts, ça vous change un visage. L’ondulé c’est un petit plus qui reste très naturel et facile à mettre en forme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joey King (@joeyking)

Courts mais boucles définies comme Léna Mahfouf

De jolies boucles bien définies c’est la garanti de retrouver du volume malgré les cheveux courts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par aka Lena Situations (@lenamahfouf)

Coupe Elvis comme Janelle Monae

Une tendance spécifique qui ne laissera personne indifférent. Avec une telle coupe, plus besoin de passer 2 heures dans la salle de bain. Pour se coiffer, vous n’avez plus rien à faire que de passer votre main dans vos cheveux et de secouer le tout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Janelle Monáe 🚆👽🤖🚀🪐 (@janellemonae)

Afro courte comme Maria Borges

Une personnalité forte et une personne de caractère. Voilà ce que l’on dira de vous avec une telle coiffure. Car bien que les cheveux courts soient toutous à la mode, tout le monde n’ose pas sauter le pas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MARIA BORGES (@iammariaborges)

Pixie frange comme Krys Jenner

Un look électrique et rock en un rien de temps. La coiffure pixie avec frange viendra structurer votre visage et votre regard. Cette coupe courte apporte une prestance indéniable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kris Jenner (@krisjenner)

Pixie rock comme Ruby Rose

Plus rock encore, oubliez la frange ! Un peu de produit coiffant et le tour est joué pour se donner des allures de dure.

Mini pixie comme Jada Pickett-Smith

Pour bien dégager le visage, et mettre en valeur votre regard et les lignes de votre visage, rien de mieux que cette coupe !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ruby Rose (@rubyrose)

Coupe à la garçonne comme Adut Akech

Un look de mannequin en un rien de temps. Avec cette coupe, vous allez pouvoir miser sur vos boucles d’oreilles et votre maquillage en oubliant vos cheveux. Là encore, une coupe qui suggère une personne de caractère.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adut Akech Bior (@adutakech)

Du blond sur une coupe garçonne comme Cara Delevingne

De la couleur pour changer look sans laisser pousser les cheveux pour autant. Pour une envie de changement sans attendre, c’est possible sur cheveux courts aussi !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cara Delevingne (@caradelevingne)

Coiffure cheveux mouillés sur cheveux courts comme l’actrice Hasley

L’effet cheveux mouillés est ultra-tendance. Qui a dit qu’il fallait avoir des cheveux longs pour jouer les sirènes ?

Coiffure en vague comme Rowan Blanchard

La classe à l’état pur. Pour assurer avec une telle coiffure, il va falloir que la tenue suive. Sur cheveux courts aussi nous pouvons passer du temps à se coiffer finalement !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Desire (@mackziess)

Coupe mulet comme Miley Cyrus

La grande tendance qui revient cette année. La coupe mulet cartonne dans les salons !