Christina Milian reçoit une demande très privée “sensuelle” de la part de Matt Pokora

Christina Milian est en couple avec Matt Pokora depuis plus de trois ans. Ils vivent ensemble et sont récemment devenus les parents d’un petit garçon adorable, Isaiah. Bien installés à Los Angeles, en Californie, le couple prend son mal en patience. La pandémie complique leurs projets et notamment la Pyramide Tour de Matt Pokora qui subit des reports puis des annulations. La crise sanitaire est effectivement implacable avec les artistes. Mais le compagnon de Christina Milian garde le sourire grâce à sa famille. Sa belle-fille, son fils et sa compagne le comblent de bonheur. Et dimanche dernier, il a eu l’occasion d’être encore plus heureux. Et cela conduira à une demande très privée à Christina Milian, en story sur Instagram.

Christina Milian et Matt Pokora sont parfaits l’un pour l’autre

Christina Milian craque sur Matt Pokora il y a quatre été de cela. Tous les deux se rencontrent à Saint-Tropez, au détour d’une boîte de nuit. Et ils ne peuvent nier la connexion qu’ils partagent. Ils pensent d’abord que cela est liée au fait, assez improbable, qu’ils partagent la même date d’anniversaire. Mais cela va bien plus loin. Et aujourd’hui, ils sont inséparables. Les amoureux sont très complices et ce qui rend leur couple si unique. Aussi, lorsque Christina Milian lui fait des blagues ou le taquine, Matt Pokora ne se vexe pas. Il va bien plutôt lui rendre la pareille. Ils partagent tout et la période de confinement a montré que, même avec un nouveau-né, aucune tension ne pouvait avoir raison de leur couple.

La crise sanitaire met leurs patiences à l’épreuve

Mais les tensions sont bien présentes car Matt Pokora et Christina Milian sont des artistes. Et tous les artistes sont contraints de mettre leur carrière au ralenti, voire carrément sur pause, à cause de la crise sanitaire. En revanche, il y a une chose qui a reprise et qui remonte le moral du chanteur, ce sont les matchs de foot. En effet, le compagnon de Christina Milian est un adepte du ballon rond et un supporter inconditionnel de l’Olympique de Marseille. Son équipe favorite affrontait dimanche dernier le Paris Saint Germain. Ses deux équipes sont rivales depuis toujours et leurs supporters respectifs ne s’apprécient souvent que peu. C’était donc un match très important auquel assistait le compagnon de Christina Milian dimanche dernier. D’autant que cela faisait huit ans que l’Olympique de Marseille n’avait pas remporté une victoire contre le Paris Saint Germain.

Une demande particulière de la part du chanteur pour Christina Milian

Christina Milian se doutait alors que son compagnon passait une soirée très spéciale devant ce match. Un classico à l’issue écrite d’avance. Mais les supporters de l’Olympique de Marseille croyaient tous en la possibilité d’une victoire. Ce match se termine avec un score de 0 à 1 en faveur de l’équipe favorite du chanteur. Christina Milian a donc pu constater que son compagnon était extrêmement heureux. Si heureux qu’il s’est alors permis de faire une demande très privée de façon très publique à Christina Milian. En effet, Matt Pokora va partager dans sa story, la vidéo d’une jeune femme qui danse, de dos, ne portant rien d’autre qu’un léger tissu sur les hanches. Et il va ajouter du texte autour de cette vidéo afin de demander à Christina Milian de danser pour lui de cette façon.

Pas de doutes pour les fans du chanteur, la victoire de son équipe favorite l’aura certainement émoustillé. Mais en gentleman, le compagnon de Christina Milian sait mettre les formes à sa demande improbable. Car il va d’abord comparer cette danse suggestive à de l’art et affirmer que les femmes sont des reines. C’est seulement ensuite qu’il va poliment demander à sa Christina Milian de reproduire la chorégraphie. Mais surtout, dans la même tenue. Et pour la pointe d’humour, Matt Pokora se justifie en indiquant que leur draps bleus pourraient parfaitement correspondre pour remplacer le tissu que porte la danseuse autour des hanches. Christina Milian va-t-elle faire à Matt Pokora une danse en portant les couleurs de son équipe de foot favorite ? Le chanteur est-il en train de lui faire une blague ? Les amoureux sont si complices que les private jokes ne sont pas rares entre eux.

Un couple du tonnerre

Les taquineries semblent tout aussi nombreuses que les marques d’affection et de soutien dans ce couple. Christina Milian et Matt Pokora s’aiment d’un amour sincère depuis les premiers temps et cela ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Les fans des artistes attendent notamment quels chanteur fasse une demande officielle à Christina Milian. Et pas une demande de danse suggestive, en direct sur les réseaux sociaux. Mais une demande qui implique une jolie bague et un engagement pour la vie. Cet été, plusieurs fois des rumeurs sur leurs fiançailles se sont répandues. C’est dire à quel point les fans attendent d’apprendre cette nouvelle. Mais les amoureux ne semblent pas pressés d’en arriver là.

De toute façon, avec la crise sanitaire, impossible de célébrer des mariages en invitant autant de personnes qu’ils le voudraient. Christina Milian et Matt Pokora attendent alors peut-être la fin de cette pandémie pour évoquer le sujet ? Le chanteur demandera-t-il sa main à la mère de son fils ? Christina Milian ne s’est mariée qu’une seule fois auparavant et c’était avec le père de sa fille, Violet. Ses fans imaginent alors volontiers qu’elle se marie avec Matt Pokora étant donné qu’ils ont un enfant ensemble. Les amoureux attendent alors peut-être que le petit Isaiah soit assez grand pour assister à la célébration ?