Christian Quesada derrière les barreaux: il écrit une lettre acérée à Cyril Hanouna et sa clique

L’ancien maître des Douze Coups de midi a été condamné pour pédo philie. Il répond à l’équipe de TPMP qui se serait acharnée sur lui et en premier lieu, à Cyril Hanouna.



Il s’était fait connaître dans les Douze Coups de Midi. Christian Quesada avait ravi le public en devenant l’un des plus grands maîtres du jeu. Mais depuis avril 2020, les choses ont bien changées. Condamné à trois ans d’emprisonnement ferme, Christian Quesada purge sa peine à Bourg-en-Bresse.

“Christian Quesada sort du silence”

Le prisonnier avait fait profil bas jusque-là mais récemment, il a décidé de prendre la parole pour remettre Cyril Hanouna à sa place. Il a écrit une lettre au producteur de l’émission Guillaume Genton. Mercredi 16 septembre, c’est Cyril Hanouna qui a lu à voix haute la lettre de l’ancien chouchou de Jean-Luc Reichmann.

La production avait teasé sur cette lettre : « Christian Quesada sort du silence dans une lettre adressée au producteur Guillaume Genton. Il sera ce soir sur le plateau de Touche pas à mon poste”, pouvait-on lire sur leur compte twitter.

Les reproches de Christian Quesada.

A l’origine de cette lettre, le documentaire réalisé par Guillaume Genton sur l’affaire Quesada : « Pensez vous que je vais consacrer du temps à quelqu’un travaillant pour une chaîne où, depuis 15 mois, vous n’avez de cesse de manier lynchage médiatique, insultes, diffamation pure et simple, et pire, calomnie, au mépris de la plus élémentaire présomption d’innocence ? , écrit-il dans sa lettre.

Christian Quesada a tenté de minimiser ce pour quoi il a été condamné en rappelant à Cyril Hanouna qu’il n’est pas le pire criminel de France. « Je vous rappelle que les faits pour lesquels j’ai été interpellé sont certes graves, condamnables (et donc condamnés). Ils restent des délits passibles de la correctionnelle, qui, par un aveuglement haineux (motivé par une course au buzz) se sont transformés en un procès cathodique plus virulent que pour Fourniret, Lelandais ou Abdeslam”.

Visiblement blessé par la couverture médiatique dont il a fait l’objet par Cyril Hanouna sur C8, il ajoute : « Vous remercierez votre patron (Cyril Hanouna) pour cette phrase collector (à propos de Michel Cymes) : ‘Je suis contre l’acharnement médiatique’. NON MAIS LOL QUOI. »

Christian Quesada a détaillé ses reproches aux chroniqueurs de Cyril Hanouna: « Comment peut-on tolérer que sur votre plateau, (et donc cautionner) que certains de vos collègues demandent la peine capitale ou 20 ans de réclusion sans qu’à aucun moment quelqu’un n’intervienne pour ramener à la raison ces invraisemblables divagations ?” , déclare-t-il dans sa lettre.

La réaction de Cyril Hanouna.

« C’est vrai qu’on a fait énormément de choses sur Christian Quesada mais c’était une affaire – on parle de médias – qui nous concernait et qui concernait les téléspectateurs », reconnaît l’animateur de C8. « On avait même envisagé de faire ‘Qui peut battre Christian Quesada’ et on voulait développer un jeu avec lui donc on a été tous choqués et abasourdis quand on a appris ce qui s’était passé et de quoi il avait été accusé, donc on a traité l’affaire qui rebondissait chaque jour”. Christian Quesada va-t-il écrire une nouvelle lettre pour lui répondre ?