Chimène Badi : « méconnaissable », beaucoup plus mince, sa transformation physique impressionne

Chimène Badi est une chanteuse française de 37 ans. Elle se fait connaître dans l’émission Popstars sur M6 en 2002. Dès l’année suivante, Chimène Badi sort son premier album solo et fait un véritable carton. Depuis, elle est suivie par des milliers de fans et ceux qui l’avait oublié ne vont pas la reconnaître. Car Chimène Badi a beaucoup changé. La belle affiche aujourd’hui fièrement sa perte de poids, bien qu’elle regrette que ce détails qu’elle juge futile apparaisse souvent dans les médias. Découvrez les photos de la star et saison le point sur sa carrière. Car son dernier album est, jusque là, son plus grand accomplissement musical.

Chimène Badi, son destin était de devenir chanteuse

Chimène Badi est une jeune femme d’origine algérienne qui née à Melun, en Seine-et-Marne. Depuis sa plus tendre enfance, son ambition est de devenir chanteuse. Cependant, elle choisira de faire des études afin d’assurer un avenir sérieux. Mais ses rêves sont plus forts et Chimène Badi décide de se consacrer à sa passion, le chant. La famille de Chimène Badi l’encourage car ils sont persuadés de son talent. Et après de nombreux refus, elle participe enfin à Popstars en 2002. C’est enfin la révélation que la jeune femme attendait. Cependant, la saison 2 de Popstar, à laquelle elle participe, a pour objet de monter un groupe. Et le jury n’imagine pas Chimène Badi autrement qu’en solo. Parmi les membres du jury se trouve Valéry Zeitoun. Il la repère est souhaite lui permettre de réaliser son rêve. Il est le directeur du label AZ, une filiale du groupe Universal.

Chimène Badi sort alors son premier album en 2003. Grâce à Valery Zeitoun, elle rencontre le producteur de Lara Fabian, Rick Allison. Ce dernier va lui écrire le morceau phare de son premier album, Entre nous. C’est un tel succès que Johnny Hallyday lui-même invitera la chanteuse à l’accompagner sur scène pour chanter Je te promets. Il s’agissait alors de la tournée des stades de Johnny Hallyday pour célébrer ses 60 ans. Chimène Badi est ainsi reconnu par un « monstre » de la chanson française et elle devient incontournable. En 2004, elle reçoit un prix aux NRJ Music Awards en tant que révélation francophone de l’année. Chimène Badi recevra également une victoire de la musique dans la catégorie de l’album révélation de l’année. Son prestige ne cesse de s’étendre.

La carrière de la chanteuse s’annonce de plus en plus radieuse

Chimène Badi va ensuite enchaîner les albums et les succès. Jusqu’à sortir son dernier album en date qui s’intitule Chimène. La chanteuse considère son dernier album comme étant le plus aboutit de sa carrière pour le moment. La critique salue son travail et le qualifie de résolument plus moderne que celui fait sur ces précédents albums. Composé de 15 titres, l’album est toujours disponible partout et les prochaines dates de concert de Chimène Badi sont établies pour le 11 octobre et le 15 novembre prochain. Elle sera en concert au Casino de Paris puis à l’Alhambra.

La transformation de Chimène Badi interpelle les fans

Malgré le succès de la star, les fans veulent évidement en savoir plus sur la vie privée de la chanteuse. Et lorsque les fans s’intéresse alors à ce qu’elle partage sur les réseaux sociaux, ils sont sous le choc. Car Chimène Badi a perdu du poids depuis ses débuts. En effet, elle affiche aujourd’hui une taille de guêpe que beaucoup lu envient. Bien qu’elle n’apprécie pas forcément que les médias évoquent ainsi son physique, il faut reconnaître que sa transformation a de quoi épater. Chimène Badi est rayonnante et ses photos sur son compte Instagram le prouve. Ses dernières font rapidement le tour d’internet tant la chanteuse impressionne ses fans de la première heure.

Chimène Badi a maintenant de longues jambes fuselées et pas un seul kilo en trop. La chanteuse semble être au top de sa forme physique et cela permet aux fans de penser qu’elle prend bien soin d’elle. De quoi les rassurer car il y a peu de temps, Chimène Badi s’affichait sur Instagram avec une paire de béquilles. À la suite d’une chute, Chimène Badi a du faire attention à son genou blessé. Mais la chanteuse ne prenait pas cet incident avec gravité. Au contraire, elle prévenait ses fans avec sympathie mais relativisait en même temps sa situation pour n’alarmer personne. Comme elle l’indiquait dans les hashtags de sa publication à ce propos, elle allait devoir faire preuve de patience.

Des photos superbes montrent la star sous un jour nouveau

Certains pourraient croire que l’immobilité à laquelle elle était contrainte à cause de son genou aurait pu lui faire prendre du poids. mais c’est finalement tout le contraire qui arrive à la jeune femme. La rééducation par rapport à son genou aura peut-être été sportive ? En tout cas, les fans de Chimène Badi la trouve sublime, encore plus qu’avant ! Bien qu’elle n’apprécie pas être citée par rapport à sa perte de poids, elle devait apprécier les compliments que lui font ses fans dans les commentaires de ses publications. En effet, Chimène Badi reçoit des compliments à la pelle. Mais certains ne la reconnaissent même pas tant ils sont sous le choc. À ceux-là, Chimène Badi trouve toujours une réplique bien sentie pour leur répondre avec humour.

Allongée sur le capot d’une voiture, elle prend la pose. Certains des fan n’imaginent pas qu’il s’agisse d’elle. Chimène Badi leur répond alors qu’en effet il s’agit de sa grand-mère. Hilares de cette réaction très à propos, d’autres fans insistent alors sur le fait qu’il s’agit d’une très jolie mamie sur cette photo. Chimène Badi n’envisage effectivement pas de s’arrêter aux remarques sur le physique. Mais elle semble toujours prête à rire avec ses abonnés.