Chris Evans en montre trop, embarrassé, il s’exprime après son long silence

Chris Evans, comédien qui interprète le rôle de Captain America, n’avait pas prévu de montrer autant de son intimité à ses fans. Le 12 septembre dernier, alors que l’acteur partage une capture d’écran de son jeu vidéo avec ses abonnés sur Instagram, il laisse entrevoir quelques secondes de sa galerie de photos. Galerie dans laquelle ses fans vont apercevoir “la troisième jambe” de Chris Evans. Loin de lui l’idée d’ne montrer autant à ses abonnés. Une fois qu’il se rend compte de son erreur, il supprime rapidement la publication. Mais le mal est fait et ses abonnés ne se sont pas privé de faire des captures d’écrans eux aussi. Chris Evans, mortifié, sort enfin du silence après trois jours d’absence.

Chris Evans montre, par inadvertance, un peu trop de sa vie privée à ses followers

L’acteur Chris Evans est une star internationale. Jouer Captain America dans un blockbuster est l’assurance d’un succès immense. Il tente donc de se servir de sa notoriété pour donner de la voix à l’importance du vote et de bien choisir ses représentants politiques. Il partage aussi des moments plus intimes et privés avec ses fans. Sur les réseaux sociaux, Chris Evans partage régulièrement avec ses followers. Sur Instagram, il va notamment partager des photos de famille qui remonte à son enfance. Ou encore des images de son chien qu’il adore. Mais malgré l’habitude de partager sur les réseaux sociaux, il vaut toujours rester vigilant. Car ce qui se retrouve sur internet, ne serait-ce que quelques secondes, ne pourra réellement jamais en disparaître.

Voir cette publication sur Instagram He knows his angles Une publication partagée par Chris Evans (@chrisevans) le 9 Sept. 2020 à 5 :24 PDT

Le comédien n’a pas prémédité son action. Mais il a partagé involontairement un coup d’œil sur sa galerie de photos. Et ses fans ont aperçu ses “bijoux de famille” sans qu’il s’en rende compte. Au bout de quelques minutes, Chris Evans réalise que son intimité est en train de faire le tour de la Toile. Il tente donc de supprimer sa publication pour empêcher que l’image continue de se répandre. Chris Evans sait que c’est trop tard, ses parties intimes ne quitteront plus jamais internet. Mortifié, il se mure dans le silence pendant plusieurs jours. Comment réussir à prendre la parole à ce sujet sans passer pour un idiot ou mourrir de honte ? Chris Evans prend donc le temps de digérer ce qu’il vient de se passer.

Un retour difficile, embarrassant voire humiliant

Une fois avoir pris du recul, il réalise certainement que tous les buzz sur internet finissent pas se tasser. Il imagine peut-être également qu’il vaut mieux qu’il sache rire de ce dont il a honte pour ne plus souffrir de ce sentiment justement. Ses fans l’encouragent à ne pas rester silencieux car Captain America reste Chris Evans et ce n’est pas une image furtive de son intimité qui va changer la donne. Alors, il sort de son silence et va jouer sur le fait d’avoir commis une erreur. En effet, plutôt que de faire comme si il ne s’était rien passé, il va en parler à demi mot et sen servir à son avantage. Chris Evans sort alors du silence en disant à ses fans : “Maintenant que j’ai votre attention… Allez voter le 3 novembre !”

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️…. VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

Chris Evans reprend le dessus grâce à l’humour et à ses fans

Un tour de force que les fans de Chris Evans sont heureux de voir. En effet, ils ne pouvaient imaginer que le comédien ne s’exprime plus simplement à cause d’une grossière erreur. Il aura tout de même tenu trois jours de silence, gêné, embarrassé et honteux. Dans les commentaires, certains de ses fans ne savent pas de quoi il parle en disant qu’il a attiré leur attention. Mais d’autres le remercient carrément de leur avoir dévoilé ses parties intimes. Ils surenchérissent sur l’humour dont fait preuve Chris Evans, de quoi continuer de tenter de détendre l’atmosphère. Car malgré ce tweet, Chris Evans doit encore être profondément affecté par le fait que le monde entier ait eu les yeux sur les parties les plus intimes de son corps.

La journaliste Tamron Hall va ensuite inviter Chris Evans à en discuter en live dans son émission. Sur Instagram, elle prévient ses abonnés de l’événement.

Sortir du silence le pousse à l’humilité la plus sincère

Chris Evans va alors prendre quelques minutes pour s’expliquer sur cet incident. Tout d’abord, il admet avoir voulu garder le silence le temps de laisser passer la tempête. Les polémiques finissent toujours par s’essouffler et il devait laisser le temps à celle-ci de diminuer avant de revenir. Chris Evans n’avait pas pensé disparaître à jamais dans la honte. Mais il remercie ses fans de leurs marques de soutiens. Car sans eux, il ne serait peut-être pas redevenu si rapidement actif sur les réseaux sociaux. Dans l’émission de Tamron Hall, Chris Evans explique que les erreurs sont humaines. Et qu’il en a fait une qu’il doit à présent assumer. Mais il ne saura pas vraiment quoi dire de plus car i lest encore un peu sous le choc de cet événement.

Les internautes sont vraiment bienveillants envers Chris Evans. Peut-être parce qu’il incarne Captain America à l’écran. Mais certainement parce qu’il est une personne extrêmement sympathique et qu’ils reconnaissent que les erreurs peuvent arriver à tous le monde. Chris Evans redoublera de vigilance à l’avenir. Plus jamais on ne le reprendra à partager de son intimité si privée sur les réseaux sociaux. Avant de publier quoi que ce soit, il y regardera à deux ou trois fois. Cet incident lui aura servi de leçon et servira de leçon pour beaucoup d’autres. Les réseaux sociaux ne peuvent pas être pris à la légère en toute circonstance.