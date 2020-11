Christina Milian: La compagne de M Pokora en décolleté TRÈS plongeant les internautes en folie!

La magnifique Christina Milian a encore fait fort Instagram. Elle a en effet, posté une photo où elle pose dans une robe ultra moulante agrémentée d’un déc0lleté plongeant ce lundi 9 novembre.

À 39 ans, elle est maman de deux enfants : Violet qui a 10 ans et le plus petit Isaiah, est né le 20 janvier 2020. Elle a eu ce petit garçon avec M.Pokora.

Avec toutes le jolies photos où elle montre ses formes parfaites, difficile d’imaginer qu’elle a accouché il y a seulement 10 mois !

L’ex de Lil Wayne a pris l’habitude de poster des clichés d’elle son compte Instagram. La jeune femme présente des jambes fuselées, ses abdos en béton, ou encore son déc0lleté ravageur.

Et la chérie de Matt Pokora n’a rien à envier aux plus belles stars et influenceuses mondiales telles que Emily Ratajkowski, Clara Morgane, Bella Hadid ou encore Kendall Jenner !

En robe, en tenue sportswear ou bien même en deux pièces, la chanteuse fait vraiment des ravages et elle le prouve sans cesse ce lundi 9 novembre.

Sa robe rouge très moulante sublime ses magnifiques formes chaloupées. Elle sait par ailleurs, jouer avec l’objectif, tout comme sur cette photo, en passant nonchalamment sa main derrière l’oreille, telle une sirène sur son rocher.

Voir cette publication sur Instagram Sky above, Sand below & Peace within🤎🌅 @fashionnova #fashionnovapartner Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 8 Nov. 2020 à 9 :50 PST

Et les commentaires élogieux sont légion concernant ce post : “Perfection”, “Tu es vraiment magnifique”, “Je t’aime”, “Une femme sublime”, “Elle est magnifique notre Christina”, peut-on lire sous le post.

Même si elle a certainement dû être très flattée, Christina Milian n’a pas répondu à ces commentaires d’admirateurs.

Il y a peu la bombe apparaissait aussi dans une robe moulante très transparente multicolore, sur la plage à l’île Maurice, pour un tournage Netflix. On a pu aussi l’apercevoir sans vêtement juste en brassière et bas de sport. Et pour garder ce corps de rêve son petit secret est de porter, pendant ses séances intensives de sport, une ceinture de sudation dont elle est l’ambassadrice.

“Cette femme n’a pas besoin de faire des exercices”, peut-«on lire dans les commentaires d’un internaute. Ça va passer par-dessus bord”, a lâché un autre admirateur craignant qu’elle soit victime d’un accident vestimentaire.

Christina Milian est en tous cas aux anges avec son nouveau petit garçon et soutient M.Pokora dans tous ses projets mémé si elle sera absente pendant sa tournée.

Voir cette publication sur Instagram I’m chill like that.. 💯 @fashionnova fashionnovapartner Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 27 Oct. 2020 à 3 :23 PDT

Elle a même récemment évoqué dans les colonnes de Paris Match, la différence entre sa relation actuelles et les précédentes : “C’est le jour et la nuit. (…) C’est une relation complètement différente. Elle est bâtie sur le respect de nos familles, sur le respect que l’on se porte et sur le soutien mutuel. Rien entre nous n’est difficile, et c’est pour ça que je trouve que c’est si spécial. Il peut vraiment être lui-même et moi aussi”, a déclaré celle qui avait été précédemment en couple avec les rappeurs Nick Cannon et Lil Wayne.