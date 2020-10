Chloé "Demain nous appartient" prête à quitter définitivement Alex? on vous dit tout !

Demain nous appartient : Chloé, va-t-elle finalement prendre la décision d’une fois pour toutes de divorcer de son mari ? C’est un véritable drame qui secoue la famille Delcourt depuis quelque temps. Alors qu’Alex est soupçonné du meurtre de son faux père, Jacques.

Il noie son chagrin et son mal-être dans l’alcool. Il a visiblement beaucoup de difficultés à surmonter cette situation. Il n’arrive pas à pardonner à Jacques et Catherine d’avoir gâché sa vie. Et surtout de l’avoir enlevé à sa famille alors qu’il n’était encore qu’un nourrisson. Totalement perdu, Alex s’est de plus en plus éloigné des siens. Et il a complètement délaissé son épouse Chloé. Le père de famille semble avoir totalement perdu pied. Mais une de ses proches va tenter de lui apporter un peu de chaleur humaine. Mais les choses ont très rapidement dérapé. Alex et Flore ont franchi le pas fatidique. D’amis, ils sont devenus amants. Flore semble d’ailleurs très amoureuse du mari de sa meilleure amie.

Suite à plusieurs rebondissements, Chloé va finalement découvrir l’horrible trahison dont elle est la victime. Et elle semble bien résolue cette fois-ci à ne rien laisser passer. Premièrement, elle demande à Alex de quitter immédiatement la maison. Et ensuite elle prend la décision d’avoir une explication musclée avec Chloé. Elle s’était rendue à la paillote afin de dire ses quatre vérités à cette soi-disant amie qui a couché avec son mari. La mère de famille n’a pas pu contenir ses nerfs ; elle a giflé Chloé devant toutes les personnes présentes ce jour-là. Car en plus, ce n’est pas la première fois qu’Alex se montre infidèle.

La confiance de l’épouse est donc réduite à néant. Même si elle a toujours tout fait pour soutenir son mari, là, il semble que l’irréparable ait été commis. Chloé aura la chance de trouver Rose à ses côtés. Mais elle connaîtra une véritable descente aux enfers. Totalement incapable de s’occuper de son enfant, elle sombre dans une profonde mélancolie. Mais elle pourra compter sur le soutien de son amie Rose. Celle-ci va même s’occuper de son bébé pendant quelques jours. Cette période sera propice à la réflexion. Car Chloé doit prendre une décision très difficile. Doit-elle continuer à espérer qu’Alex change ? Et comment lui faire confiance après ce nouveau coup de poignard ? Chloé se retrouve totalement anéantie. Elle est totalement perdue.

Chloé

Tout a commencé un petit matin, alors qu’Alex dormait sur le canapé pour ne pas réveiller son épouse, celle-ci la finalement rejoint. Elle lui avait dit qu’elle l’avait vu avec Flore. Et dans une colère noire, elle le traite de gros porc. Flore a annoncé à Bart qu’elle avait rompu avec Alex. Et il essaie de la rassurer pour lui dire qu’un jour, elle trouvera véritablement l’amour. Quant à Judith et Maxime, les enfants de Chloé, ils apprennent donc par leur mère qu’Alex a une relation avec Flore. Judith dit à son père qu’il était ” un homme dégueulasse “. Maxime est totalement anéanti par cette nouvelle. Il ne pouvait prononcer le moindre mot. Quelques heures plus tard, Alex se trouvait dans sa camionnette et continuait de se saouler. Il avait appelé Flore pour lui dire que son épouse était au courant de leur relation. Les événements se sont donc rapidement envenimés. Chloé ne sait plus réellement quoi faire. Et même si elle est bien décidée à ne plus jamais se laisser faire, elle n’est pas certaine de ce qui est le mieux. D’un côté, elle ne peut plus continuer d’être la gentille petite épouse et se laisser bafouer de la sorte. Mais ses sentiments pour Alex sont encore présents. Prendre a-t-elle donc finalement la difficile décision de définitivement se séparer de l’homme qu’elle aime ?



Le personnage interprété par Ingrid Chauvin, est donc en proie à beaucoup de questionnements. Et le couple historique et mythique de la série va-t-il définitivement se séparer ? Dans une récente interview, la célèbre actrice est revenue sur son rôle et sur les événements qui risquaient de se dérouler. Interrogée par un journaliste de Télé Star, Ingrid Chauvin s’est confiée au sujet de Chloé : ” Elle est avec Alex depuis 20 ans, ils ont 3 enfants, elle connaît son parcours et ses fragilités. Elle pense, ou espère, qu’avec Flore, ce n’est qu’une passade. De mon point de vue, ce n’est pas une cassure nette et définitive. Je ne dirais pas la même chose de Flore et Chloé “. Ce qui signifie que l’amitié entre flore et Chloé semble définitivement faire partie du passé. Mais pour Alex et son épouse, Ingrid Chauvin laisse donc une lueur d’espoir aux fans du feuilleton.



Il est vrai que les scénaristes ont fait du couple, les personnages centraux de cette intrigue à rebondissements. Leur séparation serait donc véritablement une petite révolution dans Demain nous appartient. Les prochains épisodes devraient donc révéler si les dernières déclarations d’Ingrid Chauvin étaient prémonitoires. Car il est en fait possible qu’elle ne connaisse pas la suite des événements. Les scénaristes et les producteurs de la série laissent parfois laisser planer le mystère sur le futur des personnages. Les acteurs découvrent donc au fil des semaines comment ils vont évoluer dans le feuilleton. À moins que la comédienne soit parfaitement au courant et souhaitait garder le plus grand mystère.



Ce qui est certain, c’est qu’Ingrid chauvin s’épanouit totalement dans ce rôle. Même si parfois les tournages sont assez difficiles. Comme notamment durant toute la période où elle apparaissait enceinte. C’est d’ailleurs ce qu’elle avait confié récemment dans le magazine Télé Loisirs : ” La grossesse a duré 12 mois au moins. Mais quitter cette prothèse, c’était assez étrange. D’un côté, j’étais soulagée, car c’était très long et il faisait très chaud. Mais comme pour les femmes au moment de l’accouchement, il y a quelque chose qui manque après. C’est très étrange. On a beau être dans la fiction, il y a un attachement qui s’est créé malgré tout avec ce bout de silicone. D’ailleurs, je posais assez souvent la main sur mon ventre. C’était assez instinctif “. À l’époque de ses déclarations, Ingrid Chauvin affirmait que son couple avec Alex vivait des moments merveilleux. Mais visiblement, les choses ont mal tourné. Les fans sauront donc bientôt si cette rupture est définitive ou si bien au contraire Alex et Chloé vont réussir à surmonter cette nouvelle épreuve.