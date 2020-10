Chimène Badi métamorphose totale! Elle parle de sa perte de poids impressionnante, elle donne sa méthode

Chimène Badi est une célèbre chanteuse française qui fait ses débuts dans l’émission Popstar. Mais l’émission vise à former des groupes et Chimène Badi a une voix si singulière que c’est une carrière en solo qui l’attend. Rapidement après son passage à la télévision, elle bénéficie de l’aide de Valéry Zeitoun, directeur d’un label de musique. Grâce à ses contacts, Chimène Badi va se retrouver à chanter Entre nous, un titre écrit par le producteur de Lara Fabian. Et c’est là que la carrière de la chanteuse décolle. Deux mois plus tard, en mars 2003, Chimène Badi sort son premier album qui devient rapidement disque de platine. Et en juin de la même année, elle chante sur scène un titre en duo avec Johnny Hallyday qui l’invite sur sa tournée.

Non seulement c’est une artiste hors pair, Chimène Badi est aussi une très belle femme. D’autant plus belle aux yeux de ses fans depuis qu’elle a perdu du poids de façon significative. En effet, ils se demandent tous quels sont les secrets de sa minceur. C’est ce que nous allons vous révéler aujourd’hui. Car Chimène Badi dévoile tout sur les ondes de Chante France, dans un entretien à paraître ce soir, le 2 octobre 2020. Mais Voici a déjà toutes les informations à ce sujet.

Chimène Badi a plusieurs raisons de célébrer

Chimène Badi est de retour sur les ondes car elle est aussi de retour dans les bacs. En effet, la chanteuse revient avec un best of de cinquante titres, dont son duo avec Johnny Hallyday. C’est le premier best of de Chimène Badi et il sort aujourd’hui, le 2 octobre 2020. C’est avec une joie non dissimulée qu’elle annonçait la nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Une joie que ses fans partagent aussi sans retenue, ce nouveau best of est un succès annoncé.

Des concerts en perspective

Chimène Badi n’a pas que cette bonne nouvelle pour ses fans. En effet, elle sera également de retour sur scène très prochainement. Le 11 octobre prochain, elle se représentera au Casino de Paris pour deux sessions de concert. En effet, deux sessions sont obligatoires pour garantir au public des places assises tout en respectant les distances de sécurité. La pandémie bat toujours son plein, depuis plusieurs mois déjà, mais petit à petit les concerts reprennent sous des formes adaptées au caractère inédit de la situation.

Un changement de silhouette qui interpelle

Enfin, une autre information qui pèse son poids pour les fans de Chimène Badi. Et c’est le moins que l’on puisse dire ! Car la chanteuse va aborder justement le sujet de son amincissement. Ses fans sont ébahis devant le changement de silhouette de Chimène Badi et ils veulent évidement savoir comment elle a réussi à atteindre ce résultat. La star de la chanson raconte alors que c’est la période de confinement qui a été un déclic. Consciente qu’elle risquait de prendre du poids, comme tout le monde si l’on reste chez soi plusieurs semaines consécutives, Chimène Badi allait faire preuve de prudence. Mais mieux encore, elle décidait qu’il était temps de profiter de ce temps pour perdre ses kilos superflus.

Voir cette publication sur Instagram BONNE JOURNÉE 🌻❤️ photo @frederic_carmeille Une publication partagée par Chimène Badi (@chimeneofficiel) le 14 Août 2020 à 2 :32 PDT

Chimène Badi ne perd pas son temps, elle le met à profit

Nombreux de français ont profité du confinement pour changer leurs habitudes alimentaires. Manger plus sain, devenir végétarien arrêter le gluten et surtout cuisiner davantage. Pour Chimène Badi c’est un peu le même phénomène qui s’est produit. Pour éviter de prendre du poids pendant la période de confinement, la chanteuse a revu son alimentation. Des plats sains et équilibrés auront donc suffit à lui offrir l’allure qu’elle affiche aujourd’hui. De plus, le sport était aussi son partenaire au quotidien. Surtout la danse car Chimène Badi adore.

Finalement, il n’y a pas vraiment de secrets dans le régime de Chimène Badi. Peut-être qu’il se trouve simplement dans sa motivation et sa détermination ? Mais ses fans ne pourront pas avoir accès à ses pensées les plus privées pour comprendre où Chimène Badi trouve toute sa force. Néanmoins, elle tente d’expliquer son déclic à ses fans. Chimène Badi souhaitait perdre du poids car elle ne se plaisait plus. Et plutôt que de se résigner sur une image d’elle peu satisfaisante à ses yeux, elle décida de se donner les moyens d’atteindre son idéal.

Fonceuse, volontaire et déterminée, rien ne saurait résister à la chanteuse

Aussi, elle appelle ses fans à la patience et à la persévérance. En effet, Chimène Badi tenait à leur faire savoir que la chirurgie esthétique n’est pas toujours la solution miracle. Il suffit de la regarder pour s’ne rendre compte. Les efforts de la chanteuse ont payé et elle n’a pas eu besoin de passer sous le bistouri pour cela. Consciente de ses forces et de ses faiblesses, Chimène Badi sait se motiver. Son âge, son métier et sa vision d’elle-même ont été des déclencheurs dans sa volonté de mincir.