Chloé Jouannet se fait clasher par Alexandra Lamy sa maman à cause de se rêve en Miss!

Comme près de 9 millions de téléspectateurs, Alexandra Lamy et sa fille Chloé Jouannet ont pris le temps de regarder Miss France, ce samedi 19 décembre. Mais la fille ne s’attendait sûrement pas à la remarque faite par sa mère. LD People va vous expliquer ce qu’elle a dit.

Le petit tacle d’Alexandra Lamy à sa fille, Chloé Jouannet

Ce samedi 19 décembre avait lieu l’élection de Miss France 2021 en direct du Puy-du-Fou en Vendée. Pour l’occasion, de nombreuses familles ont pris le temps de regarder l’élection en direct sur TF1. Et c’était notamment le cas d’Alexandra Lamy et sa famille. En effet, durant toute la soirée, Chloé Jouannet, la fille de l’actrice n’a pas hésité à mettre des photos sur son compte Instagram tout au long de la soirée. La jeune femme était notamment confortablement installée dans son canapé, un verre de vin à la main, prête à découvrir la nouvelle Miss France.

#News : Alexandra Lamy, maman cash : Chloé Jouannet se rêve en Miss, elle la recadre avec humour https://t.co/GBqpN9rZ6Q — Eloise ♡ (@Eloise92i) December 21, 2020

Au moment du défile, Chloé Jouannet a posé une question à sa mère : “Maman, tu trouves que je suis aussi bien foutue qu’elles ?”. Si la question n’a rien d’extraordinaire, la réponse est pour le moins surprenante : “Ben non, mon chat”, lui a répondu l’ex de Jean Dujardin. Une petite remarque qui aura bien fait rire la fille qui a écrit en légende de sa vidéo : “Merci de me donner avant tout confiance en moi”. Une petite pique qui n’a pas empêché les deux femmes de rester jusqu’au bout de l’émission et d’être proche le lendemain afin de décorer la maison ensemble pour les fêtes de Noël.

Alexandra Lamy lynchée par les internautes après un tweet

Ce petit trait d’humour avec sa Cholé Jouannet, sort un peu Alexandra Lamy des messages de haine qu’elle recevait depuis plusieurs semaines. En effet, fin novembre, elle avait créé la polémique en apportant son soutien aux forces de l’ordre avec ce message : “Ce que vit la police aujourd’hui est tout aussi abjecte que ce qu’a subi Michel. Honte à ces casseurs qui profitent de toutes manifestations pour détruire des magasins déjà en souffrance, qui viennent casser du flic, ils ne font que nous diviser et créer des amalgames”.

Alexandra Lamy violemment prise à partie pour avoir critiqué “ceux qui viennent casser du flic” https://t.co/44vxrwMAbQ via @Valeurs — Renault (@Renault69848550) December 1, 2020

Malheureusement pour Chloé Jouannet, cette publication a suscité de vives réaction de la part des internautes : “C’est pour ça que Jean Dujardin t’a quittée”, ou “Il faut parfois savoir se taire” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Evidemment, LD People a pris des réponses softs, puisqu’il y en a eu des monstrueux. Un déferlement de haine, d’insultes qui a fait sortir de ses gongs Alexandra Lamy : “Je pense que certains n’ont pas très bien compris mon message que je ne croyais pas d’une philosophie incroyable, qui est juste de condamner toutes les violences, d’un côté comme de l’autre […] et comme bon citoyen français, j’ai le droit de m’exprimer comme vous”.