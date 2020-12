Christina Milian enceinte son ventre s’arrondit, elle le dévoile en Bikini !

Christina Milian et Matt Pokora sont en train d’attendre leur deuxième enfant. Après le petit Isaiah, un nouveau bambin va agrandir la famille. Violet, la fille aînée de Christina Milian est très enthousiaste à l’idée d’être grande sœur à nouveau. Les fans du couple sont également ravis d’apprendre la nouvelle. Une nouvelle que les vedettes annonçaient sur les réseaux sociaux depuis l’île Maurice, le 10 décembre dernier. En effet, cela permettait notamment à Christina Milian de bien révéler son “baby bump” étant donné que la tendance est aux maillots de bain sur l’île. LDPeople vous propose de découvrir de superbes images de la compagne de Matt Pokora.

Christina Milian est irrésistible avec son ventre de femme enceinte

Christina Milian a réussi à tenir le secret un bon moment à propos de sa grossesse. Bien que ses fans commençaient à avoir des doutes. En effet, lorsque dans ses tenues moulantes elle ne prenait que la pose de dos, les abonnés de la star envisageaient qu’elle puisse être de nouveau enceinte. Une intuition qu’ils ont bien fait de suivre puisque c’est à présent officiel. Un bébé grandit dans le ventre de la belle. Matt Pokora et Christina Milian sont très heureux et se considèrent bercés de chance. Depuis qu’ils se sont rencontrés, en 2017, les amoureux ne se quittent plus et enchaînent les bonnes nouvelles. Leur vie de couple, leur vie de famille et leurs carrières professionnelles respectives sont idylliques. Certes la pandémie contrarie les plans mais tant qu’ils sont ensemble, ils peuvent surmonter toutes les épreuves.

Christina Milian dit souvent qu’elle a le sentiment que c’est le destin qui leur a permis de se trouver. Elle dit également que les pensées positives attire des événements positifs. Une philosophie de vie qui lui permet d’apprécier chaque instant avec humilité et gratitude. Et c’est avec ce même regard qu’elle se réjouit d’attendre encore un enfant. Pour célébrer cette nouvelle avec ses abonnés sur Instagram, Christina Milian prend la pose dans son maillot de bain et laisse apparaître son “baby bump” craquant. Les fans ont des tonnes de compliments à faire sur les nouvelles rondeurs de la belle. Matt Pokora n’a qu’à bien se tenir, certains des fans de sa partenaire semblent déterminés à faire chavirer son cœur.

Le couple est aux anges

Evidemment, Christina Milian et Matt Pokora sont bien trop amoureux pour se quitter des yeux. Malgré tous les commentaires de leurs fans respectifs, jamais ils ne pourraient envisager de se détourner l’un de l’autre. D’autant qu’un nouveau membre de la famille va arriver en 2021. Mais impossible de résister aux atouts de la sublime Christina Milian. Quand elle est enceinte elle rayonne de bonheur et en maillot de bain c’est le coup de grâce. Ses fans n’ont donc pas fini d’en prendre plein la bue. Et si vous n’avez pas eu le loisir de découvrir les images de son “baby bump” sur Instagram, LDPeople vous invite à regarder ce qui suit.