Christian Clavier : Son épouse, Isabelle de Araujo, a vécu avec un chanteur très célèbre

Amoureuse de Christian Clavier depuis près de 16 ans, la maquilleuse de cinéma a eu auparavant une longue histoire d’amour…. avec un chanteur très célèbre. Savez-vous de qui il s’agit ?

Isabelle de Araujo a rencontré Christian Clavier en 2004. Forcément, ils sont tombés amoureux sur un plateau de cinéma. Auparavant, l’acteur avait une relation très médiatisée avec l’actrice Marie-Anne Chazel. Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Margot et née en 1983.

Après trois ans de célibat, l’acteur n’a pas résisté à la belle Isabelle. La maquilleuse de cinéma travaillait avec lui sur le film L’Antidote. L’interprète de Jacquouille La Fripouille jouait aux côtés de son ami de toujours, Jacques Villeret.

L’interprète du Youki, Le Sampa ou Le Mambo du Décalco

Quant à Isabelle, elle n’en n’était pas à sa première histoire d’amour. Pendant quinze ans, elle a été en couple avec Richard Gotainer. Ce chanteur s’est fait connaître du grand public avec les titres Le Youki, Le Sampa ou Le Mambo du Décalco. Richard Gotainer exerce par ailleurs les professions d’acteur et de publicitaire. Avec lui, Isabelle de Araujo a eu deux fils, Léo et Tom, respectivement âgés de 19 ans et 14 ans.

Mais lorsqu’elle rencontre Christian Clavier, Isabelle de Araujo est séparée, comme lui. Ils ont très vite l’impression d’avoir enfin trouvé le grand amour. Ils décident d’habiter ensemble, dans un magnifique appartement à Paris. A l’époque, le comédien de la troupe du Splendid accorde une interview au magazine Gala.

“J’ai toujours été un senti­men­tal, mais je l’exprime peut-être plus aujourd’­hui qu’a­vant. Ma femme Isabelle et moi, on forme une équipe de vie et de travail formi­dable. J’ai entiè­re­ment confiance en elle, en son talent, dans ses goûts.” Christian Clavier se révèle donc être un grand romantique. Il a vécu 30 ans d’amour fou avec Marie-Anne Chazel, rencontrée à l’âge de 17 ans et demi.

« Vous voulez que je me marie ? Vous avez raison. Un jour, il faudra que j’essaie »

Quant à son ex-femme, Marie-Anne Chazel, elle a également retrouvé le grand amour dans les bras de Philippe Raffard. Elle vit depuis plusieurs années avec l’homme d’affaires. Et elle a même songé à se marier avec lui. “Cela va faire 10 ans que je suis avec un homme que j’adore… Vous voulez que je me marie ? Vous avez raison. Un jour, il faudra que j’essaie”, avait-elle déclaré dans les colonnes de Femme Actuelle.

Pourtant, elle avait refusé la demande de son ex-mari à deux reprises. Il faut dire que sa vision du mariage n’était pas des plus heureuse. “Ce que je voyais du mariage ne me donnait pas envie. Les gens n’étaient pas forcément ensemble pour les bonnes raisons”, avait-elle déclaré. Mais elle semble avoir changé d’avis !

