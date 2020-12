Christina Milian enceinte : Découvrez le cliché inédit de son ventre arrondi, sublime!

Le couple : Christina Milian et M. Pokora ont révélé la venue prochaine de leur deuxième enfant en commun. La mère d’Isaiah âgé de 11 mois a diffusé un nouveau cliché de son ventre arrondi sur sa page Instagram, le 13 décembre dernier. Une photo qui a fait le buzz. LdPeople vous dit tout !

Un moment de joie intense. Christina Milian et M. Pokora sont impatient de voir naître leur deuxième enfant ensemble. L’artiste américaine a diffusé un nouveau cliché où l’on distingue parfaitement son joli ventre arrondi. Le 13 décembre dernier, M. Pokora a diffusé une image d’elle portant une brassière, seulement quelques jours après avoir révélé la grossesse.

Une photo très nature

Avec son look très sportif, l’artiste déguste une tasse en admirant la plage. Vêtue d’un legging retroussé au niveau de la taille, elle montre clairement son ventre arrondi. « Merci Dieu » note Christina Milian en sous-titre du cliché, pris par sa mère Carmen. Le 10 décembre 2020, le couple Christina Milian et M. Pokora révélait la venue prochaine de leur nouvelle progéniture. Déjà, la chanteuse américaine postait des photos de son baby bump. Un de ces clichés a beaucoup retenu l’attention : on y découvrait M. Pokora sur une plage de rêve, avec un magnifique coucher de soleil. Une véritable image de carte postale. Certains internautes ont même pensé que le chanteur français allait demander en mariage sa chérie.

Une idylle très médiatique

En fait, cela n’aurait été qu’une référence à une union déjà bien scellée. En effet, les journalistes du magazine Public, qui sont toujours très bien informés, indiquaient que la chanteuse américaine Christina Milian et M. Pokora s’étaient unis officiellement à la mairie du 8e arrondissement de Paris. On suppose que ce mariage a eu lieu en présence de la famille et des proches de l’artiste. Ce fut juste l’un des moments de ce moment de joie. La crise sanitaire du Covid-19 a malheureusement empêché l’organisation d’un événement réellement festif. Les abonnés sur les réseaux sociaux sont impatients de découvrir le futur bébé.

La belle vie à Los Angeles

Après un court séjour à Paris pour célébrer leur mariage, Christina Milian et son homme sont retrourner dans leur maison de Los Angeles, ville fétiche des stars de cinéma. Ils vont naturellement y passer les fêtes de fin d’année avec les membres de la famille de l’actrice, pour le premier Noël d’Isaiah. Ils vont y retrouver, Violet, née d’une première union entre le rappeur The-Dream et Christina Milian.

Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de M.Pokora car le chanteur a dû annuler de nombreuses dates de concert dans toute la France. Comme de nombreux artistes, il ne peut plus se produire en concert car les salles de spectacles ne permettent pas une distanciation sociale satisfaisante. De nombreux professionnels du spectacle alertent ces derniers jours le gouvernement pour permettre une réouverture rapide des lieux qui proposent des pièces ou des concerts.