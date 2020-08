Chimène Badi: totale métamorphose, amincie, elle fait rêver ses fans !

La chanteuse Chimène Badi nous apparaît totalement métamorphosée. L’ancienne candidate de Popstars s’affiche, en effet, sur les réseaux sociaux avec une toute nouvelle silhouette, et elle crève littéralement l’écran.

Sur son compte Instagram, Chimène Badi a donc publié une nouvelle photo d’elle sur laquelle elle apparaît tout simplement resplendissante, le teint hâlé et ayant visiblement perdu beaucoup de poids, dans une publication où elle partage son bonheur. Au milieu d’un champ de tournesols, la chanteuse prend la pose pour le plus grand bonheur de ses 38 000 followers sur le réseau social.

Une transformation physique qui n’aura pas échappé à ses fans dont certains ne manquent d’ailleurs pas de la féliciter pour cette nouvelle ligne. Si certains membres de sa communauté émettaient l’idée qu’elle soit passée par une opération chirurgicale pour atteindre ce résultat, l’artiste avait simplement répondu ” Laisser les dire “, sans vouloir continuer la polémique.

Ver esta publicación en Instagram BONNE JOURNÉE 🌻❤️ photo @frederic_carmeille Una publicación compartida de Chimène Badi (@chimeneofficiel) el 14 Ago, 2020 a las 2:32 PDT

Tout semble donc se passer pour le mieux pour l’interprète de Nous deux, qui est en pleine promotion de son nouvel album, et qui côté cœur aurait retrouvé l’amour. Chimène Badi serait effectivement en couple avec un jeune homm,e au prénom de Julien, qui travaille en tant que professeur dans un institut privé. Pour nous, elle dévoilait d’ailleurs une partie de sa vie privée dans une interview accordée il y a quelques semaines sur France 2. À l’évocation de ses derniers titres, l’artiste partageait quelques informations sur les chansons préférées de l’élu de son cœur : “ Je crois que mon amoureux préfère plutôt Je pars. C’est une chanson écrite et pensée un peu plus pour les couples qui partent et qui reviennent, qui n’ont pas toujours le temps de passer beaucoup de temps ensemble. Moi, par rapport à mon métier, je ne suis pas souvent à la maison. Mais il n’empêche que je pense beaucoup à mon fiancé “.

C’est donc une véritable métamorphose aussi bien dans sa vie privée que physiquement, que la célèbre chanteuse aura connu lors de cette année 2020. Des changements tant importants, que certains des internautes ont visiblement eu du mal à la reconnaître : “ Ce n’est pas Chimène, ce n’est pas possible “, ” On va finir par ne plus vous reconnaître “, ” On ne vous reconnaît pas, c’est dommage “, pouvait-on lire en commentaires, lors d’une autre publication sur Instagram parue le dimanche 26 juillet. Un post qui avait également reçu un grand nombre de commentaires élogieux : “ C’est juste une femme bien dans ses baskets. Elle est sublime, les vacances lui vont bien “, ” Stop aux messages du genre, on ne la reconnaît pas “.

Ver esta publicación en Instagram Bonne soirée les amis !! ❤️ photo : @frederic_carmeille Una publicación compartida de Chimène Badi (@chimeneofficiel) el 26 Jul, 2020 a las 12:20 PDT

Il est vrai que le changement est radical pour l’ancienne participante de Danse avec les stars. Un nouveau physique, un nouveau fiancé et une nouvelle tournée qui devrait reprendre d’ici peu. Un tour de chant qui lui permettra d’interpréter les dernières chansons de son album, sorti en avril 2019, intitulé simplement Chimène.

Cette année serait donc celle d’un nouveau départ pour la chanteuse âgée de 38 ans, apparue en 2002 dans le petit monde du show-biz, grâce à sa participation à l’émission Popstar. C’est donc avec un septième album que l’artiste revient, mais aussi avec un nouvel état d’esprit, et une transformation physique, réellement impressionnante.