Chloé “Demain nous appartient”: sous le choc, elle découvre toutes les infidélités d’Alex !

Décidément, les événements se succèdent à une grande vitesse dans Demain nous appartient. La série à succès de TF1 continue de connaître de grands rebondissements. Et cette fois-ci, c’est Chloé qui va vivre des moments difficiles. Elle vient d’ailleurs de découvrir l’infidélité de son mari. Et la maman de deux enfants va devoir faire des choix très importants pour sa vie future. Chloé se sent trahie par son mari bien évidemment, mais aussi par son amie, Flore.

Diffusée quotidiennement sur TF1 du lundi au vendredi à 19 h 10, la série devenue culte est toujours au top des audiences. Il faut bien avouer que les scénaristes ont redoublé d’imagination ces dernières semaines. Les intrigues se multiplient. Et les téléspectateurs découvrent chaque jour les nouvelles aventures de leurs personnages préférés. Depuis plus de trois ans, ce feuilleton télévisé français produit par Telfrance est devenu un véritable phénomène de société. Cette histoire qui tourne autour des habitants de la ville de Sète, continue de rythmer la vie des Français chaque jour en début de soirée. Les romances et les enquêtes s’entremêlent avec en toile de fond un grand nombre de secrets et de trahisons. Ingrid Chauvin interprète donc le personnage de Chloé Delcourt. Celle-ci aujourd’hui vit un véritable drame familial. Car son mari Alex, interprété par Alexandre brasseur, lui a été infidèle. Chloé est anéantie par cette découverte. Et elle ne semble pas prête de pardonner à son compagnon cette nouvelle trahison. De plus, la maîtresse de son mari, n’est autre que Flore, l’une de ses amies.

Alex semblait bien s’éloigner de sa famille depuis quelques jours. Et tous les fans du programme avaient conscience qu’au cœur de la famille Delcourt, un nouveau drame se préparait. Depuis la naissance de la petite Céleste, rien ne va plus dans le clan. Alex a véritablement perdu pied. Car après la mort de son père Jacques, les soupçons s’étaient posé sur lui. Il avait rapidement été désigné comme le probable meurtrier. Alex s’est donc réfugié dans l’alcool. Il semble totalement perdu et s’éloigner de plus en plus de sa famille et surtout de son épouse Chloé. À la recherche de réconfort, il a été de plus en plus proche de Flore. De cette amitié, est née une véritable relation amoureuse. Et les deux amants ont franchi le pas. Si Alex est totalement perdu par rapport à ses sentiments, Flore semble être très attachée à son nouvel amour. Le couple illégitime a pourtant bien essayé d’être discret, mais certains proches ont remarqué leur petit manège. Bart et Maxime ont donc fini par tout découvrir. Et Maxime est rentré dans une colère noire.

Chloé

Comme bien souvent, c’est l’épouse bafouée qui a été la dernière au courant. Chloé ne se doutait pas de ce qu’elle allait découvrir bientôt. Mais ce qui devait arriver, arriva. La mère de famille a fini par se rendre compte ce que son mari lui cachait. Bien décidée à ne pas pardonner à Alex cette tromperie, Chloé a pris une ferme décision. Elle demande à son mari d’immédiatement quitter la maison et de ne plus revenir. Même s’il souhaitait s’expliquer, il n’en n’aura pas le temps. Car le couple sera interrompu par l’arrivée de Judith et Maxime.

Chloé a décidé d’être parfaitement transparente. Et elle a annoncé à ses enfants ce qu’elle vient de découvrir. Elle ne souhaite d’ailleurs pas en rester là, Chloé décide d’aller voir Flore en personne. Car pour la mère de famille, il s’agit véritablement d’une double trahison. Et elle tient à dire à son ancienne amie ce qu’elle a véritablement sur le cœur. Et surtout après ces explications, elle ne souhaite plus jamais la revoir. Lors de cette rencontre, Flore va bien essayer de se défendre. Et elle affirme que jamais elle n’a souhaité briser son couple. Mais il était trop tard et le mal était déjà fait. Chloé ne s’est pas laissé attendrir et était complètement hors d’elle. Il lui était impossible de gérer sa colère, et elle ira jusqu’à gifler Flore devant l’assemblée présente. La prof ordonne également à Flore de ne plus jamais s’approcher de sa famille. Il semble bien que dans le clan Delcourt et toute la vie de la petite famille viennent de s’écrouler.

Il faudra donc attendre les prochains épisodes pour savoir si Alex et Chloé vont véritablement divorcer. Ou si Chloé arrivera à pardonner de l’avoir une fois de plus été trahie. Mais cette fois, on dirait bien que c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Car le couple, déjà fragilisé par divers problèmes, pourrait ne pas se relever de cette nouvelle tragédie.

De son côté, Alex doit également démêler ses ennuis avec la police. Maintenant que le mari de Chloé a révélé avoir tué Jacques Bertrand, les événements vont s’enchaîner. La question est de savoir s’il sera mis en prison pour le meurtre de son faux père. Le père de famille connaît donc des moments particulièrement très difficiles.

Le feuilleton à succès de la première chaîne française continue donc de tenir en haleine les téléspectateurs. Et la petite ville de Sète dans le sud de la France est le théâtre d’un grand nombre de rebondissements. Les fans sont donc très impatients de découvrir la suite des aventures des personnages devenus emblématiques. Les responsables des programmes de TF1 doivent être très heureux des scores réalisés par cette série à succès. Car Demain nous appartient attire entre 3 et 4 millions de téléspectateurs chaque jour devant leurs écrans. Régulièrement devant le programme de France 2, N’oubliez pas les paroles, et le JT 19/20 sur France 3, Demain nous appartient caracole en tête des audiences. Les derniers rebondissements de ces derniers jours devraient une fois de plus tenir en haleine les nombreux téléspectateurs. La société productrice de Demain nous appartient doit elle aussi se frotter les mains. Car Telfrance est à l’origine du concept de la série à succès de TF1. Mais plus fort encore, c’est aussi ce groupe qui produit également Plus belle la vie sur France 3. C’est-à-dire que Telfrance est à la tête des deux feuilletons les plus suivis en France depuis plusieurs années.