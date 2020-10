Christina Milian très peut habillée fait monter la température sur la toile !

Christina Milian n’est pas de celle qui va se cacher après son accouchement. Elle prend le temps de retrouver la ligne sans ne rien dissimuler aux yeux de ses fans. En effet, une grossesse change le corps d’une femme. Mais c’est là l’œuvre de la nature et Christina Milian refuse de jouer les hypocrites. Elle est à l’aise dans son corps, elle l’assume pleinement et avec le sourire. De quoi encourager les jeunes mamans à ne plus avoir honte de ne pas correspondre aux standards véhiculer par les marques. Car Cristina Milian retrouve sa ligne en douceur et est toujours aussi rayonnante. Découvrez la jeune maman dans un 1 pièce orange, plus éblouissante que jamais.

Christina Milian permet à ses fans de garder un moral d’acier

Christina Milian et Matt Pokora sont les heureux parents d’un petit garçon. Isaiah est né 20 janvier 2020. C’est le premier enfant de Matt Pokora mais le deuxième de Christina Milian. En effet, elle a une fille adorable, prénommée Violet, âgée de 10 ans. Isaiah, Violet, Matt Pokora et Christina Milian forment une famille recomposée qui fait kiffer toute la France et tous les États-Unis. Et pour ne rien rater des aventures de la chanteuse et actrice américaine et de sa petite famille, un nouveau show est sur le point de voir le jour. La maman d’Isaiah lance son émission Really,Truly Maybe ce week-end et un nouvel épisode sera disponible chaque semaine.

Une jeune femme inspirante de multiples manières

L’occasion de partager davantage de la bonne humeur et des bonnes ondes que Christina Milian partage avec ses abonnés. En effet, elle est un modele pour beaucoup de femmes à travers le monde. Car elle est dotée d’un optimisme sans failles. Son sourire, sa sincérité, son honnêteté et son naturel n’ont pas fini de faire parler d’eux. Elle est notamment appréciée par ses fans pour mettre en avant des mouvements tels que le Body Positive. Car Christina Milian n’est pas une adepte, ni de la chirurgie esthétique, ni des retouches photos. Elle est éblouissante malgré ses petits défauts. Des petits défauts que tout le monde a et qu’elle assume pleinement. De quoi encourager ses abonnés à faire de même et les aider à se sentir mieux dans leurs peaux.

Les imperfections sont autant de d’éléments qui nous rendent uniques. Christina Milian a appris à les apprécier et elle est alors une véritable bouffée d’air frais pour les personnes qui la suivent. Dans son 1 pièce orange, elle est tout simplement sublime.