“Choqué”, le papa de Kim Glow brise le silence : “Ce n’est pas ma fille”

Les dernières années, Kim Glow a enchaîné les opérations de chirurgie esthétique. Et aujourd’hui, son corps est en train de lui faire payer. Sa transformation physique l’handicape au quotidien. Son père, lui, se dit choqué. C’est à peine s’il reconnaît sa propre fille.

La starlette de télé-réalité Kim Glow avait participé aux Marseillais en 2013. Les téléspectateurs l’ont découverte déjà bien changée. Mais déjà à cette époque, son père ne voyait plus en “Kim Glow” sa fille Sophie.

L’homme a accepté de se confier à TFX. Auparavant Sophie étudiait le droit. Depuis, la femme de 35 ans est une autre personne. Car pour la télé-réalité, elle a complètement changé son physique. “Physiquement, nous, on l’a conçue parfaite. C’était un beau bébé, une belle jeune fille qui a commencé à faire de la danse très tôt. Puis est venue cette transformation physique…”, commence par se remémorer le papa.

Implants mammaires et fessiers, injections, liposuccion : Kim Glow a fait tous les excès possibles et imaginables. Elle s’adresse ainsi à son père qui ne comprend pas ce besoin : “Quand j’ai refait ma poitrine, pendant un mois, tu ne m’as plus regardée. Tu me parlais pas, tu ne me regardais pas, tu m’ignorais, j’étais invisible. J’avais peur que tu me parles plus jamais, mais après, c’est passé.”

“Je suis quelqu’un de discret, d’assez renfermé. (…) ce n’est pas ma fille.”

L’accro à la chirurgie esthétique développe : “Il me connaît mieux que personne, et quand il regardait la télé, il ne me reconnaissait pas. Personne ne me reconnaissait, en fait.” Mais pourquoi autant de transformations ? Militaire de carrière, le papa de Kim Glow se dit en tous cas bouleversé. “Je suis quelqu’un de discret, d’assez renfermé. J’ai fait un blocage quelque part. Kim Glow, pour moi, c’est un personnage, ce n’est pas ma fille.”

Kim Glow anime tous les jours son compte instagram quand elle ne passe pas dans des émissions de télé-réalité. Mais ce n’est pas l’avenir dont son père avait rêvé pour elle : “J’espère qu’elle va percer dans un milieu un peu plus crédible à mes yeux.”

Peau mal recollée, poitrine trop lourde : les dégâts de ses opérations chirurgicales

Toujours pour TFX, Kim Glow a accepté d’être suivie dans son quotidien. Elle se remet notamment à la danse après une pause de sept dans. Tout à coup, Kim Glow fond en larmes : “En fait j’ai subi une liposuccion… Ça ne se voit pas esthétiquement, mais la peau s’est mal recollée. Quand je danse, j’ai super mal“, déplore la jeune femme.

“Et ma poitrine… Je n’ai plus de centre de gravité”

“Et ma poitrine… Je n’ai plus de centre de gravité, lance-t-elle entre rires et larmes. C’est trop lourd, ça me gêne. Ce n’est plus moi.” Kim Glow se rend compte assez rapidement qu’elle ne peut plus faire de danse : “Je ne sais plus tourner, je te fais un ou deux tours pas plus…”

