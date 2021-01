Cheveux: Voici la coiffure à adopter selon la morphologie de votre nez

Le nez constitue souvent une partie du corps qui complexe les femmes. Il est souvent considéré comme trop gros, trop grand, ou trop large. Adopter une coiffure adéquate est une belle option. LdPeople vous dévoile les conseils pour choisir une coupe de cheveux adaptée.

De nombreuses femmes n’aiment pas leur nez. C’est souvent le cas au moment de la puberté. Ce complexe peut exister aussi à l’âge adulte, mais il faut apprendre à relativiser et à faire les bons choix. Au centre du visage, le nez ne passe pas inaperçu. Il est exposé aux regards de tous. Certaines femmes sont même obligées de passer par la chirurgie esthétique pour se réconcilier avec leur visage. Pourtant, il existe d’autres possibilités : faire une coupe de cheveux harmonieuse. C’est une question d’équilibre. Pour chaque forme de nez, une coupe spécifique peut être réalisée.

Une coupe particulière pour atténuer l’impression d’un grand nez

Pour limiter l’impression d’un grand nez, adopter une frange un peu longue est intéressant. Toutefois, il ne faut pas réaliser de frange nette car les traits anguleux d’un grand nez risquent d’être aggravés avec une frange structurée. La bonne option est une frange rideau ou bien une fausse frange. Une raie de côté est aussi une belle idée, mais il faut vraiment éviter une raie au milieu. Jouer sur le volume en réalisant un dégradé est aussi très intéressant. Afin d’harmoniser au mieux le visage, effectuer des ondulations est aussi très bien.

Comment atténuer l’impression d’un nez trop gros ?

Afin d’atténuer un nez trop gros sur le visage, le mieux est de détourner le regard vers les cheveux et le volume. La meilleure option est de privilégier un carré, y compris des longueurs, à hauteur des épaules ou juste au-dessus. Un faux court est toujours possible en conservant du volume autour de la tête. On peut aussi jouer avec la couleur. L’idée est d’amener le regard sur nos yeux.

Comment corriger l’effet d’un nez trop large ?

Pour un nez trop large, il faut agir sur les tempes et l’arrière de la tête. On peut opter pour une coupe courte et dégager le visage. Il faut se concentrer sur les côtés de la coupe. En agissant sur le volume, le nez va pouvoir se fondre dans cette coupe. Dégager au niveau du front est aussi une belle option. On peut également jouer sur les dégradés et les ondulations.

Quelles solutions pour un nez retroussé ?

Enfin, pour apporter de la longueur à un nez retroussé, il faut parier sur une coupe avec une raie au centre. Avec pour objectif de rallonger le nez, il est conseillé de dégager au niveau du front. Autre recommandation : agir sur des ondulations. On peut également éclaircir une peu la couleur pour adoucir les traits du visage. Bref, il existe de nombreuses options de coupes de cheveux pour permettre de dissimuler un nez qui pourrait être gênant pour une femme. Les coiffeurs ne manquent pas d’idées.