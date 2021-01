Chimène Badi métamorphosée en jupe fendue, Amel Bent s’affiche en tenue moulante (sublimes)

Le 9 janvier dernier, sur France 2, la chanson française était à l’honneur. Différentes vedettes de la musique ont participé à « La Fête de la chanson française ». Parmi ces célébrités, il y avait Chimène Badi, très mince, elle portait une jupe en cuir. Amel Bent était magnifique dans sa combinaison très moulante.

Le samedi 9 janvier, France 2 avait eu la bonne idée de diffuser La Fête de la chanson française, un programme qui rassemble de nombreux chanteurs et chanteuses dans la salle mythique de l’Olympia. Cette émission était animée par André Manoukian et la sublime Laury Thileman. Ce programme est produit, depuis plusieurs années, par Daniela Lumbroso.

De nombreux hommages

Le programme est présenté par un duo de choc. « Au piano, André amenera sa connaissance de la chanson française et Laury, entourée de chanteurs et chanteuses, sera davantage dans le partage de la découverte », précisait Daniela Lumbroso et Amel Bent à l’occasion d’une interview accordée au Parisien. Cette soirée a été marquée par le passage de plusieurs vedettes de la chanson. Ils ont rendu un hommage à l’incontournable à Georges Brassens, qui aurait fêté son centenaire en 2021. Plusieurs stars ont été mis en lumière comme Daniel Balavoine, Jeanne Moreau et Johnny Hallyday.

Un très beau plateau de stars

Les différentes personnalités de la chanson ont été nombreuses à participé à cette émission exceptionnelle comme Patrick Fiori, Thomas Dutronc, Amir, Pascal Obispo, Sylvie Vartan, Gérard Lenorman ou Hatik. Ces artistes étaient heureux de pouvoir chanter face à un public. Depuis plusieurs mois, les artistes ne peuvent plus organiser de concerts à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Le secteur de la culture est très durement éprouvé par cette crise. On a aussi pu retrouver la comédienne Elsa Zylberstein et les prétendants français à la candidature pour l’Eurovision 2021. « La chanson française a besoin d’être défendue, souligne la productrice Daniela Lumbroso. On n’en est pas assez fiers alors qu’elle s’exporte dans le monde entier. Le français, c’est chic. »

Amel Bent et Chimène Badi ont fait le buzz

Certains artistes se sont distingués durant cette soirée. Ce fut le cas d’Amel Bent avec sa combi moulante en dentelle noire mettant en lumière sa belle plastique. D’autre part, Chimène Badi est aussi sublime. Très mince, la chanteuse avait mis une paire d’escarpins noirs et une jupe en cuir montrant ses jambes. Elle était aussi vêtue d’une élégante chemise blanche. Il faut rappeler que l’artiste, connue du grand public, grâce à l’émission Popstars en 2002 a vraiment maigri ces derniers mois. « J’ai pris des habitudes alimentaires assez agréables et j’ai appris à nouveau à manger comme il faut, à prendre le temps, à ne pas angoisser quand t’es en train de manger, soulignait-elle au sujet de son poids sur Chante France récemment. J’en avais assez du corps que j’avais. Il ne me plaisait plus, ça me saoulait, j’avais envie de prendre soin de moi, comme plein de nanas de mon âge.”