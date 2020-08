Christina Milian en tenue extravagante aux imprimés léopard, elle se fait remarquer

Christina Milian est une jeune femme aussi belle que talentueuse. Ainsi, sur son compte Instagram, il n’est pas rare qu’elle apparaisse dans des tenues sensationnelles. En effet, elle est capable de s’afficher dans des tenues ultra-tendances et de créer l’événement en quelques minutes. Christina Milian se fait donc remarquer cette fois-ci parce q’elles porte une tenue aux imprimés léopard qui donne à ses fans envie de rugir. Mais les messages qu’elle ajoute à ses publications sont bien souvent tout aussi responsables de l’engouement que ses posts suscitent. Car Christina Milian est une adepte des good vibes et affirme une positivité à toute épreuve.

Christina Milian, une femme ambitieuse qui sait ce qu’elle veut

Christina Milian est la compagne du chanteur Matt Pokora. Elle est elle aussi la mère de son fils, Isaiah, né le 20 janvier dernier. Nombreux sont les fans du couple qui se demandent si ils ne sont pas mariés depuis peu. En effet, sur plusieurs images, ils portent des bagues à l’annulaire de la mani gauche. Et lorsque Christian Milian parle de Matt Pokora, elle prend l’habitude de le surnommer “Hubby”, un diminutif de husband qui signifie époux en anglais. Mais les tourtereaux ne semblent pas décider à parler mariage pour le moment.

Cette image avait fait le tour d’internet en juin dernier. Et le couple n’avait pas tenu à démentir ou à affirmer quoi que ce soit. Laissant les fans dans le flou, préférant certainement ne pas parler de leur vie privée si intime. Mais Christina Milian et Matt Pokora ne sont pas muets pour autant. En effet, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et les occasions de faire le buzz ne manquent pas.

Des photos sensationnelles font le tour d’internet

Dernièrement, c’est Christina Milian qui fait sensation sur internet grâce à ses fans. En effet, ils sont tout simplement subjugués par une photo d’elle dans une tenue aux imprimés léopard. Accompagnées de quelques mots motivants, les photos font elles aussi rapidement le tout d’internet. Car la beauté de Christina Milian fait rêver le monde entier. Et dans une telle tenue, il est impossible de lui résister.

Le message que Christina Milian souhaite faire passer en postant cette image, est un message positif. Elle semble convaincue que la pensée positive est efficace. Il suffit alors de penser positivement pour que des choses positives se produisent autour de nous. L’inverse est donc tout aussi vrai. Et si nous pensons négativement, des choses néfastes arrivent autour de nous. Il faut alors entraîner son esprit à s’éveiller. Il est capable de voir le positif en toute chose si nous le voulons bien. Ainsi, d’après cette philosophie, nous attirons dans nos vies des personnes des événements qui partagent les mêmes inspirations que nous. Alors, si nous voulons du bonheur en pagaille, il faudra commencer par penser que nous sommes en train de baigner dedans.

Christina Milian séduit ses fans autant par son physique que par ses nombreuses qualités

Une attitude fantasque et intrigante qui semble réussir à Christina Milian. Mais ses fans n’aiment pas ces images simplement pour le message positif qu’elles véhiculent. En effet, ils sont également sous le charme des formes voluptueuses qu’offre cette superbe tenue à la compagne de Matt Pokora. Les imprimés léopard reviennent à la mode cet été. Et nous pouvons les retrouvez sur les maillots de bain, les chaussures, les sacs à main, les vêtements en tout genre et bien d’autre choses. Par exemple, avant de porter cette tenue des plus tendances, Christina Milian mettait en avant des produits qui possédaient également ce genre d’imprimés.

D’abord une superbe chaise pout bébé, le 31 juillet dernier. Mais également une poussette ainsi qu’un sac à langer, le 5 août. Comme quoi, les imprimés léopard sont vraiment tendance cet été. En tant que jeune maman, Christina Milian peut effectivement avoir envie d’assortir les indispensables de la maternité aux tendances actuelles.

Des photos qui rappellent le thème de sa tenue léopard

Christina Milian n’a pas finit de faire réagir internet. Les imprimés léopard l’ont fait rugir de plus belle et ce n’est ni la première, ni la dernière fois. De plus, imprimés léopard ou non, Chritina Milian n’aa pas besoin d’être à la point des tendances pour faire chavirer le cœur de ses abonnés. En effet, la compagne de Matt Pokora séduit tout le monde d’un simple battement de cils. Sa beauté et son talent lui permettent de rayonner. Et sa personnalité ajoute encore à l’admiration et au respect que ses fans ont pour elle. bref, une vraie star comme il n’en existe pas beaucoup.