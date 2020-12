Christian Quesada "Les 12 coups de midi" de retour à la télé ? sera-t-il de retour parmi les grands Maître de midi spécial Noël

Christian Quesada: Après une année très difficile, ce sera bientôt Noël dans quelques jours. Comme chaque année Les douze coups de midi vont donc mettre les petits plats dans les grands. Puisque comme à son habitude, Jean-Luc Reichmann va rassembler les plus grands champions de l’émission pour une soirée tout à fait exceptionnelle. Dès lors, les téléspectateurs se demandent quels seront les grands Maîtres de midi présents pour l’occasion. Certains osent même poser la question qui fâche. Le très controversé Christian Quesada rejoindra-t-il un jour le casting ? LD People vous donne la réponse.

Les 12 coups de midi : le problème Christian Quesada

De la gloire à la prison

Lorsqu’il apparaît sur les écrans de TF1, Christian Quesada semble rapidement fédérer le public autour de lui. D’ailleurs de semaine en semaine, il arrive véritablement à envoûter aussi bien Jean-Luc Reichmann que les nombreux téléspectateurs. Mieux encore, il devient réellement indétrônable. Grâce à une culture encyclopédique, il enchaîne les victoires avec une étonnante facilité. Et finalement, il arrive même à battre un record historique. En effet, Christian Quesada devient le plus grand champion de l’histoire des Douze coups de midi.

De plus, son histoire parait tout à fait touchante. Car à l’époque, l’homme n’a quasiment aucune ressource. Ainsi, ses gains énormes vont réellement changer sa vie. Mais comme dans un scénario hollywoodien, tout s’écroule rapidement. Quelques mois plus tard, le Maître de midi est effectivement l’objet d’une enquête pour des faits très graves ! Pour Jean-Luc Reichmann, c’est un véritable coup de massue… En effet, l’image donnée par le candidat cache une terrible vérité. LD People revient sur cette terrible histoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les 12 Coups De Midi (@12coups_tf1)

Une cruelle désillusion

Jean-Luc Reichmann s’était pourtant pris d’affection pour ce candidat. Mais les révélations de la justice lui font encore froid dans le dos. En effet, Christian Quesada est aujourd’hui incarcéré pour des faits d’une extrême gravité. Dès lors, l’animateur semble réellement abattu. Pire, il se sent même trahi. Ainsi, il déverse toute sa colère sur les réseaux sociaux pour avoir été trompé de la sorte. Dans plusieurs interviews accordées à la presse, Jean-Luc Reichmann avoue avoir vécu cette histoire comme une véritable tragédie. Car bien évidemment, il ne peut s’empêcher de penser aux victimes. Surtout que le présentateur et comédien se sent très investi dans cette cause. Pour preuve, son interprétation de Léo Mattéï, brigade des mineurs lui tient particulièrement à cœur.

Mais malgré les faits pour lesquels il a été condamné, Christian Quesada fait toujours partie des plus grands Maîtres de midi. Dès lors, la question de son retour dans une émission spéciale se pose. Pourtant, la réponse semble très claire pour Jean-Luc Reichmann et la production. En effet, ils ne peuvent imaginer un jour accueillir à nouveau celui qui a pourtant fait partie des plus grands champions. Pour l’animateur et son équipe, cela paraît être une page définitivement tournée. Et pour cause, Christian Quesada est toujours détenu au moment d’écrire ces lignes. Car les faits qui lui sont reprochés sont d’une telle ampleur que sa condamnation a été lourde. Pour le présentateur des Douze coups de midi, l’ancien candidat ne fait plus partie de ses souvenirs mémorables. Pire, il souhaiterait l’effacer totalement de sa mémoire.