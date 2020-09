Chloé, N’oubliez pas les paroles: L’étonnante réinterprétation d’un titre de Eminem choque la toile

Chloé: N’oubliez pas les paroles est une émission pleine de surprises. Les candidats peuvent parfois proposer des interprétations hors du commun, auxquelles le public ne s’attend pas du tout. Et mercredi dernier, Chloé débarque sur le plateau de N’oubliez pas les paroles en interprétant Lose Yourself d’Eminem. Un choix ambitieux et inattendu de la part de la jeune femme. Malheureusement, sa prestation n’a pas reçu le meilleur des accueils sur les réseaux sociaux. Les internautes sont-ils trop sévères ? Ou sont-ils des fans d’Eminem qui ne peuvent pas supporter de comparer le rappeur à Chloé ? Faisons le point ensemble dans cet article.

N’oubliez pas les paroles fait parler d’elle sur les réseaux sociaux

N’oubliez pas les paroles est une émission de France 2 qui est comme un immense karaoké. Mais les prestations sont jugées et les paroles doivent être respectées à la lettre pour rester dans la course. Et pour corser le jeu, les candidats font aussi des prestations comme celle où Chloé reprend Eminem. Mais les titres d’Eminem ne sont pas si simple à chanter. En effet, N’oubliez pas les paroles proposent bien plus souvent des chansons que l’on mettre volontiers dans la catégorie du patrimoine de la musique française. Le rap est assez rare, le rap américain encore mois et enfin, Eminem n’est pas le plus facile des rappeurs américains à tenter de réinterpréter.

La candidate de N’oubliez pas les paroles a pourtant vous s’attaquer à une gros morceau. Elle se défend comme elle peut mais jamais elle ne saurait égaler la rapidité et la technicité du flow d’Eminem. Car même certains rappeurs professionnels n’y parviennent pas. Pour le public de N’oubliez pas les paroles, Chloé a fait une grave erreur en choisissant Lose Yourself. Et ils ne sont pas tendres avec elle lorsqu’ils en parlent sur les réseaux sociaux. Les internautes critiquent sa prestation vraiment durement. D’autant qu’il fallait pas mal de courage pour oser faire ce que Chloé à fait.

Des avis tranchés sur l’interprétation de Chloé

Les avis sont partagés sur la Toile. Les internautes, fans de N’oubliez pas les paroles sont à la fois épatés et consternés. Certains vont critiquer Chloé sans ménagement et d’autres vont tenter d’arrondir les angles. Car le choix de cette chanson d’Eminem est surprenant et vraiment pas facile. Chloé ne s’en sort pas si mal mais les admirateurs d’Eminem ont vraiment du mal à entendre Lose Youself chanté de cette façon.

Inacceptable de saccager lose yourself de la sorte. #NOPLP pic.twitter.com/0CIA8tdQ4x — Eva Porée (@Evazybougedela) September 16, 2020

C’est quoi ce massacre ? Les oreilles saignent 😫😫😫 #NOPLP #pauvreEminem — Atheist Althea (@althearodenbach) September 16, 2020

Bonsoir !! Mais arrêtez là !!! C’est pas possible !!! #NOPLP — Zzondra88 (@Zzondra88) September 16, 2020

Eminem se serait pendu suite a cette prestation de Lose Yourself #NOPLP — FlorentOL (@Florentol) September 16, 2020

Sous couvert d’humour et de second degré, certains internautes vont donc se défouler sur Chloé. N’oubliez pas les paroles va pourtant la présenter comme une candidate géniale. En effet, choisir d’interpréter ce morceau était un choix courageux et on ne peut pas dire qu’elle n’ait pas fait de son mieux pour rendre justice à Eminem. Ainsi, certains internautes vont donc prendre sa défense. Ils vont saluer la prestations de Chloé et lui signifier à quel point ils sont épatés par son talent. Les fans de N’oubliez pas les paroles ne sont pas tous critiques au point de ne pas reconnaître les efforts des candidates et des candidats.

Tous les votes ne sont pas contre elle

Non seulement ce ne sont pas des professionnels. Mais en plus ils se rendent vulnérables, sur scène, devant un public et des milliers de téléspectateurs. Ne serait-ce que pour cette raison, les participants de N’oubliez pas les paroles devraient être salués de leurs efforts. Mais en plus, la prestation de Chloé n’était vraiment pas si horrible que ce que certains internautes ont pu dire. Elle a fait de son mieux et tout le monde a bien compris ce quel était le morceau qu’elle chantait.

Wahou ! Chloé qui entre dans @NOPLPoff avec du Eminem ! Quel kiffe !😍#NOPLP — Mathieu (@MathieuBla) September 16, 2020

Pourquoi vous dites qu’elle a saccagé Eminem ? Elle est putain de dure cette chanson et elle a bien assuré. Surtout avec le stress ! #NOPLP — Lucien Poncet (@lucienponcet) September 16, 2020

N’oubliez pas les paroles n’est pas une émission facile pour les candidats

Heureusement que les fans de N’oubliez pas les paroles comptent parmi eux des personnes bienveillantes. Même si les internautes qui critiquent Chloé ne pensent pas à mal, elle doit être dans un drôle d’état de lire ce genre de commentaires. Pourvu qu’elle sache se concentrer sur ce qu’il a été dit de positif. Et surtout, il ne faut pas oublier que les fans de N’oubliez pas les paroles font aussi preuve de beaucoup d’humour. En effet, il se pourrait très bien que parmi les commentaires de ses détracteurs, Chloé remarque que certains ne vont trop loin que pour faire rire leurs abonnés. Il ne faudra pas tout prendre au premier degré. Les internautes sont toujours prêts à faire des blagues, et même Nagui en prend régulièrement pour son grade.

Tout émoustillé par Chloé le Nagui. #NOPLP — K. (@tangoamnezia) September 16, 2020

Comme lorsque un internaute souligne que “le Nagui” ne sait plus se tenir. Evidemment, l’animateur de N’oubliez pas les paroles a l’habitude d’être la cible des fans de l’émission. Ils adorent le taquiner tout comme lui il adore les mettre ne boîte. Il faut bien se dire que si l’on parle qu’une personne sur les réseaux sociaux, c’est qu’elle ne laisse pas indifférent. Et pour une chanteuse amateur c’est en effet une sorte de reconnaissance qu’il faut savoir apprécier. Voir le bon côté des choses permet de prendre du recul face aux situations de tensions ou de stress. Chloé peut être très fière de son interprétation de Lose Yourself d’Eminem. Elle a fait danser le public de N’oubliez pas les paroles et les a impressionné par sa performance.

Enfin, comme dirait Nagui, il faut “laisser rager les rageux”. Faire l’unanimité relève de l’impossible, espérons donc simplement que Chloé soit fière d’elle.