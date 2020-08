Christian Quesada enfin condamné, mais seulement d’une très petite sanction! Les internautes crient au scandale!

Christian Quesada est tristement célèbre. Il jette une ombre indélébile sur la télévision française. Car il est un champion de jeu télévisé mais également un criminel notoire. Lorsque les fans apprennent ses méfaits, c’est un mélange de honte et de colère qui s’empare des foules. À l’annonce de son jugement, nombreux sont ceux qui aurait espérer que la justice fasse preuve de davantage de sévérité. Sa condamnation réveille de vieilles blessures chez ses fans et ses victimes. Le colère monte sur internet de savoir qu’il sera bientôt dehors.

Christian Quesada en prison, mais pour combien de temps ?

Christian Quesada est un des anciens grands champions des 12 coups de midi. Cette émission présentée par Jean-Luc Reichmann permet à des personnes possédant une certaine culture générale de remporter des sommes faramineuses. Il suffit pour cela de rester le dernier candidat en place et voir les autres répondre de façon erronée aux questions posées. C’est ainsi que Christian Quesada se fait connaître. Il remporte 192 fois de suite la place de “maître de midi“. Et avant l’arrivée d’Eric, il était donc le candidat qui cumulait le plus de victoires. Mais voilà, en mars 2019, Christian Quesada est arrêté pour détournement de mineurs. Et c’est en avril 2020 qu’il passe enfin en procès.

Le procès de Christian Quesada le révélera coupable. C’est à la fois un soulagement et une terrible nouvelle pour le PAF. Car TF1 n’est pas la seule chaîne à tirer les conséquences de cette affaire. En effet, c’est toute la télévision qui est solidaire car cela aurait pu arriver à n’importe laquelle de faire d’un criminel, un héros de la télévision. Dans Les 12 coups de midi, Christian Quesada gagne en visibilité, en notoriété mais également beaucoup d’argent. C’est environ 809 000 euros qu’il empoche grâce à l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann.

Un des grands vainqueurs des 12 coups de midi tombe de haut

Heureusement, une jeune femme met fin à sa course folle. Elle se prénomme Claire et a été invité sur plusieurs plateaux de télévision depuis les accusations subies par Christian Quesada. Claire déclarait alors que rien ne lui semblait anormal chez le maître de midi. Cependant, elle a vu la différence entre leur première rencontre et leurs retrouvailles lors d’un Combat des maîtres. Pour elle c’était comme de rencontrer une nouvelle personne.

Et effectivement, c’est le sentiment qui a pris les tripes du public des 12 coups de midi. Se rendre compte des méfaits de Christian Quesada était un véritable choc. Et c’est donc un nouveau choc pour les fans que d’apprendre sa condamnation. Une condamnation attendue qui n’est malheureusement pas jugée à la hauteur. En effet, sur les réseaux sociaux, la peine de Christian Quesada est qualifiée de trop légère.

Sincèrement ? 3 ans de prison pour ceux qui ont “harcelé” la PAUVRE Inès ? Tu critique une personnalité tu prends la même peine que Christian Quesada 🤦‍♀️#KohLanta #TF1 — Flo (@lanoe_florie) April 29, 2020

La peine de Christian Quesada est dérisoire et elle l’aurait été encore plus si l’affaire n’avait pas été médiatisé. De plus il a déjà effectuer plusieurs mois et est primaire autant vous dire qu’il sera sûrement dehors d’ici quelques petits mois … — Julia 🖤 (@GiuliaBrnd) April 9, 2020

Le public enrage en apprenant la peine de prison de Christian Quesada

Christian Quesada écope de trois ans de prison ferme assortis de cinq ans de contrôle judiciaire. le ssystème carcéral français étouffe sous le surcharge des condamnés. Alors, pour “bonne conduite”, les peines de prison sont souvent raccourcies. Les fans sont donc inquiets d’imaginer que Christian Quesada puisse se retrouver dehors trop rapidement. Mais si le public exprime son indignation à ce sujet, les nom de Christian Quesada reste encore tabou à la télévision. Jean-Luc Reichmann déplore profondément d’avoir sympathisé avec ce personnage. Lui, qui est à la tête d’une série télévisée dans laquelle il incarne un policier de la brigade des mineurs, ne pouvait pas se sentir plus mal.

Le procès de Christian Quesada se tenait le 8 avril dernier. Nous étions donc en pleine période de confinement. Alors, le procès de l’ancien maître de midi se tenait à huis clos et en visioconférence. Une situation presque inédite pour la justice mais son procès ne pouvait être davantage reculé. À l’issue du procès, Christian Quesada est reconnu coupable. Mais c’est donc une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Car les fans auraient voulu le voir en prison bien plus longtemps.

C’est une honte, que Christian Quesada est 3 de prison ferme.

PAS CHER PAYÉ !! 😠

Il mérite beaucoup plus… — leo (@hipop83200) April 25, 2020

Pédopornographie : l’ex-star des jeux télévisés Christian Quesada condamné à 3 ans de prison. Non mais je rêve, j’hallucine… 3 ans? Encore un Juge qui prend cela à la légère…Qui bafoue les victimes…Honte à cette justice laxiste!#pédophilie — MARIANO KAREN (@MARIANOKAREN4) April 14, 2020

Une colère légitime qu’il faudra transformer en force dans l’avenir

La colère gronde et ne s’apaise pas sur les réseaux sociaux. Mais il faut peut-être y voir quelque chose de positif. En effet, donner de la visibilité à ce genre d’affaire, qui arrive malheureusement trop souvent, c’est permettre au monde d’ouvrir les yeux. Jamais la télévision et son public ne pourront oublier Christian Quesada, ses gains et sa condamnation. Depuis, les candidats des jeux télévisés doivent jurer sur leur honneur qu’ils ne sont pas sous le coup d’accusations ou de condamnations. D’autres criminels auraient donc pu profiter de ce système. De plus, les jeunes sont mieux informés maintenant que cette affaire été exposée aux yeux de tous.

Une bien mince consolation par rapport aux actes sordides commis par Christian Quesada. Mais comme personne ne peut changer le passé, rien ne sert de trop le ressasser. Il vaut en effet mieux se servir de cette histoire comme d’une expérience pour l’avenir. Et ainsi faire en sorte que ce genre de situation ne puisse plus se reproduire. Jean-Luc Reichmann ne s’était pas inquiété que pur les victimes. L’animateur avait eu aussi peur pour Les 12 coups de midi et pour son poste en apprenant l’arrestation de Christian Quesada. Heureusement, le public sait faire la part des choses et répond toujours présent aux appels de Jean-Luc Reichmann.