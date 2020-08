Christina Milian évoque et dévoile son coup de foudre pour M. Pokora, « Je le voulais vraiment »

Christina Milian n’a pas oublié l’anniversaire de sa rencontre avec l’homme de sa vie, Matt Pokora. En effet, sur son compte Instagram, la jeune femme fait des révélations sur sa rencontre avec celui qui est aujourd’hui le père de son fils et le beau-père de sa fille. Et ses propos montrent à quel point leur rencontre peut-être assimilée à un véritable coup de foudre. En effet, lorsque les deux artistes font la connaissance l’un de l’autre, ils sont à Saint-Tropez. Et il ne faudra que quelques secondes avant que leur attirance se transforme en alchimie comme Christina Milian l’explique. Nous allons vous détailler la rencontre des amoureux dans la suite de cet article.

Christina Milian explique les détails de sa rencontre avec Matt Pokora

Christina Milian et Matt Pokora sont en couple depuis l’été 2017. Et en trois ans, leurs sentiments l’un pour l’autre n’ont fait que grandir. Ils ont même concrétisé leur passion réciproque en mettant au monde un petit garçon, fruit de leur amour. En effet, Christina Milian est la maman de Violette et de Isaiah. Violet est une jeune fille de 10 ans et demi. Elle aura 11 ans le 26 évier prochain. Vient ensuite le petit Isaiah qui naît le 20 janvier 2020. Les amoureux sont comblés et n’ont de cesse de remercier le destin de s’être rencontrés. Car grâce à son idylle avec Christina Milian, Matt Pokora est un père et un beau-père aux anges.

Pour la fête des pères, Matt Pokora partageait cette publication dans laquelle il se disait aussi fière d’être le beau-père de Violet que d’être le père d’Isaiah. Ces mots ne peuvent qu’émouvoir sa moitié, Christina Milian. Elle saisit alors toutes les occasions pour lui signifier son amour. Les fans ne se plaignent pas de ses effusion d’affections. Bien au contraire, ils sont ravis pour les artistes. En effet, trouver l’amour est chose rare en ce monde. Mais c’est effectivement encore plus beau lorsque les astres semblent avoir fait jouer de leurs talents pour orchestrer cette rencontre. Car pour les amoureux, leur rencontre tient presque du surnaturel.

Un rencontre qui ressemble au scénario d’un film romantique

Ils n’avaient pas prévu de rencontrer la personne qui manquait à leurs vies ce lundi soir de l’été 2017 à Saint-Tropez. Pourtant, ils vont rapidement ne plus pouvoir se quitter des yeux. Et quand ils vont enfin discuter, les étincelles vont être immédiates et ne plus cesser de briller. Christina Milian raconte avec tendresse la sensation qu’elle éprouve lorsqu’elle rencontre celui qu’elle aime. Et elle partage sa joie avec ses fans sur Instagram, dans un message qui va faire toute la lumière sur l’avènement de leur amour.

Les amoureux se trouvent pour en plus se quitter

Christina Milian explique alors qu’elle remarque tout de suite Matt Pokora. Son arrivée dans la soirée à laquelle elle participe ne passe pas inaperçue. L’artiste raconte que la seul vision du chanteur va la transporter. Et elle va se mettre à espérer que cette attraction soit réciproque. Pour en avoir le cœur net, elle va alors entamer une discussion avec lui. Matt Pokora sera lui aussi rapidement sous le charme de Christina Milian. Ils vont se rendre compte qu’ils partagent la même date d’anniversaire et verront un signe du destin dans cette coïncidence. Pour Christina Milian, c’est à ce moment qu’entre eux va se produire une réaction chimique inexplicable.

C’est donc avec cette belle déclaration d’amour que Christina Milian souhaite un joyeux anniversaire de rencontre à son amoureux. Les fans de Matt Pokora et de Christina Milian sont également heureux d’en savoir plus sur les circonstances de cet amour. C’est aussi très émouvant de constater qu’ils fêtent cet anniversaire dans le même lieu où ils se sont rencontrés. En effet, les amoureux sont à Saint-Tropez, dans le même lieu où ils ont la première fois posés leurs regards l’un sur l’autre. Les fans peuvent donc découvrir deux photos dans la publication Instagram de Christina Milian. L’une qui est de cette année et l’autre qui remontre à trois ans en arrière.

Christina Milian et Matt Pokora sont faits l’un pour l’autre

Pour la deuxième photo, Christina Milian se justifie sur son look. En effet, elle reconnaît qu’elle n’avait pas fait de grands efforts ce soir-là. À sa décharge, elle n’espérait pas rencontrer l’homme de sa vie dans une boite de nuit un lundi soir. En revanche, elle est éblouie par le charme de Matt Pokora et elle va même jusqu’à dire qu’il était le plus beau des hommes qu’elle ait croisé de tout l’été. En effet, consciente de sa forte attirance pour lui, il le lui fallait dit-elle. Enfin, Christina Milian remercie encore le destin d’avoir mis Matt Pokora sur sa route. Elle et son compagnon sont les plus heureux du monde d’avoir osé tenter leur chance dans cette romance. Car tout fonctionne à merveille entre eux. Ils forment une famille rayonnante et s’aiment d’un amour inconditionnel.

Voir cette publication sur Instagram Parents in Paris 👨‍👩‍👧‍👦❤️ Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 28 Juil. 2020 à 9 :00 PDT

Christina Milian et Matt Pokora profitent de vacances familiale en France mais ne se privent pas de soirées en amoureux. Et leur amour est toujours aussi puissant qu’au début, de quoi ravir les fans du couple.