Chimène Badi amoureuse de Julien, pleinement épanouie, “à l’aise” avec son corps grâce à son nouveau chéri

Dans le magazine « Gala » daté du 11 novembre 2020, la chanteuse Chimène Badi s’est confiée sur son homme depuis plus de 7 ans qui s’appelle Julien. Elle évoqué la manière dont elle l’a rencontré, en lui écrivant un courrier.

Dans le dernier numéro de Gala, la chanteuse Chimène Badi a accepté de parler de sa vie intime. En couple avec le même compagnon depuis 7 ans, l’artiste a évoqué son histoire dans un entretien exclusif. « Julien m’a fait évoluer, explique-t-elle. Je suis devenue femme, grâce à lui. Actuellement, je suis à bien dans mon corps, je n’évite plus le miroir. Depuis que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Je n’ai plus besoin de réaliser de régime, c’est comme si quelque chose s’était débloqué ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chimène Badi (@chimeneofficiel)

Julien, un soutien indéfectible pour Chimène Badi

Le compagnon de Chimène Badi, Julien a eu une influence très positive sur la chanteuse. Il la fait rayonner. « Pense à toi mon cœur, et tout ira bien », lui dit-il souvent. Plutôt que de « perdre du poids pour se sentir mieux », elle est davantage dans le « Je me sens mieux donc je perds de manière naturelle du poids », indique Julien, son amoureux. « Son expérience et sa carrière ont montré que tout marche pour elle quand elle va chercher en elle et qu’elle fait ses propres choix. Ça lui a demandé du temps, mais actuellement personne ne peut choisir à sa place », explique Julien.

Les amoureux évoquent leur rencontre

Chimène Badi et Julien ont parlé de leur rencontre en 2014, par l’intermédiaire d’une connaissance commune. Chimène Badi était en déplacement dans le Sud de l’hexagone, sa maman était souffrante. « Je suis passée voir une copine à son boulot afin de voir de loin le jeune homme en question. Il m’a tout de suite séduit, je l’ai trouvé très beau et charmant. J’y suis retournée à de multiples reprises, faisant tout pour qu’il me repère : très féminine en mini-jupe, maquillée. Et je lui a envoyé un mot », se remémore-t-elle.

Une relation très romantique

« Elle m’a envoyé une lettre, à l’ancienne ! » se souvient Julien. Ça peut apparaître inconscient de la part de d’une célébrité, moi, ça m’a ému à fond. J’ai trouvé ce geste romantique. J’avais hâte de la voir et de la connaître. Et moi également, je la trouvais élégante ». Ainsi, la chanteuse et son compagnon ont de multiples points communs. « Je savais que Julien faisait du théâtre mais c’est également un bon musicien. Alors, après la représentation, nous sommes allés prendre un verre, et on a échangé durant des heures”, explique Julien. Chimène Badi pense que Julien va partager avec elle toute sa vie. « Il a une belle capacité d’écoute, il m’a ouverte sur le monde et m’a donné la possibilité de me cultiver. Il m’a juste portée. Grâce à lui, actuellement, je me sens accomplie. Julien est l’homme de ma vie », a-t-elle terminé.