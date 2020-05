Christina Milian se montre « sexy » avec un look ravageur, elle fait baver ses fans

Christina Milian est une vraie star sur les réseaux sociaux. La compagne de Matt Pokora ne l’a pas attendue pour avoir sa part de notoriété. Christina Milian est une actrice américaine mais elle est occupe aussi une place dans le monde de la musique. Auteure, compositrice et interprète, Christina Milian est tout aussi célèbre pour sa musique que pour ses rôles au cinéma. Mais à côté de tout cela, elle sait aussi jouer les mannequins sur Instagram et chacune de ses photos est un succès. Comme celle où elle arbore un look décontracté tout en vert qui reste ravageur puisque tout lui va à merveille.

Christina Milian fait le buzz dans une tenue parfaite pour faire du sport et elle la met en valeur

Christina Milian peut se vanter d’avoir une communauté en or sur les réseaux sociaux. Rien que sur son compte Instagram, le nombre de ses fans culminent autour des 6,3 millions d’abonnés. Pas étonnant que les photos qu’elles postent fassent rapidement le buzz sur internet. Mais pour ne rien lui enlever, Christina Milian est une très belle femme. Les commentaires qui se pressent sous sa publications prouvent à quel point les fans de Christina Milian l’admirent.

Même dans une tenue adaptée pour le sport, Christina Milian est une vraie beauté. Et la couleur qu’elle a choisi de porter lui va parfaitement. Ce petit vert clair fait ressortir les belles couleurs de la peau et des yeux de la compagne de Matt Pokora. Et pour couronner le tout, son sourire finit de mettre tout le monde d’accord. De plus, Christina Milian ne se contente pas de citer les marques qu’elles portent. Elle prend le temps dans la description de sa publication de faire passer un message positif. Christina Milian ne peut ignorer le rôle qu’elle joue en tant que personnalité publique. Elle influence la mode auprès de ses fans mais pas seulement. Malgré la pandémie qui frappe le monde, Christina Milian choisit de rester positive. C’est tout à son honneur d’autant que les États-Unis sont de plus en plus dans la tourmente.

Christina Milian ne manque pas une occasion d’envoyer des ondes positives autour d’elle

Elle écrit alors à ses abonnés qu’elle reste persuadée que des jours meilleurs arrivent. Un message d’espoir qui remonte le moral de ses fans. Sans donner de leçons ou son avis sur la gestion de la crise sanitaire elle se contente d’un petit mot empreint d’espoir. Les abonnés de Christina Milian ne se contentent alors pas seulement de complimenter la jeune femme sur sa tenue ou sur sa beauté. Ils s’empressent aussi de la remercier pour les ondes positives qu’elle transmet avec ses publications.

Christina Milian s’efforce de toujours voir le bon côté des choses. Malgré le confinement, la pandémie, la peur de la contagion, les chutes des bourses à travers le monde, il faut savoir se concentrer sur soi et sur l’essentiel. Et c’est d’abord se sentir heureux de constater que la santé est là et que les gens qui nous sont chers se portent bien. Pour le reste, il faut improviser au jour le jour et ne pas trop se demander ce qu’il arrivera demain.

Le confinement à Los Angeles met Christina Milian et Matt Pokora a dure épreuve, mais ils semblent prêts à en tirer le bon côté

Christina Milian et Matt Pokora ont compris qu’avec deux enfants avec eux, Violet et Isaiah, ils devaient relativiser. C’est donc en tant qu’une occasion en or de passer du temps en famille qu’ils décident de prendre les choses. Sans prendre en compte les informations sur la crise sanitaire, le quotidien de Christina Milian ressemblerait à des vacances en famille à la maison. Avec son compagnon, Matt Pokora, Christina Milian n’a pas seulement trouvé l’amour et la stabilité dans le couple. Elle a également trouvé un ami avec qui elle est très complice. Ensemble, tous les quatre, ils passent alors leurs journées à s’amuser et à se détendre. Pour ne pas trop se laisser aller, ils font aussi du sport. Mais l’essentiel c’est ‘apprécier la compagnie de ses proches.

Voir cette publication sur Instagram Mom & Dad #BoredatHome 🙃🌽 follow my #tiktok @christinamilian Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 21 Mars 2020 à 6 :21 PDT

En découvrant l’application Tik Tok, on peut dire que la petite famille n’a pas de quoi s’ennuyer. Entre les mises en scènes les blagues et les chorégraphies, tout le monde y trouve son compte.

Matt Pokora n’a pas oublié de reconnaître toutes les qualités de sa compagne

Le couple s’amuse tellement ensemble que lorsque Matt Pokora vante les mérites de sa compagne, il n’oublie pas de dire qu’elle est la personne la plus drôle qu’il connaisse.

Christina Milian semble avoir trouvé chaussure à son pied avec Matt Pokora. Il la trouve drôle, belle, modeste, travailleuse et brave. Pour beaucoup de personnes Christina Milian est une source d’inspiration et elle peut compter son amoureux parmi elles.