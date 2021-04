Christian Quesada fait une annonce inédite, surprenante, il choque les internautes !

Les adeptes de « Les 12 coups de midi » le connaissent tous. Il faut dire que l’arrivée de Christian Quesada dans le jeu de Jean-Luc Reichmann n’est pas passé inaperçu. Le candidat était très vite monté dans les épreuves et a réussit à se constituer une belle petite cagnotte avant son départ de l’émission. Et ses efforts ont grandement payés puisque ce dernier est devenu le détenteur du record du programme de TF1 à son époque. Personne ne s’attendait donc à le voir chuter de si haut dans sa popularité !

Après une année de drame, Christian Quesada semble de nouveau vivre sa vie. Sa sortie de prison récente a d’ailleurs fait jaser les adeptes de l’émission de TF1. Et cela encore plus lorsqu’une des publications de l’ancien maître de midi fait surface sur Instagram ! Celui qui a été le chouchou de Jean-Luc Reichmann était très présent sur les réseaux sociaux à une certaine époque. Les choses pourraient-elles revenir comme avant ? L’équipe de LDPeople vous dévoile cette annonce faite par l’ancien maître de midi qui a choqué la toile !

Accusé pour des faits graves !

Alors qu’il était très populaire sur les réseaux sociaux, Christian Quesada a vu sa célébrité virer au cauchemar en seulement quelques jours. Les choses ont dégénérées lorsque certaines de ses interlocutrices ont commencés à porter plainte à son encontre. Ces dernières l’accusaient alors de corruption de mineur mais aussi de détention de photo à caractère intime. N’ayant pas du tout nié les faits, l’ancien maître de midi a rapidement été placé en détention. Une affaire qui a conduit à l’emprisonnement de ce dernier pour 3 ans ferme à compter du 8 avril dernier.

Près d’un an plus tard, Christian Quesada est pourtant sorti de prison. Une décision qui avait surpris la plupart des français étant donné la gravité des faits dont il est accusé. Il faut dire qu’après la sentence prononcée par les autorités, personne ne s’attendait à le voir dehors. Et pourtant, l’ancienne star du petit écran a réussi à obtenir plusieurs remises de peines suite à sa bonne conduite. De quoi faire le buzz auprès des téléspectateurs qui ont été nombreux à suivre son parcours et l’issue de son procès l’année dernière. Et cela encore plus lorsque l’ancien chouchou de Jean-Luc Reichmann commence à se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, ce dernier aurait d’ailleurs fait une annonce intrigante sur son compte Instagram.

Un changement total de vie !

Après cette mésaventure avec les autorités, Christian Quesada ne peut qu’espérer un nouveau départ. L’ancien maître de midi a d’ailleurs fait quelques changements dans sa vie depuis sa sortie de prison récente. La plus populaire : le changement de look qu’il a effectué récemment. Ceux qui ont suivi son parcours depuis toujours ont été surpris de découvrir l’ancien candidat de « Les 12 coups de midi » se présenter avec une toute nouvelle tête en plus d’un nouveau style de vie. On ne peut toutefois qu’espérer que ce dernier l’aide à aller dans une nouvelle direction que celle qu’il avait pris par le passé.

Selon nos confrères de BFMTV, Christian Quesada aurait également décidé de quitter le département de l’Ain où il était domicilié jusque là. Une décision radicale qui lui permettrait peut-être de commencer une nouvelle vie. Où est-il donc passé depuis ? Les fans de l’émission de TF1 se posent la question depuis sa sortie de prison. Une question à laquelle certains semblent avoir trouvé dans une des dernières publications qu’il a faite sur son compte Insagram. Mais est-ce réellement la vérité ? L’équipe de LDPeople a décidé de faire le point pour vous aider à mieux comprendre !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christian Quesada (@chris12mdm)

Christian Quesada fait une annonce surprenante !

Avant son arrestation, Christian Quesada était particulièrement présent sur les réseaux sociaux. L’ancien maître de midi enchaînait d’ailleurs les publications à l’époque afin de rester proche de ses fans. Une habitude qui aurait suscité quelques rumeurs maintenant qu’il a décidé de déménager. « Prochaine destination ! Trop Hâte ! » avait-il notamment écrit sur son mur quelques temps avant ses démêlés avec la justice. Un indice concernant sa destination après sa sortie de prison ? Il ne semblerait pas !

En effet, malgré sa remise de peine, l’ancien maître de midi doit respecter certaines règles. « Il doit respecter son suivi socio-judiciaire » avait d’ailleurs confirmé BFMTV il y a quelques jours. Désormais inscrit au FIJAIS, Christian Quesada sera même suivi de près par les autorités. De quoi lui interdire de se rendre en Ouzbékistan, endroit qu’il rêve de visiter depuis plusieurs années.