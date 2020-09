Christian Quesada (Les 12 Coups de midi) bientôt libéré ? on vous dit tout

Christian Quesada dort en prison depuis avril dernier. La justice française l’a déclaré coupable ainsi que détention et diffusion d’images… L’ancien champion des Douze coups de midi est condamné à trois ans de prison. Mais d’après un chroniquer de TPMP, il pourrait retrouver une vie normale bien plus tôt que prévu !

Christian Quesada avait charmé le public des Douze Coups de Midi. Même Jean-Luc Reichmann l’adorait. Il faut dire que le candidat du jeu télévisé de France 2 s’était hissé au rang de 2eme meilleur joueur de l’émission. Les téléspectateurs l’admiraient pour le pactole qu’il a remporté : pas moins de 805 000 euros – un record dans l’histoire des Douze Coups de midi. Oui mais voilà, ça c’était avant. Avant que l’on découvre la face cachée de Christian Quesada.

L’ex-grand Maître des Douze coups de midi derrière les barreaux

Car en avril 2020, la vie de Christian Quesada a basculé. Coupable ainsi que détention et diffusion d’images …, il est passé derrière les barreaux. Il purge actuellement sa peine dans la prison de Bourg-en-Bresse. C’est le monde de la télévision qui a été sous le choc en apprenant cette nouvelle. Beaucoup l’ont alors critiqué, mais l’ancien Grand Maître n’a pas réagi.

Ce n’est que la semaine dernière que Christian Quesada est sorti de son silence. Il a envoyé une lettre à l’équipe de Touche pas à mon poste. L’ancien candidat a violemment critiqué le battage médiatique réalisé par la clique de Cyril Hanouna. Il faut dire que le présentateur de C8 n’a pas respecté la présomption d’innocence avant la décision de justice.

Ver esta publicación en Instagram Bonne semaine à Tous 😂 🎶 🥳 🤞😹💋 Una publicación compartida de Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) el 21 Sep, 2020 a las 1:08 PDT

Christian Quesada: « On a été tous choqués et abasourdis. »

Le mercredi 16 septembre dernier, Cyril Hanouna a tenu à lire en direct la missive écrite par le poulain de Jean-Luc Reichmann. Ce à quoi le présentateur de TPMP avait répondu : « C’est vrai qu’on a fait énormément de choses sur Christian Quesada mais c’était une affaire – on parle de médias – qui nous concernait et qui concernait les téléspectateurs », reconnaît l’animateur de C8. « On avait même envisagé de faire ‘Qui peut battre Christian Quesada’ et on voulait développer un jeu avec lui donc on a été tous choqués et abasourdis quand on a appris ce qui s’était passé et de quoi il avait été accusé, donc on a traité l’affaire qui rebondissait chaque jour”.

Christian Quesada n’a pas réagi suite à la réaction de Cyril Hanouna. Mais Gilles Verdez a lâché une information incroyable. D’après lui, le champion des Douze coups de midi pourrait bientôt retrouver la liberté : « il se comporte très bien, c’est un prévenu considéré un peu comme un modèle et il pourrait visiblement effectivement demander une libération conditionnelle » dans les prochains mois.

« Je trouve ça révoltant ! »

Aussitôt la chroniqueuse Kelly Vedovelli est sortie de ses gonds : « Ça me dégoûte » , s’est-elle exclamée. La jeune femme s’insurge contre cette potentielle injustice de voir cet homme condamné sortir aussi vite de prison. « Je trouve ça révoltant ! », a-t-elle ajouté. Mais pour l’heure, Christian Quesada a encore de longs jours à passer enfermé.