Chris Marques méconnaissable, métamorphosé, ses photos inquiètes et intrigues les internautes

Mardi 1er décembre 2020, Chris Marques a surpris nombre de ses abonnés en postant un portrait de lui sur Instagram. Ses abonnés l’ont ainsi découvert le crâne rasé de près. Si cela fait étrangement penser au pétage de plomb de Britney Spears, le juré de Danse avec les Stars assure que ce n’est pas le cas. Pourtant, il dit avoir quelque chose à raconter… Mais quoi? La tension est à son comble !

Chris Marques: Le triple champion du monde de salsa reconnaissable parmi tous grâce à sa banane !

Chris Marques représente Danse avec les stars. L’un ne va pas sans l’autre. Car pendant une décennie, il s’est imposé comme le juge le plus féroce de l’émission de TF1. En plus, ses connaissances techniques sont époustouflantes. Et quant à son palmarès, il semble infini. Rappelons que le danseur a quand même remporté le titre de champion du monde de salsa en 2004, 2005 et 2006 !

View this post on Instagram A post shared by Chris Marques (@lechrismarques)

“Le meilleur conseil qu’on m’ait jamais donné a été d’être absolument reconnaissable de profil.”

Mais ce qui séduit le plus ses fans, et la rédaction de LDpeople pour sûr, c’est son look incroyable. Le détail qui tue, c’est certainement sa coupe de cheveux inégalable. Sa houppette fait partie de son ADN. En 2014, le complice de Jean-Marc Généreux se confiait sur l’origine de cette marque de fabrique : “Je regardais un documentaire sur l’acteur Russell Brand, l’ex de Katy Perry. Il avait une phrase très simple : le meilleur conseil qu’on m’ait jamais donné a été d’être absolument reconnaissable de profil. Je suis tombé sur cette coiffure un peu extrême. J’aime bien cette idée de hauteur, cela me permet de gagner quelques centimètres. Et ce n’est pas plus mal !”

“Il est temps de passer à autre chose, et je commence par un truc subtile.”

Patatras… Que s’est-il donc passé pour que tout d’un coup, Chris Marques troque cette magnifique banane pour une “boule à zéro” ? Mardi 1er décembre 2020, l’équipe de LDpeople a eu comme un choc en découvrant son nouveau visage sur Instagram. “OK 2020… Il est temps de passer à autre chose, et je commence par un truc subtile. Certains ont envie de changement, ils se mettent au régime, commencent le sport, se taillent la barbe, moi… c’est la BOULE À Z ! Vous en pensez quoi ? #LeMecNeFaitPasUneBritneySpearsPromis #JeVaisToutVousRaconter“, a-t-il écrit en légende.

View this post on Instagram A post shared by Chris Marques (@lechrismarques)

De nombreux internautes ont régi. Certains se sont avancé sur le terrain de l’humour : “Spielberg ta donner le rôle de monsieur propre” ou encore “Ah ouais, quand tu fais du relooking, tu plaisantes pas ! BOGOOOOOOOOOOSS”. En tous cas, tous ses anciens collègues de Danse avec les stars ont approuvé son changement de style. Denitsa Ikonomova, Anthony Colette, Shy’m, Sandrine Quétier, Karine Ferri ou encore Jean-Marc Généreux l’ont ainsi félicité chaudement !

Mais Chris Marques a surtout inquiété en promettant de “tout raconter“. Car le mari de Jaclyn Spencer avait déjà expliqué en 2019 avoir longtemps souffert d’une maladie chronique. “J’ai été malade de l’âge de 21 ans à l’âge de 31 ans… j’avais un truc, un syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie, et en fait, j’avais 2 à 3 heures d’utiles par jour pendant ma vingtaine“, avait-il confié à TF1. A suivre…