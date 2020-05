Christine Bravo 64 ans, l’histoire d’amour avec un homme de 20 ans de moins qu’elle

Christine Bravo n’a pas peur des jugements sur sa vie privée. Son couple ne regarde qu’elle et son homme. Mais elle est parfois heureuse d’en parler car elle nage littéralement dans le bonheur. Pourtant, elle s’expose alors aux jugements. Car Christine Bravo a 64 ans et son compagnon en a 20 de moins. Sur le plateau de Diversion d’Arthur, Christine Bravo fait quelques révélations sur sa vie amoureuse.

Christine Bravo ne laisse pas de doute sur sa situation amoureuse

C’est au mois de janvier dernier que le public en apprend plus sur l’amour de Christine Bravo. Elle ne se fait d’ailleurs pas prier pour aborder le sujet. Mais elle ne dira que peu de choses. En arrivant sur le plateau, Christine Bravo reçoit des compliments d’Arthur sur sa tenue. Elle est généralement vêtu d’un tailleur lorsqu’elle se rend en plateau. Mais là, c’est différent. Christine Bravo est certes très en beauté, mais elle est surtout beaucoup plus féminine que d’habitude. Cela saute aux yeux d’Arthur qu’il ne peut s’empêcher de le lui faire remarquer.

Christine Bravo remercie Arthur de ses remarques et justifie son changement de look par l’envie de plaire. Elle semble très épanouie et ne peut trouver qu’une seule raison à cela : l’amour. Christine Bravo en profite alors pour faire savoir publiquement que son cœur est pris. Car selon elle, lorsque l’on est très amoureux, nous avons forcément envie de plaire à l’autre. La moindre de ses remarques est un enchantement. Christine Bravo semble flotter sur un petit nuage.

Plus amoureuse que jamais

Mais avec qui est-elle en couple ? Elle ne semble pas vouloir en dire davantage. Mais d’après le magazine Amo Mama, Christine Bravo serait en couple avec Fabrice Amedeo. Cet homme est un navigateur de renom, qui parcourt le globe sur les eaux plus que sur terre. Et voici à quoi il ressemble pour les plus curieux.

Bien que Christine Bravo n’ait pas cité son nom pour parler de celui qui la comble de bonheur, les journalistes ont mené leur enquête. Et il s’avère que c’est Fabrice Amedeo lui-même qui officialise sa relation avec Christine Bravo. Sur Twitter il n’aurait montré aucune gêne à rendre publique son histoire d’amour avec la présentatrice. Même si n’a que 40 ans lorsque sa bien aimée en a 64, ne dit-on pas que l’amour n’a pas d’âge ? C’est en tout cas un geste romantique de nos jours que de rendre officielle une relation amoureuse sur les réseaux sociaux. Surtout lorsque les intéressés sont des personnalités publiques. En effet, Fabrice Amedeo est donc sincèrement amoureux de Christine Bravo. Autrement, il sait pertinemment qu’il les expose tous les deux à une médiatisation pas toujours bienvenue de leurs vies privées.