Chloé Jouannet : comment s’entend-t-elle avec Jean Dujardin, l’ancien compagnon de sa mère ?

Chloé Jouannet est la fille d’Alexandra Lamy. Elle est actrice, comme sa mère. Et comme son père aussi, Thomas Jouannet. Depuis sa plus tendre enfance, elle a donc été bercée des histoires de tournages de ses parents. Chloé Jouannet était âgé de six ans lorsque ses parents se sont séparés. Sa mère, Alexandra Lamy a notamment été la compagne de Jean Dujardin pendant 10 ans. Leur divorce a été prononcé en 2014 et ils restent en bonne entente. Mais qu’en est-il de Chloé Jouannet avec son ancien beau-père ? Nous vous répondons dans la suite de cet article.

Chloé Jouannet, une actrice qui tombe très jeune dans la marmite

Chloé Jouannet commence sa carrière d’actrice à seulement 12 ans. Elle apparaissait dans Lucky Luke, aux côtés de sa mère et de son beau-père de l’époque. Mais aujourd’hui, Chloé Jouannet vole de ses propres ailes. À 22 ans, elle est peut être fière de son début de carrière très prometteur. Théâtre, cinéma ou télévision, la jeune femme est à l’aise devant les caméras. Et elle ne sera peut-être pas contre le fait de reconnaître que sa passion lui a été donné par les gens qui l’entourent depuis toujours. En effet, ses deux parents sont des acteurs mais pas seulement. Sa tante, Audrey Lamy, est elle aussi une comédienne. De même que Jean-Dujardin, qui partagea sa vie en épousant sa mère. Aussi, le compagnon de Chloé Jouannet aussi est du métier.

Pendant 10 ans, Jean Dujardin a joué un rôle paternel dans la vie de Chloé Jouannet. Voir sa mère et son beau-père se séparer n’a certainement pas été simple pour la jeune femme. Mais la solidarité entre les femmes de cette famille est exemplaire. En effet, Audrey Lamy, Alexandra Lamy et Chloé Jouannet sont inséparables.

Jean-Dujardin et Alexandra Lamy étaient un couple d’acteurs phare en France

Jean Dujardin est remarié depuis sa séparation de la maman de Chloé Jouannet. Il a épousé une patineuse artistique, Nathalie Péchalat. Avec elle il a eu une petite fille qui aura cinq ans en décembre de cette année. Chloé Jouannet se confie sur la séparation de sa mère lors d’une interview pour 20 Minutes. En effet, elle donne régulièrement des interviews depuis qu’elle est l’une des stars du téléfilm, Infidèles, sur TF1. Elle explique notamment que c’est en 2013, l’année de la séparation entre Jean Dujardin et Alexandra Lamy qu’elle déménage à Londres avec sa mère. En effet, Jean Dujardin est un acteur français très médiatisé. C’était donc une rupture particulièrement éprouvante pour Alexandra Lamy et pour sa fille Chloé Jouannet.

La décision de déménager de l’autre côté de la Manche a fait des miracles sur le moral de la mère et de la fille apparement. Chloé Jouannet félicite sa mère pour ce choix courageux et nécessaire. Elle est également heureuse d’avoir pu apprendre à parler l’anglais grâce à une immersion radicale. Enfin pas si radicale que cela car Chloé Jouannet avait la chance de pouvoir compter sur deux de ses meilleures amies déjà sur place. Un détail important qui lui permettait de retrouver des repères sans attendre.

Chloé Jouannet se souvient de son tout premier rôle au cinéma

Elle se souvient avec émotion de son premier tournage. Pour le film Lucky Luke dans lequel sa mère et Jean Dujardin jouait. C’était donc son beau-père de l’époque qui interprétait Lucky Luke en personne. Alexandra Lamy et lui travaillait et ils avenir emmenés Chloé pour qu’elle profite d’un voyage en Argentine grâce au tournage. Et bien un jour, l’enfant qui devait jouer le personnage d’Alexandra Lamy enfant n’est pas présente pour faire sa scène. Le réalisateur était dans tous ses états et il fallait rapidement trouver une remplaçante. Par chance, Chloé Jouannet correspondait parfaitement aux critères. Ses premiers pas au cinéma, elle les doit donc à sa mère et à son beau-père de l’époque.

Chloé Jouannet a bien grandit depuis. Elle a des fans qui suivent ses aventures et sa carrière pour elle et pas seulement pour le talent de sa mère ou de son ancien beau-père. La jeune actrice talentueuse de 22 ans sera d’ailleurs très prochainement visible dans une nouvelle websérie. Derby Girl de Nikola Lange arrive sur France.tv Slash cette année.

La comédienne et son ancien beau-père, pas d’animosité à rapporter

Chloé Jouannet n’a donc pas de dossiers à balancer aux journalistes. C’est une jeune femme sérieuse et mesurée qui répond aux questions avec sincérité. Pas de doutes, elle s’entend certainement très bien avec son ancien beau-père. Surtout maintenant qu’ils sont, sa mère et lui, remis de leur séparation. En effet, même d’un commun accord, il n’est jamais simple de se séparer d’une personne avec qui l’on a passé 10 ans. De plus, Alexandra Lamy et Jean Dujardin se rencontraient sur le tournage de la série culte, Un gars, une fille. La série qui a lancé leurs carrières finalement. Car après sa diffusion, personne n’ignorait qui étaient ces deux comédiens.

La fille d’Alexandra Lamy a encore de belles années dans le métier devant elle. Et avec une famille comme la sienne, avec son père, sa mère, sa tante et son compagnon eux aussi acteurs, elle devrait être bien entourée pour poursuivre. Car le métier d’acteur est bien souvent une passion viscérale qui ne permet pas de payer me loyer au début. Et surtout, l’entourage est davantage inquiet qu’heureux de nous voir poursuivre notre rêve. Pour Chloé Jouannet, c’est donc un avantage indéniable que d’avoir sa famille dans cet univers. Quoi qu’elle ne se serve pas des relations de ses proches pour mener à bien ses projets. Alexandra Lamy peut être très fière de sa fille, une jeune femme de talent qui n’a pas fini de briller devant les caméras.