Chloé Jouannet dans son lit, montre son anatomie, une image qui affole les internautes (Photo)

Chloé Jouannet est une actrice qui a le vent en poupe. Mais sur Instagram, elle est une jeune femme accessible et qui s’assume. Ce n’est pas anodin qu’elle indique en légende de son compte Instagram “ego land”. C’est en effet tout un territoire à part que celui des réseaux sociaux. Et Chloé Jouannet aime jouer avec ses frontières. Aussi, non pas que son caractère soit celui d’une personne égocentrique, elle apprécie prendre la pose dans une multitude de publications. Et LDPeople vient vous partager la dernière en date. Car elle affole littéralement les internautes !

Chloé Jouannet crève l’écran mais aussi les objectifs des appareils photos

Chloé Jouannet est issue d’une famille de comédiens. Très tôt, elle rejoignait sa mère, Alexandra Lamy, devant les caméras pour le cinéma. Son père aussi est un acteur, de même que celui qui a été le compagnon de sa mère pendant 10 ans, Jean Dujardin. Ce sont déjà des références importantes dans la vie de la jeune actrice. Mais sa tante aussi, Audrey Lamy, fait ce métier. Quoi qu’il en soit, Chloé Jouannet a trouvé sa voix dans l’art de jouer la comédie. Et elle profite aujourd’hui des retombées de son travail. Sa carrière commence à décoller et elle n’a pas fini de faire parler d’elle. D’autant que sur les réseaux sociaux, la belle ne passe pas inaperçue. Prenant la pose dans des tenues légères, elle attire l’attention des internautes immanquablement.

Et le 5 décembre dernier ne fait donc pas exception. Chloé Jouannet pose dans son lit, dans un simple t-shirt blanc et une culotte noire. Les cheveux en bataille et le regard intense, cela ressemble à une invitation à la rejoindre. Mais que les internautes ne se méprennent pas, elle n’invite pas tout le monde à partager sa couette. La jeune femme identifie en effet un jeune homme en légende de sa publication. Et c’est sans aucun doute à lui que s’adresse cette image aux allures provocantes. Il s’agit de son petit-ami, l’acteur Sandor Funtek. Âgé de 30 ans, il est pré-nommé au César du meilleur espoir masculin pour son rôle d’Ulysse dans K contraire. Et chez LDPeople, nous nous demandons si ce ne serait pas lui qui ait pris cette photo.

La belle blonde affole les réseaux sociaux

Chloé Jouannet est à l’affiche d’un nouvelle série France Télévisions intitulée Derby. Elle interprète aussi le rôle de Candice dans la série Infidèle. Mais ses talents ne se cantonnent pas aux séries et s’installent aussi au cinéma. Chloé Jouannet impressionne par son talent et par sa beauté. Son compte Instagram compte près de 215 000 fans et cela ne cesse de grimper. En revanche, certains internautes ne seront malheureusement là que pour admirer les photo de la jeune femme. Mais qui sait, ils pourraient ensuite devenir de réels fans de son travail. À la rédaction de LDPeople, nous restons alerte sur les projets de Chloé Jouannet car nous n’avons aucun doute sur le fait que sa carrière soit encore pleine de promesses.