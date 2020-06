Christina Milian: sans t-shirt, elle montre tout et n’a honte de rien

Christina Milian est la compagne de Matt Pokora. Ensemble ils sont les heureux parents du petit Isaiah. Et il est bien connu que de porter la vie laisse des marques sur le corps des mamans. Mais Christina Milian est fière de ses marques et elle n’a pas peur de les mettre en avant. C’est une photo d’elle sans t-shirt qui montre les veines de son buste qui fait régir la toile. En effet, les montées de lait peuvent provoquer ce phénomène. Et si beaucoup de mamans peuvent en avoir honte, elles peuvent compter sur Christina Milian pour tirer à bout portant sur les complexes de ce genre.

Christina Milian poste une photo qui fait débat sur Instagram

Christina Milian est une artiste américaine réputée. Elle fait de la chanson en tant qu’auteur, compositeur et interprète mais elle est aussi une actrice de talent. Le rayonnement de son art arrive en Europe mais elle est surtout connue en France pour être la compagne de Matt Pokora. Et sur Instagram, ce sont plus de 6 millions de personnes qui la suivent. Car au-delà de ses compétences artistiques, Christina Milian est une personne qu’il fait bon voir dans son entourage.

En effet, elle fait preuve d’un tempérament positif et d’un optimisme incroyable. Avec elle, sur les réseaux sociaux, vous aurez tous les jours une bonne raison de vous lever le matin et de vous persuader que la vie est belle. Malgré la crise sanitaire mondiale due à la pandémie, Christina Milian parvient toujours à tirer du bon de n’importe quelle situation.

Du positivisme qui fait du bien au moral

C’est une bouffée d’air pour les fans et certainement de même pour son entourage et sa famille. Et une des dernières photos de la jeune femme a suscité beaucoup de réaction. Car elle est dans une tenue véritablement sublime mais ce n’est pas ce qui a concentré l’attention des internantes pour une fois. En effet, il s’agit des marques sur le corps de Christina Milian qui ont plu aux abonnés.

Car elle met à terre les tabous sur les veines qui peuvent ressortir sur le buste des futures mamans ou des jeunes mères. Une véritable leçon d’acceptation de soi. Une leçon que les abonnés de Christina Milian sont très heureux de recevoir. Certaines jeunes femmes expliquent à quel point cette image les rassure en commentaire. Car Christina Milian est capable d’assumer ce que certaines voudraient cacher.

Tous les fans de la jeune femme s’accordent à dire qu’elle rend ce « défaut » magnifique. Et que nous devrions tous prendre exemple de cette photo. Pour pouvoir mettre en valeur les marques de notre corps, qui est vivant. Car ces marques sont autant de souvenirs. Pour Christina Milian c’est un souvenir de sa grossesse. Mais chacune des rides de nos visages sont le souvenir des années vécues. Ainsi, chaque ride autour de la bouche et des yeux sont des moments de joie et de rire que nous devrions célébrer au lieu d’en avoir honte.