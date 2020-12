Chloé Jouannet pose sans vêtements, profitant d’un instant à elle à l’institut de beauté

Chloé Jouannet a passé son samedi dans un institut de beauté. L’actrice, fille d’Alexandra Lamy, a saisi cette occasion pour immortaliser des instants très privés. En effet, la jeune femme de 23 ans prenait la pose en tenue d’Eve pour faire l’éloge des soins prodigués par l’institut Carita. Ces photos qui paraissent ensuite sur son compte Instagram, en story, LDPeople vous propose de les découvrir dans la suite de cet article. Chloé Jouannet offre des images rares et savoureuses à ses fans. Des images qui la mettent en valeur comme jamais.

Chloé Jouannet prend la pose dans le plus simple appareil

Chloé Jouannet voit sa carrière d’actrice prendre un tournant favorable. À la tête de la nouvelle série Derby Girl, la fille d’Alexandra Lamy est en train de se faire un nom dans le paysage cinématographie français. Mais avant cela, son compte Instagram était déjà un tremplin non négligeable à sa notoriété. En effet, la belle aime partager des photos d’elle et de son quotidien avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle y présente différentes facettes de sa personnalité. Mais n’hésite pas à jouer à détourner les codes de la plateforme pour proposer un contenu qui lui ressemble. Mais de temps à autre, elle a la chance de profiter d’avantages exclusifs pour en faire la promotion auprès de ses abonnés.

Samedi 12 décembre, Chloé Jouannet était donc invitée par Carita, un institut de beauté. Elle a profité de soins qui l’ont visiblement conquise et qui l’ont conduit à prendre la pose sans vêtements pour en vanter les mérites. De quoi ravir ses fans qui découvraient alors des photos inédites et alléchantes dans les stories Instagram de la jeune femme. LDPeople a pensé à ses lecteurs et a envisagé que beaucoup regrettaient d’avoir manqué un tel contenu. Alors, nous les avons retrouvé pour vous les présenter dans cet article. En effet, les partages dans les story Instagram ne restent pas disponibles plus de 24 heures. Mais il est toujours possible de faire des captures d’écran.

Des images captivantes de la jeune actrice

Chloé Jouannet a donc pris la pose en tenue d’Eve, mais elle a néanmoins fait attention à ne pas tout montrer de son anatomie. Pas question de détourner à ce point les codes de la plateforme. Aussi, elle se sert d’emojis ou bien de draps de bain pour laisser un peu de place à l’imagination. L’actrice en profite aussi évidemment pour remercier l’institut de beauté de l’avoir invitée à prendre soin d’elle. Rien de tel pour se détendre que de profiter de soins relaxants. D’autant que la période actuelle, sur fond d’épidémie mondiale, à le don de créer une atmosphère angoissante et anxiogène qui colle à la peau.

Certains des fans de Chloé Jouannet seront peut-être tenté de profiter des soins prodigués par Carita ou un autre institut de beauté. Mais d’après les rédacteurs chez LDPeople, ils sont absolument tous conquis par les clichés qu’elle leur permet d’admirer. Il faut avouer qu’il est rarissime de trouver Chloé Jouannet sans aucun vêtements sur les réseaux sociaux.