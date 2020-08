Cheveux : Les 5 meilleures astuces pour des cheveux magnifiques pour la rentrée !

Cheveux épais : Si certains vous envient votre chevelure épaisse et votre crinière de lionne, vous aurez peut-être envie de maîtriser le volume de votre coiffure. Dans cet article, nous vous livrons donc une série de conseils beauté qui vous permettront de pouvoir gérer facilement, et avec un résultat garanti, votre style en toute circonstance.

Ce phénomène de cheveux hirsutes avec beaucoup d’ampleur est le résultat de plusieurs facteurs. Les femmes possédant des cheveux bouclés, frisés ou crépus sont le plus souvent victimes de ce phénomène. Soit parce que votre cheveu est trop sec, soit parce qu’il manque d’hydratation, il se produit alors une réaction sur la texture même de votre surface capillaire. Les cheveux sont composés d’une sorte d’écaille à leur surface. Le manque d’hydratation les fait se redresser, ce qui donne cet aspect volumineux qui parfois peut se montrer ennuyeux. Si certaines femmes adorent ce style, d’autres rêvent d’avoir un aspect plus lisse et beaucoup moins gonflé.

Mais pas d’inquiétude, il existe un grand nombre d’astuces qui vous permettront de maîtriser votre coiffure, en évitant certaines erreurs que beaucoup de femmes commettent, en appliquant certains soins et respectant quelques règles, qui se montreront d’une efficacité redoutable. En règle générale, il vous suffira d’une petite attention quotidienne envers votre chevelure que vous pourrez alors maîtriser très facilement. Voici donc une liste de ce qui vous est possible de faire pour un résultat étonnant. Pensez également à demander conseil à votre coiffeur qui dispose généralement d’une gamme de produits adéquats. Mais même si ceux-ci pourront vous aider, il faudra aussi vous habituer à des petits détails qui feront la différence.

Premièrement, quels sont les soins que vous pouvez appliquer si vous avez les cheveux épais ? Dans ce cas-là, le choix du traitement que vous utilisez se révèle très important. Le type de shampoing sera également d’une importance capitale. Privilégiez donc toujours un shampoing adapté pour cheveux secs et cassants qui est généralement beaucoup plus doux et beaucoup moins agressif. Nous vous conseillons aussi d’utiliser une lotion de soin avant le lavage des cheveux qui est généralement très bien adaptée aux cheveux secs et cassants.

Des produits disponibles en magasin qu’il vous suffira de poser sur votre chevelure, grâce à un masque ou un bain d’huile durant de longues minutes. Toute une série d’huiles naturelles vous permettront également d’obtenir un joli résultat. Parmi celles-ci, on peut notamment citer l’huile de coco, l’huile d’avocat, d’amande douce, de jojoba, d’argan, mais aussi l’huile d’olive. Il existe également des lotions et des soins qui s’appliquent après le shampoing, mais qui dans tous les cas devront être rincés abondamment.

Cheveux épais

Un autre point important pour empêcher l’ouverture de l’écaille des cheveux et donc donner du volume. Il est préférable d’utiliser des produits sans paraben, mais aussi d’éviter de rincer vos cheveux avec de l’eau trop chaude. Par un phénomène physique simple, l’eau à une température trop élevée, a pour effet de soulever ses écailles capillaires et d’amplifier le phénomène de volume que vous voulez absolument maîtriser. Même si cela n’est pas toujours agréable, il vous faudra prendre l’habitude de vous rincer les cheveux à l’eau froide, voire très froide, ce qui permettra de raffermir vos cheveux et de resserrer leur texture pour un effet lisse et droit. Une technique qui permet également de les protéger plus efficacement contre tous les éléments qui pourraient les détériorer.

Cheveux épais : Concernant le séchage, frotter vos cheveux de manière agressive avec votre serviette est absolument à bannir. Il est préférable de poser la serviette délicatement sur votre tête, et par un effet d’absorption et de tapotement, essayez d’absorber le maximum de liquide avec la plus grande délicatesse. Il existe également des tissus en microfibres qui donnent d’excellents résultats, et permettent d’absorber beaucoup plus d’eau en beaucoup moins de temps. Si vous les frottez énergiquement, vous créez un phénomène d’électrisation et frictionnez aussi les écailles, donc à bannir !

Viendra par la suite le moment crucial du séchage. Là aussi, même conseil qu’au préalable pour l’étape du rinçage, évitez à tout prix de faire monter la température de votre masse capillaire avec un sèche-cheveux beaucoup trop chaud. Pensez donc systématiquement à utiliser le mode froid ainsi que lisser les cheveux en n’insufflant pas trop d’air pour ne pas lui donner trop de volume. Afin d’anticiper ce phénomène de crinière indomptable, la manière dont vous dormez la nuit peut également avoir une influence sur votre résultat du matin. Alors pourquoi ne pas vous attacher des cheveux durant votre sommeil, mais en respectant là aussi quelques techniques. Optez pour une tresse qui maintiendra votre chevelure en place durant la nuit en évitant les frictions qui vous donneraient encore plus de volume. Pensez aussi à utiliser un élastique qui n’abîme pas vos cheveux et ne casse pas leur texture !

Si nous avons vu aujourd’hui quelques astuces cosmétiques afin d’obtenir un joli résultat, le choix de votre coupe et de votre coiffure se révéleront également essentiels pour éviter les cheveux volumineux. En règle générale, on pourrait vous conseiller d’éviter les coupes qui sont trop droites, où toutes celles qui vous donneraient un effet de masse trop important. Demandez conseil à votre coiffeur, qui trouvera la coupe idéale par rapport à votre morphologie et par rapport à votre visage, tout en essayant certaines techniques qui permettent de diminuer le volume. Il pourra notamment travailler sur vos pointes en les effilant, mais également sur le désépaississement des mèches pour un résultat à la hauteur de vos espérances. Essayez de trouver la bonne longueur qui vous convient en bannissant les coupes beaucoup trop courtes qui risqueraient de ne pas avoir l’effet escompté.

Comme pour la nuit, vous pouvez opter, de jour, pour une coiffure avec les cheveux attachés. Tresse, chignon, queue de cheval haute ou basse seront les meilleurs alliés pour une chevelure maîtrisée. Ces styles de coiffures sont parfaitement dans l’air du temps et sont devenues hyper tendance. Des coiffures que l’on a pu remarquer lors des derniers défilés durant lesquels les mannequins arboraient ce style chic et facile à adopter.

Cheveux épais : En définitive, choisissez bien votre shampooing, évitez le chaud et soyez attentive à toutes les petites astuces pour un résultat qui pourrait vous surprendre.