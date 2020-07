Christina Milian s’affiche sans vêtements sur Insta.. les fans en redemandent !

Christina Milian s’affiche en maillot de bain, et est absolument sublime. Après un long confinement passé à Los Angeles aux États-Unis, Christina Milian et sa petite famille ont enfin retrouvé leur liberté et se sont envolés vers le Sud de la France, destination l’Île de Beauté et ses plages magnifiques, pour passer quelques jours de rêve avec la famille de l’homme qui partage sa vie, Matt Pokora.

Voir cette publication sur Instagram Grateful to see the sea again🛥🌊 Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 12 Juil. 2020 à 10 :07 PDT

Toujours très active sur les réseaux sociaux, la chanteuse et entrepreneuse ne manque jamais de partager son quotidien et sa vie de famille avec ses 6,3 millions d’abonnés. En vacances sous le soleil de la Corse, la belle Américaine se ressource et profite de belles journées ensoleillées, à la plage et en bateau. Ce dimanche 12 juillet, la jeune maman de deux enfants, Violet et Isaiah, très heureuse de retrouver les joies de la mer en profite pour prendre la pose comme elle sait si bien le faire, et partage les photos du paysage de rêve qu’offrent les eaux turquoise de la Corse.

Elle publie alors sur son compte Instagram une série de clichés sur lesquels elle apparaît, radieuse, dans un magnifique maillot de bain une pièce vert à paillettes. Un maillot de bain qui met parfaitement en valeur son corps de rêve et son joli minois. Christina Milian continue sa séance photo en prenant la pose sur un deuxième cliché qui offre une vue imprenable sur son décolleté plongeant.

Des images qui ont engendré comme à leur habitude un grand nombre de commentaires sur Instagram et qui ont été gratifiées de plus de 315 000 likes. Nous comprendrons pourquoi chaque publication de la belle Christina fait un véritable buzz, tant elle est sublime et si photogénique ! Ses fans sont littéralement tombés sous le charme de la bombe américaine depuis bien longtemps, et ils réagissent en masse et ne manquent pas de la combler de commentaires les plus élogieux et les plus charmants.

“ Reconnaissante de voir la mer à nouveau « , annote, en légende, la starlette, qui sait parfaitement prendre la pose sous les objectifs pour faire monter les températures sur la toile. Il est vrai que Christina a très vite retrouvé sa belle silhouette après son accouchement du petit Isaiah, né en janvier dernier, et affiche un corps parfait dans la chaleur de l’été de l’Île de Beauté. L’artiste américaine semble totalement épanouie avec sa petite famille, dont elle ne cesse de partager les plus beaux souvenirs en compagnie de ses deux enfants et de son compagnon Matt Pokora.

Voir cette publication sur Instagram “Mustaches look better on girls” – @violetmadison Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 8 Juil. 2020 à 12 :44 PDT

De son côté, ce retour en France était très attendu par le papa du petit Isaiah, qui souhaitait retrouver ses proches, » Ça fait du bien de rentrer, de revoir la famille, les amis « , avant de reprendre les préparations de sa prochaine tournée, qui avait été mise à l’arrêt à cause de la pandémie mondiale. Très heureux de ses vacances en famille, Matt Pokora partageait lui aussi une photo de son fils, visiblement prise sur un bateau, que sa compagne Christina Milian s’est empressée de commenter. Totalement, sous le charme de deux des hommes de sa vie, elle a simplement écrit : » Mon monde « , très heureuse de ces moments de bonheur, sous le soleil de l’Île de Beauté entourée de ceux qu’elle aime.