Chimène Badi revient sur les critiques terriblement violentes son physique qu’elle n’arrive pas à surmonter

Chimène Badi a appris à laisser l’avis des autres de côté. Surtout quand il s’agit de son physique. Mais au début de sa carrière, lorsqu’elle avait 19 ans, les remarques étaient d’une violence rare et très difficiles à encaisser. Dans son interview dans l’émission Youtube de Jarry, la chanteuse revient sur ces moments douloureux. LDPeople vous propose de découvrir le témoignage poignant et émouvant de Chimène Badi. Car cette interview, en toute sincérité et transparence, vaut le détour. La vidéo complète est disponible depuis le 30 décembre dernier et vous pourrez la découvrir à la fin de cet article.

Chimène Badi baisse la garde et dévoile ses failles, la marque d’une grande force intérieure

Chimène Badi a eu l’occasion de se retrouver confronté à des critiques concernant son physique récemment. En effet, pendant le premier confinement, la chanteuse a pris le temps de prendre soin d’elle et a affiché une silhouette métamorphosée. C’était alors le retour des avis de ses fans concernant ses rondeurs. La chanteuse a eu des hauts et des bas mais ce n’est que quand elle était jeune qu’elle s’est laissé déstabiliser par ce genre de remarques. Aujourd’hui, qu’elle soit fine ou ronde, elle rappelle à tous que cela ne regarde qu’elle.

Chimène Badi ne perd pas du poids pour satisfaire une image idéale que les autres pourraient se faire d’elle. Certes, son métier la contraint parfois à négliger son hygiène de vie. Et le confinement lui a permis de mieux manger, de faire du sport et de mieux dormir. Les éléments essentiels pour rester en forme. Mais la belle ne se laisse pas définir par son aspect extérieur. Ce qui importe c’est son moral et évidemment son travail dans la musique. LDPeople vous en faisait d’ailleurs part dans un article précédent.

Son passage dans le Jarry Show offre une nouvelle facette de la chanteuse

Pendant son interview pour le Jarry Show, elle saisit l’opportunité de donner son sentiment face aux critiques. Car si aujourd’hui elle parvient à les garder à distance, ce n’était pas le cas lorsqu’elle était une toute jeune adulte. Et elle donne également un conseil essentiel aux personnes qui sont confrontés à cette situation. Pour se défaire du poids du regard des autres, elle encourage ceux qui en souffrent de considérer que tout ceci est “une perte de temps”. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Et il est primordial de rappeler que la vie que l’on mène, on la mène avant tout pour soi et non pour les autres. Des propos qui résonnent comme une vérité intemporelle dont il faut réussir à se convaincre.

Pour Chimène Badi, penser à soi est la condition sine qua non pour penser aux autres. En se plaçant en priorité, il est plus facile de faire la part des choses. Mature, la tête sur les épaules mais en même temps extrêmement touchante, Chimène Badi est bouleversante. Nous ne pouvons que vous encourager à découvrir son interview dans le Jarry Show. Car la chanteuse dévoile son parcours de telle sorte à ce que nous puissions avoir toutes les cartes en main pour devenir de féroces guerriers de la vie.