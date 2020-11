Chloé Roy, la compagne de Nicolas Duvauchelle, sans aucun vêtements! (la polémique commence)

Chloé Roy enflamme littéralement la Toile avec des clichés d’elle en tenue d’Eve de plus en plus remarquables. L’acteur français, Nicolas Duvauchelle a retrouvé l’amour auprès d’une jeune femme qui n’a pas froid aux yeux. En effet, en parallèle de ses études en psychologie, Chloé Roy est une mannequin qui tente de percer. Pour elle, Instagram est une vitrine qu’elle compte bien mettre à profit. Les photos de la jeune femme sans aucun vêtements fleurissent donc sur son compte. De quoi lui attirer les regards et les compliments des internautes. Les fans de Chloé Roy sont de plus en plus nombreux !

Chloé Roy interpelle les internautes avec des clichés la présentant en tenue d’Eve

Chloé Roy et Nicolas Duvauchelle sont en couple depuis peu de temps. Du moins, leur relation s’est vue officialisée sur les réseaux sociaux cet été. L’acteur était interrogé sur ses relations amoureuses au mois de mars dernier et déjà, il avait une conception de la recherche amoureuse très précise. Invité dans l’émission de Daphné Bürki, Je t’aime etc, il indiquait que l’amour ne se cherche pas si l’on veut le trouver. Il reste persuadé qu’il s’agit d’une chose qui nous tombe dessus lorsque l’on ne s’y attend pas. Et quelle belle surprise alors pour lui que de le trouver avec Chloé Roy. Les tourtereaux semblent parfaits l’un pour l’autre.

En effet, sa compagne est une jeune femme dynamique, intelligente et passionnée qui n’a pas à rougir de son physique. Et pour preuve, son corps se dévoile dans divers clichés sur les réseaux sociaux. Des clichés dans lesquels elle pose donc sans aucun vêtements, évitant subtilement la censure d’Instagram. De quoi susciter de vives réactions sur la Toile. Les internautes ne peuvent pas résister aux atouts de modèle de la jeune femme. Sous les publications de Chloé Roy, sur la plateforme, les commentaires sont légion pour lui signifier son talent et la complimenter sur son apparence. Et en première ligne son compagnon, Nicolas Duvauchelle, fier de sa relation avec cette jeune femme bourrée de talent.

Une image à couper le souffle, qui ne pourra laisser personne indifférent

La dernière publication en date de Chloé Roy est, sous doutes, davantage axée sur le côté artistique que les précédentes. La jeune femme y prend la pose en s’installant sur le rebord d’une fenêtre ronde. Son corps se tord et met en valeur les courbes et les lignes de son anatomie. La lumière y joue un rôle primordial, elle aussi se en valeur car l’images traitée en noir et blanc. De superbes contrastes viennent ajouter de la poésie à cette image réalisée par Pénélope Caillet, la photographe. Chloé Roy vient tout juste d’avoir 25 ans, elle célébrait l’occasion avec son compagnon cet été. Ce n’est donc que le début de son aventure en tant que modèle, de belles histoires professionnelles attendent la jeune femme. Pour le reste, sa vie sentimentale, elle semble comblée de bonheur, au moins tout autant que Nicolas Duvauchelle.