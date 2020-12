Christina Milian dans ses robes courtes, elle les enlève et annonce sa nouvelle grossesse!

Christina Milian fait craquer ses abonnés lorsqu’elle prend la pose dans des petites tenues. La publication dans laquelle elle pose en robe moulante et ultra-courte a fait tourner toutes les têtes. Mais ce qui a sauté aux yeux de ses fans, c’est que la compagne de Matt Pokora a fait en sorte de toujours cacher son ventre. Ils imaginaient alors une nouvelle grossesse pour Christina Milian. Et en effet, ils ont eu du flair ! Car dans la publication suivante sur son compte Instagram, l’actrice et chanteuse annonce attendre son troisième enfant, le deuxième avec Matt Pokora. LDPeople vous raconte tout ce que vous devez savoir sur le sujet.

Christina Milian donne chaud à ses abonnés sur Instagram

Christina Milian a fait grimper la température le 9 décembre dernier. L’hiver approche et pourtant, à l’île Maurice c’est la saison des maillots de bain et des robes de plage. Justement, c’est en posant dans une robe de plage ultra-moulante et ultra-courte que la compagne de Matt Pokora a fait chavirer les internautes. Ses formes généreuses sublimées et son regard de braise dirigé droit dans l’objectif de l’appareil photo a fait oublier le froid hivernal qui approche à ses fans. Néanmoins, un détail ne leur aura pas échappé. Sur les deux photos superbes qu’elle offre à ses abonnés dans sa publication Instagram, Christina Milian fait en sorte de cacher son ventre. Ses fans supposent alors rapidement qu’elle tente de cacher un adorable “baby bump”. La rédaction de LDPeople était prête à douter de ces rumeurs. Mais vous allez voir qu’il ne fallait pas parler trop vite !

Les rumeurs à ce sujet enflent depuis deux jours sur la Toile. Mais elle va y mettre un terme avec une annonce fantastique. En effet, Christina Milian confirme les doutes de ses abonnés les lus observateurs en annonçant attendre un nouvel enfant. Matt Pokora et elle posent sur la plage de l’île Maurice dans la première image. La chanteur a un genou à terre et embrasse le ventre rond de sa compagne. Christina Milian est debout face à lui et tient ses mains sur ses hanches, accentuant sa cambrure et révélant le début d’une grossesse.

Les tenues moulantes de la star vont être mises au placard ?

Christina Milian fait donc vite oublier ses robes courtes et moulantes à ses fans. Cette annonce prend effectivement le pas sur tout le reste, pour leur plus grand bonheur. Les messages de félicitations affluent sur les comptes Instagram de Matt Pokora et de Christina Milian. LDPeople se joint aux messages de bonheur qui accompagnent cette grande nouvelle. En revanche, la belle continuera autant que possible de prendre la pose pour se rendre irrésistible aux yeux de ses fans. En effet, sa dernière grossesse ne l’avait pas empêché de faire grimper la température comme elle sait si bien le faire. Au contraire, les femmes enceintes ont ce truc en plus qui les rend rayonnantes comme jamais. Et Christina Milian va pouvoir en jouer !