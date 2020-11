Chimène Badi: Métamorphosée, dévoile le secret de son impressionnante perte de poids

Depuis août dernier, Chimène Badi apparaît totalement métamorphosée. En effet, durant l’été, la chanteuse a publié quelques clichés très étonnants sur son compte Instagram. De toute évidence, l’interprète a perdu énormément de poids. Dans une interview accordée à Closer, elle explique comment elle a réussi à transformer totalement son apparence. Bien évidemment, tout ça ne s’est pas fait sans effort !



Chimène Badi , son nouveau look subjugue ses fans

Pour certains, elle est totalement méconnaissable



Les fans de Chimène Badi s’étaient habitués à ses formes généreuses. Pourtant, l’artiste a décidé de modifier sa silhouette. Dans un entretien récent, la compagne de Julien s’ouvre à cœur ouvert. Lors de cette entrevue avec la presse, Chimène Badi fait preuve d’une transparence étonnante. Dans un premier temps, elle explique avoir parfois négligé sa santé. En raison de son métier, la chanteuse n’aurait pas toujours pris soin d’elle comme il le faut. ” Vous savez, quand on vit à 2000 à l’heure, qu’on ne dort pas beaucoup, qu’on n’a pas le temps de manger correctement, c’est compliqué de prendre soin de son corps “. Pourtant, Chimène Badi a décidé de prendre un virage à 180 degrés. Pour se faire, elle a profité de la période du confinement pour réapprendre à se connaître. Durant ces longues semaines, elle s’est astreinte à retrouver certains automatismes.



Une prise de conscience durant la quarantaine obligatoire

Comme pour beaucoup de Français, le confinement est une épreuve difficile à vivre. Si certains se jettent sur la nourriture durant cette période, Chimène Badi fait un tout autre choix. Puisqu’elle met à profit cette épreuve pour tenter d’en tirer quelque chose de positif. D’ailleurs, elle n’est pas seule dans ce véritable challenge. Car son compagnon lui est d’un grand secours. Aujourd’hui très amincie, Chimène Badi est totalement resplendissante. Pour preuve, son compte Instagram regorge d’éloges concernant sa nouvelle apparence. Alors comment a-t-elle réussi une telle métamorphose en si peu de temps ?

D’abord, il n’y avait pas grand-chose à faire durant ces longues semaines. Puisque sa carrière est entre parenthèses. Alors plutôt que de se laisser aller, la chanteuse a pris le taureau par les cornes. ” J’ai donc eu deux mois pour faire du sport, manger sainement, prendre du temps pour moi dans le calme, de dormir “. Même si sa motivation était grande, il est parfois difficile de suivre un régime. Régulièrement, beaucoup de Français en font l’expérience. En effet, si la motivation est grande les premiers jours, beaucoup se laissent aller au fil du temps. Mais Chimène Badi n’était pas seule dans cette épreuve. En couple avec Julien depuis 6 ans, les deux tourtereaux se soutiennent mutuellement. D’ailleurs, Julien est un expert en la matière. Professeur d’éducation physique dans le sud de la France, il aura certainement plus donné de bons conseils à l’élue de son cœur. ” Évidemment mon compagnon m’apporte beaucoup “. Néanmoins, Chimène Badi précise avoir pris cette décision pour elle. Et si elle veut changer, ce n’est pas pour plaire aux autres. ” Mais si je l’ai fait, c’est pour moi et pour personne d’autre “. En tout cas, le résultat est saisissant, Chimène Badi est tout simplement magnifique !