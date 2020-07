Christina Milian pose sans vêtements, Hot, elle séduit les internautes

Christina Milian fait monter la température de ses followers en apparaissant en sous-vêtements roses flashy, pour le plus grand bonheur de son compagnon Matt Pokora.

Si la célèbre actrice américaine Christina Milian est habituée de partager avec ses fans les plus beaux clichés de sa vie et notamment, récemment de ses souvenirs de vacances, c’est aujourd’hui en ambassadrice d’une marque de sous-vêtements très célèbre qu’elle avait décidé de s’afficher sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de cette ligne de lingerie en dentelles dont elle est devenue l’une des égéries. Une marque de sous-vêtement qui n’appartient pas à n’importe qui puisqu’il s’agit du projet de la méga star originaire des Bahamas, Rihanna.

Après avoir pris quelques jours de vacances loin des États-Unis où elle réside, Christina Milian affole la toile. En effet, il y a quelques jours, on pouvait découvrir la compagne de Matt Pokora accompagnée de ses deux filles lors d’un séjour en Europe. Si d’habitude elle est très discrète sur ses lieux de villégiature, cette fois-ci aucun doute n’était permis sur la destination de leur séjour puisque Matt Pokora lui-même, avait partagé une photo sur les réseaux sociaux où l’on voyait flotter les pavillons du bateau sur lequel ils se prélassaient. Des drapeaux qui représentaient la France et la Corse. Après ce séjour sur l’île de beauté, toute la petite famille s’était donné rendez-vous dans le Var, direction Saint-Tropez.

C’est donc avec un cliché torride que la star américaine fait la promotion de la marque SAVAGE X Fenty créée par Rihanna.

Look 2 Brighter Daze 💘 @savagexfenty #savagexambassador

Dans cet ensemble rose en dentelles, Christina Milian prend la pause, assise par terre, dans une posture lascive, jambes écartées pour dévoiler son corps parfait. Une silhouette resplendissante qu’elle a retrouvée après son accouchement il y a quelques mois, grâce à des séances de sport intensives qu’elle s’est imposée pour rapidement pouvoir partager avec ses fans des photos d’elle en maillot de bain lors de ses vacances, ou encore dans des tenues hyper légères comme elle le fait aujourd’hui.

Depuis avril de cette année, l’actrice et chanteuse américaine de 38 ans avait avoué être très heureuse de devenir l’ambassadrice de la marque de son amie Rihanna, un événement qu’elle avait partagé avec ses 6 millions d’abonnés qui semblaient tous très heureux du choix de la jeune maman, au vu des commentaires élogieux qu’elle a reçu.

99 problems but a beach ain't one 🧜🏽‍♀️🙃

Véritable adepte des réseaux sociaux, Christina a profité également de ses vacances pour partager un grand nombre de clichés, notamment pour des moments privilégiés mère-fille avec Violet, fruit de sa première union, avant de rencontrer le français Matt Pokora avec qui aujourd’hui elle a également un enfant. Le couple ne cesse d’ailleurs d’afficher ce bonheur d’une famille recomposée pour la plus grande joie de leurs followers des deux côtés de l’Atlantique.

Ces vacances en France ont probablement dû être aussi un grand plaisir pour M Pokora qui en aura profité pour revoir sa famille et ses amis que l’éloignement l’empêche de rencontrer aussi souvent qu’il le voudrait. En effet, aujourd’hui installé aux États-Unis avec Christina Milian et leur petite fille, le chanteur n’est plus très souvent en France pour l’instant.