Chimène Badi victime de mauvais traitements durant sa scolarité, ses confidences chocs sur son enfance

Présente aux côtés d’Évelyne Thomas ce 16 novembre, Chimène Badi fait des révélations effrayantes. En effet, la chanteuse affirme avoir été victime de mauvais traitements durant sa jeunesse. Mais ces gestes déplacés ne venaient ni de ses parents ni de sa famille, mais bien de ses professeurs. Aujourd’hui, la chanteuse raconte tout.

Chimène Badi reçoit “des claques ” du personnel enseignant

Une interview poignante

Invitée sur le plateau de Non Stop People dans l’émission d’Évelyne Thomas, Chimène Badi livre des confidences rares sur sa vie. Durant cet échange, l’artiste de 38 ans a évoqué bon nombre de sujets. La chanteuse a aussi bien parlé de son succès que des événements marquants dans sa vie. L’artiste a notamment évoqué sa participation à Popstars en 2002. C’est grâce à cette émission qu’elle a été révélée. Après avoir sorti sept albums, Chimène Badi vient avec un double Best Of intitulé Entre nous. Dans ce dernier opus, se trouve un titre marquant. En effet, elle publie Je te promets en duo avec Johnny Hallyday. Pour elle, il s’agit de l’un de ses plus beaux souvenirs.

Face à Évelyne Thomas, Chimène Badi parle également de sa vie amoureuse. Et elle revient aussi sur son enfance. Elle évoque ses parents, et son existence dans le Lot-et-Garonne. ” Papa n’était pas souvent là la semaine, il était gardien de prison. J’étais souvent avec maman (…). On a déménagé (…) mes parents ont construit en campagne et là, les choses ont commencé à changer “.

Une enfant différente

Ce n’est pas la première fois que Chimène Badi évoque le sujet. Il y a déjà quelques années, la chanteuse était revenue sur ces années douloureuses. Ce lundi 16 novembre dans Non Stop People, elle accepte d’évoquer à nouveau, ces faits marquants. Et son histoire est édifiante. ” Je pense que j’étais quelqu’un de différent. Le monde des enfants est assez ingrat, je ne ressemblais pas aux autres enfants. J’avais des cheveux très très frisés. J’étais très mat de peau. Je pense que la différence chez certains enfants, ça peut les intriguer… Ça devenait de la haine, vraiment “. Mais en plus de ces moqueries de la part de ses autres camarades, Chimène Badi a également été très marquée par l’attitude de certains de ses professeurs. Car les gestes se sont ajoutés aux paroles !

” Je l’ai vraiment vécu. J’étais particulière, différente, je ne m’exprimais pas beaucoup, je parlais peu. J’étais dans mon monde d’artiste. Quand on s’isole, qu’on ne s’exprime pas, il y a des profs qui ont dû se planter sur moi “. Visiblement très émue, Chimène Badi révèle avoir reçu ” des claques “ de ses professeurs. Cette expérience lui reste véritablement gravée dans la peau et dans le cœur. D’ailleurs, la chanteuse s’est investie dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle a œuvré aux côtés de l’ancien ministre de l’Éducation nationale afin de combattre ce fléau. ” J’ai commencé à en parler à partir du moment où Vincent Peillon s’est approché de moi pour faire une campagne contre cette lutte “. Mais aujourd’hui bien des années plus tard, Chimène Badi tente d’oublier ces années difficiles. Sa carrière d’artiste, sa vie privée et ses fans la rendent si heureuse. Preuve que malgré les blessures d’enfance, la vie peut vous sourire.